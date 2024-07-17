Винил попал под санкции. Или нет?
24 июня Евросоюз ввел новый пакет санкций в отношении России. Под него попали ввоз винила, других аудионосителей и сырья для их производства. Напрямую ввозить эти вещи в Россию запретили еще в 2022 году, с тех пор их поставляли параллельным импортом. Теперь предполагают ограничить даже такой способ.
В пакет санкций включили запрет на ввоз продукции под кодом 8523. В него входит широкий список носителей для «записи звука и других явлений». Здесь эксперты расходятся в трактовке санкций. Телеграм-канал «Виниловый дилер» со ссылкой на представителей немецких дитрибьюторов, работающих напрямую с винилом, утверждает, что пластинки с записанной на них музыкой не попадают под санкции. При этом другие представители винилового рынка считают, что формулировка «носители для записи звука и других явлений, независимо от того, записаны они или нет» включает в себя и пластинки.
После публикации новостей о новых санкциях по соцсетям прошла волна паники. Многие предполагали, что поставки винила полностью отменят, а локальные заводы не смогут печатать новые пластинки. Собеседники «Афиши Daily» из музыкальной индустрии сходятся во мнении, что крайностей ждать не стоит: вряд ли кто‑то на границе будет изымать и сразу уничтожать свежекупленные пластинки. Параллельный импорт продолжит работать, и готовиться стоит только к увеличению цен.
«Прошло уже больше трех недель с появления новостей, а у нас до сих пор разнится информация от поставщиков и перевозчиков. Кто‑то отказывается возить и говорит, все, больше нельзя, санкции. Другие предлагают дождаться разъяснений от таможни. Есть мнение о переходном периоде до сентября-октября: пока всем дают закрыть обязательства перед партнерами, а потом действительно нельзя будет напрямую ввозить. Это мне кажется наиболее вероятным сценарием. А кто‑то говорит business as usual.
Уверен, на нас в итоге санкции отразятся только в удорожании закупки от силы на 10%.
Винил на подъеме уже несколько лет
В России растет не только стоимость винила, но и интерес людей к этому рынку. Последние два года показатели продаж виниловых пластинок держатся примерно на одном уровне, а заметный рост начался в 2022 году. По данным РБК, тогда спрос на винил вырос на 51% по сравнению с предыдущим годом. На фоне 2020 года рост еще сильнее — на 296%.
«Рынок растет. Открыл статистику селлеров на Ozon: у первого места продажи выросли на 30% по сравнению с прошлым годом. Понятное дело, что рубль тоже обесценился, но тем не менее. Наш магазин вырос в пять раз, но мы пока мелкие рыбешки и растем быстрее больших ребят.
Каналы продаж тоже развиваются, маркетплейсы завалены винилом, на Avito предложений больше, чем когда‑либо. Аудитория в наших соцсетях растет даже с учетом того, что мы не можем рекламироваться в запрещенных [соцсетях]. Все благодаря теме, которая людям явно интересна.
Когда я только начинал в 2020 году, общался с диджеем, у которого свой магазин. Он предупреждал, что тут денег особо нет, максимум получится трудоустроить себя и напарника. Но вот уже в 2024 году мы работаем командой из семи человек — и нам все равно не хватает рук, настолько много направлений, в которых можно развиваться».
«Винил — это новый мерч»
Интерес к винилу появился не только у коллекционеров и любителей покупать большие мировые релизы, но и у локальных музыкантов. В последние пару лет альбомы на виниле выпускают как инди-артисты, так и мейнстримные звезды.
Певица из Петербурга Стереополина не только выпускает виниловые релизы, но и сама занимается приемом заказов и доставкой.
Певица
«Для меня выпуск винила — это еще одна ниточка между мной и слушателями и укрепление с ними отношений.
Я до сих пор отправляю пластинки сама, это не так сложно: копишь заказы в течение недели и в один день идешь на почту все отправлять. Знаю, что другие артисты так не делают и делегируют это отдельным людям, но мне нравится самой отвечать каждому. Особенно мило, когда просят подписать пластинку для папы или мужа, таких заказов все больше.
Если кассеты и диски часто покупают в качестве сувенира, то покупающие винил люди, как правило, имеют проигрыватель и в целом коллекционируют винил. Винил для инди-артиста — это, конечно, история не про заработок, а про связь с аудиторией. В среднем с пластинок каждый месяц я получаю 10–25 тысяч рублей, пока моя личная партия не закончится. В само производство вкладывается лейбл».
«Русских релизов стало намного больше, и к ним есть интерес, это очень радует. Самый продаваемый артист в нашем магазине за последний год — Скриптонит. Круто, что он решил весь каталог издать, прямо кормит нас этим.
Хочется, чтобы еще больше русскоязычных артистов начало выпускать свои релизы на виниле. Они будто пока не понимают, что это действительно может хорошо продаваться и быть отличным подспорьем на концертах. Винил — это новый мерч. А те, кто понимает, пока что часто жадничают. Сорри, но альбом за 10–15 тысяч — это слишком дорого. Пусть не рассказывают, что им это дорого стоило сделать, мы же знаем себестоимость тиража».
Экономика винила
Единственный производитель виниловых пластинок в России — завод «Ультра» — не ответил на запрос «Афиши Daily». Латвийский завод Semikols, с которым работают многие локальные артисты, озвучивает цену 3600 евро (примерно 350 тысяч рублей) на производство тиража в 100 экземпляров. По словам работников магазина «Коробка винила», в закупке цена на винилы с этих заводов «почти идентичная» и может отличаться максимум на 10% в пользу Semikols.
Цена на виниловых релизы разнится от артиста к артисту. Saluki продавал «Wild Ea$t» от 7000 до 8000 рублей. Петар Мартич на пресейле распродал весь тираж альбома «Петар» по 2500 рублей за пластинку. Релизы Стереополины в зависимости от цвета пластинки стоили от 2000 до 2800 рублей.
Сталкиваются ли с проблемами сами артисты и что будет дальше
Тот же Петар Мартич испытал проблемы с логистикой доставки и поэтому отложил ее сроки на два месяца. Все остальные собеседники «Афиши Daily» считают, что реальные изменения на рынке можно будет отследить только осенью, когда поставщики окончательно сориентируются в новой реальности и поймут, как именно винил будет попадать в Россию.
«В случае с „Ультрой“ заводу главное разобраться, как ввозить сырье для прессов. А для работы с Semikols артисту или лейблу главное разобраться с альтернативным маршрутом доставки готовой продукции, а таких предостаточно. Так что мы возвращаемся к более дорогой логистике, ничего другого из преград мне не приходит в голову».
Сегодняшний бум винила вряд ли закончится на фоне новых ограничений. Во многом благодаря интересу не только от меломанов и коллекционеров, а как раз рядовых слушателей, которые видят в покупке пластинок не только возможность получить альбом в хорошем качестве, но и приятный артефакт от любимых артистов. И пока остается такой спрос, будет и предложение.