Большое интервью Ильи Гадаева: будущее Cream Soda, сольный альбом, год без Димы Nova

— Прошлый год был супертяжелым. Во-первых, в проекте я всегда был человеком, который дистанцировался от социальных связей. Не хотел ходить на деловые встречи и так далее. А Димон был максимально активен в этом, у него была лучше развита коммуникативность. И его точка зрения в группе была самой важной. Мне нравилось сидеть на студии и следить за музоном. А тут пришлось адаптироваться к тому, что у тебя весь день состоит из созвонов и принятия решений. Сначала мне было тяжело, но я уже привык и сейчас даже нравится.