Концертные байки артистов Пикника «Афиши»: река крови, пьяная деревня, гонка до роддома

«Я очень пунктуальный человек, стараюсь никогда не опаздывать и не подводить людей и команду, это важно. Но один раз мы ехали с моим менеджером Ариной на прямой эфир на телеканал, она была за рулем каршеринга. Встали в пробку на Ленинском проспекте, нервничали на фоне поджимаюещго времени. И тут в потоке машины столкнулись. Вроде стандартная ситуация, но из одной машины выбежал парень и начал активно искать попутку. Мы с Ариной переглянулись и решили остановиться: вдруг там что‑то серьезное, хотя мы уже опаздывали. Но мне показалось, что надо подойти к этому парню.