«Прошло уже больше трех недель с появления новостей, а у нас до сих пор разнится информация от поставщиков и перевозчиков. Кто‑то отказывается возить и говорит, все, больше нельзя, санкции. Другие предлагают дождаться разъяснений от таможни. Есть мнение о переходном периоде до сентября-октября: пока всем дают закрыть обязательства перед партнерами, а потом действительно нельзя будет напрямую ввозить. Это мне кажется наиболее вероятным сценарием. А кто‑то говорит business as usual.