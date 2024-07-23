Концертные байки артистов Пикника «Афиши»: река крови, пьяная деревня, гонка до роддома

Подвезти деревенского пьяницу домой и опоздать на поезд
«Однажды во время тура после концерта мы ехали на автобусе на вокзал: жутко опаздывали и мчали сразу к следующей станции перехватить поезд, который останавливался там на 3 минуты. В итоге — заблудились, попали в какую‑то деревню.
Ночь, темно, ничего не видно. Видим местного мужика, судя по всему, в не очень трезвом состоянии. Водитель спрашивает, как доехать до железнодорожной станции. На что мужик соглашается помочь, садится в автобус и начинает показывать дорогу: «Налево, направо, туда, сюда». И в какой‑то момент говорит: «О! Останови, приехали». Оказалось, он привез нас к своему дому. Дальше объяснил, конечно, где вокзал и как туда добраться. И мы чудом успели.
Но это не конец истории. Мы прибегаем к поезду с кучей инструментов, ящиками, чемоданами, сумками и понимаем, что до отправления остается полторы минуты. Уже у нашего вагона проводник сообщает, что у нас какие‑то не те билеты — "детские", потому что наши места уже продали каким-то другим людям. Занавес. Нам ничего не осталось, как купить новые билеты и просидеть на полуразрушенном вокзале в ожидании нового поезда».
Пикник «Афиши» в Москве: СК «Лужники», 3–4 августа
Найк Борзов, Boulevard Depo, Хаски, Feduk, Тося Чайкина и не только
Автограф в паспорте и массовая драка на 30 тысяч рублей
«Я хорошо запомнил свое первое выступление в Москве 25 августа 2023 года. Директ тогда разрывался от сообщений, я ощущал, что это важное событие не только для меня, но и для моих слушателей. Сам концерт прошел отлично, а в какой‑то момент на сцене со мной оказался Гурам Амарян, вышедший поддержать меня под трек «611 Freestyle».
После концерта ко мне подошел сфоткаться парень, который специально приехал из Махачкалы. Он достал паспорт и попросил расписаться в нем. Я долго отказывался, чтобы не портить его документ, но в итоге понял, насколько для него это важно: так на странице его паспорта появился мой автограф. Надеюсь, у него не было проблем. Бро, напиши мне, подарю тебе билет на следующий концерт!
И вторая история. Прошлым летом я приехал к друзьям в Душанбе, мы решили организовать концерт в необычном формате: музыкантов на сцене меняли комики, все выступали друг за другом. Происходило это в небольшом пабе человек на 200. Все были заряжены на хороший вечер, но стендаперы имеют свойство шутить на грани. И для кого‑то все превращается в оскорбление. Так наш друг начал шутить над гостями, сперва все было безобидно, но в какой‑то момент в его монолог вмешался администратор бара и начал нарываться на конфликт. Комик сперва пытался отшучиваться на доброй ноте, но в итоге тоже стал переходить границы. Администратор перешел на оскорбления, стало понятно, что потасовки не избежать.
Все закончилось приездом полицейских машин: кто-то убежал, кто-то отправился рассказывать про экшн в отдел. Пришлось отменить выступление, а заодно оплатить штрафы на 30 тысяч рублей».
Микрофон — не только друг, но и враг музыканта
«Осенью 2023 года мы гоняли в тур с «Прыгай киской» и «Лауд». Энергия на концертах была просто крейзи — играли до самого утра, слэмились, залетали в толпу и скакали по диджейке. В какие-то моменты контролировать тусование становилось сложно, в замес попадали вещи, которых там быть не должно. В трех городах подряд я случайно давил диски на диджейке, мы вышибали флешки посреди сета. А венцом тура стал последний город, где на финальной строчке я микрофоном вышиб себе передний зуб.
Верю, что это был подростковый период моего проекта. После этого я стал суперпрофессиональным артистом, который идеально ориентируется в хаосе вечеринок. И сидюки в безопасности, и зубы на месте».
Сцена одна, а друзей слишком много
«Меня очень веселит странная география гастролей за последние месяцы, не считая Москву и Питер. Набор что надо: Кипр, Салехард, Кемер, Ейск и Дубай. Во время клабшоу на сцену часто выходят мои друзья, чтобы поддержать и улучшить вайб выступления. Это приятно, но иногда количество людей на сцене превышает допустимое значение.
Никто не пострадал, но после этого друзья стали контролировать свое желание меня поддержать».
Когда тебе страшно, а зрителям весело
«У меня как‑то случилась паническая атака во время концерта. Это было страшно, но я не подавала виду. Очень тяжело было контролировать свое тело и свой голос. Но в итоге отпустило. Концерт был хороший, никто ничего не заметил».
Ложные ожидания трусóв
«Как‑то выступление так хорошо прошло, что мы напились и поехали в сторону аэропорта. По дороге туда таксисту стало плохо, в итоге я сел за руль и мы сдали его врачам, когда приехали. А сами решили полететь туда, где никогда не были. Поэтому утром мы обнаружили за окном огромную реку, а себя в Волгограде. Было просто волшебно, но не пейте столько. Или пейте — это же авантюризм.
Еще могу сказать, что вопреки всем моим ожиданиям, первые трусы, которые прилетели мне практически в лицо на концерте, оказались мужскими».
Танцы локтями, но все пошло не по плану
«В 2020 году я готовил альбом «Comma», уже выступал с треками оттуда. Одно из выступлений было на тусовке «Камон» в клубе «Виновница» в Петербурге. А там нет сцены, только диджейка. Мне никогда не нравилось там выступать, потому что ты отделяешься от толпы. Поэтому я решил на нее залезть — это опасно, никому не рекомендую.
Начал выступать, все идет супер. Вижу толпу перед собой, сбоку от диджейки, и уверен, что сзади тоже стоят люди. Я читал в полуприседе, в какой‑то момент неудачно встал и потерял равновесие.
В ту же секунду я понял, что за мной никого не было, до пола лететь метра два, там еще и острый угол колонки окажется возле моей головы. Успел сгруппироваться и спасти голову ценой локтя: приземлился на тот самый угол и рассек кожу сантиметра на два. Начинается суматоха: меня подняли, перебинтовали. Я весь в крови, но вроде в порядке, боли не чувствую.
На всякий случай поехали в Мариинскую больницу. Там в очереди один чел с ножевым, второй — с пробитой головой. Ждали четыре часа, в итоге врач на осмотре сказал, что отдача от локтя сломала мне плечо. Так в итоге и отфоткался для промокадров со сломанной рукой».
Пикник «Афиши» в Санкт-Петербурге: Елагин остров, 10–11 августа
Lab с Антоном Беляевым, Дельфин, Pharaoh, Mirele и не только
Почему важно помнить о просьбах фанатов
«В этому году я выступал на «Стереолете». После анонса одна из слушательниц спросила, будет ли там ее любимая песня «Крымские сказки». Я сказал, что будет. Но потом про это забыл, а после репетиций мы убрали ее из сет-листа. А девушка купила билеты на фестиваль, приготовила мне подарки, затащила с собой подругу.
Но я не обиделся, это нормальная «зеркалка» на мой поступок. А подарок — сборник анекдотов и книжка с рецептами Юлии Высоцкой. Потому что я так себе готовлю и часто об этом говорю».
«Ты не Моргенштерн* :(»
«В формате клаб-шоу я последний раз выступал в одном из баров на Лубянке в 2021 году. К тому моменту уже успел пару раз выступить с бендом, поэтому выступление под плейбеки сильно контрастировало для меня с точки зрения энергетики и взаимного со слушателем удовольствия. Но точкой клаб-шоу стал именно этот бар и сет в три часа ночи. Я вместе с бэк-МС исполнял пару треков перед хедлайнером Лешей Мироновым. И по ходу выступления обратил внимание на девочку, которая попросту тыкала в меня средним пальцем. В паузе между треками решил выяснить, в чем же дело, и попросил ее подойти к сцене.
В моменте мне было и приятно, и обидно — не могу сказать точно. Возможно, даже в чем‑то понимаю ее боль. А свою я претворил в обещание крайне избирательно относиться к таким компактным лайвам».
Ехали на прямой эфир, а попали в сцену из фильма «Такси»
«Я очень пунктуальный человек, стараюсь никогда не опаздывать и не подводить людей и команду, это важно. Но один раз мы ехали с моим менеджером Ариной на прямой эфир на телеканал, она была за рулем каршеринга. Встали в пробку на Ленинском проспекте, нервничали на фоне поджимаюещго времени. И тут в потоке машины столкнулись. Вроде стандартная ситуация, но из одной машины выбежал парень и начал активно искать попутку. Мы с Ариной переглянулись и решили остановиться: вдруг там что‑то серьезное, хотя мы уже опаздывали. Но мне показалось, что надо подойти к этому парню.
На прямой эфир в итоге тоже успели, но штрафы с камер приходили еще месяц. Чувствовал себя круто от того, что мы не проехали мимо. Потом созванивались с этой женщиной, у нее все отлично.»
Холодный душ и ржавая гитара после концерта
«Как-то мы поехали играть на вечеринку. Дорога неблизкая: пять часов на микроавтобусе, потом час на лодке по каналу, чтобы добраться до острова на Ладожском острове: красивейшие места, лето, прекрасная погода, солнце, кайф! Не на каждую локацию добираешься на лодке, груженной аппаратурой. Приехали, отчекались в отличном настроении и пошли чиллить в гримерку. Все располагало к прекрасному вечеру.
На закате вышли на сцену и отыграли прекрасный лайв с чудесными людьми, дружелюбной атмосферой и мощной энергетикой Ладоги. После двухчасового сета мы с больными ногами, безумно уставшие и счастливые, стали собираться назад. Время позднее, темнота — хоть глаз выколи. А все оборудование на пристань мы несли сами. Оказавшись там, стали потихоньку загружать все в лодку. В итоге остался последний штрих: пара рюкзаков и гитары.
Впереди меня шел Гамлет (участник fck stereotypes) с моей гитарой. Темнота, прохладно, тусклый свет от фонариков слегка освещал шаткий деревянный мосток. Гамлет сделал шаг, сделал второй. До лодки оставался еще один.
К счастью, он оперативно смог выплыть и схватиться за опору мостка, выбрался на берег. Это было и ужасно смешно, и тревожно одновременно. Плыть на лодке до микроавтобуса ночью по Ладоге на ветру было свежо.
Загрузились в микроавтобус, а запасной одежды, конечно, не было. Он так и ехал, заняв ряд и свернувшись клубочком. Доехали до студии, где водитель отказывался выпускать нас без оплаты химчистки салона: все кресла были мокрые. Вопрос мы решили, а моя гитара местами проржавела. Но в итоге привел ее в порядок. Так и скатались на вечеринку: мокрые, промерзшие, но довольные и веселые».
Туториал на YouTube прямо во время концерта
«Как-то купил себе новый процессор. Не успел его обкатать дома, сразу надо было ехать на выступление. Настроил там, все супер. Мы выходим на сцену, начинаем играть, происходит классный угар. В итоге то ли я сам задеваю процессор, то ли кто-то из гостей — и он выключается. Я включаю его обратно, но все настройки уже слетели. Я совершенно не знаю, что крутить, где чего, какие звуки. А сет продолжается, ребята играют, все танцуют.
И минут пять его смотрел на коленках с покерфейсом, пока вокруг шла дискотека, а я притворялся, что что‑то подыгрываю».
* Алишер Моргенштерн признан иноагентом Минюстом РФ.