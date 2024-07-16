Не заблудиться в трех Дубнах: гид по Outline 2024. Техно, Хаски и много искусства

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Outline — от столичных ангаров до умиротворения под Москвой
Outline — фестиваль электронной музыки и современной культуры, созданный в 2014 году. После отмены в день мероприятия в 2016 году он взял паузу, чтобы перезапуститься в начале двадцатых: сперва в 2021 году как большое событие в клубе Mutabor, а в 2023 году переехав под Москву и глобально переосмыслив себя. В центре внимания по-прежнему остается передовая электронная сцена, а вместе с ней — и мир актуального искусства.
В том же формате Outline будет проходить и в этом году: пять дней с 18 по 22 июля.
Никакой духоты, только свежий воздух
90 километров от Москвы, район города Талдом, река Дубна. Здесь организаторы фестиваля несколько лет назад купили территорию недостроенного советского оздоровительного комплекса для работников энергетической промышленности — и довели ее до фестивального ума.
«Наша задача — не разрушить среду, которая возникла за 30 лет существования этой территории в заброшенном состоянии. Все, что мы строим, мы строим под нужды фестиваля, и это капитальная история», — рассказывала «Афише Daily» Наташа Абель, создательница фестиваля.
Добраться до Outline можно на машине — дорога от центра Москвы займет примерно два часа. Можно доехать и на электричке: от «Савеловской» до станции «Талдом» за те же два часа, а оттуда уже — на такси за пятнадцать минут. Заодно из Москвы будут курсировать прямые автобусы прямо до территории фестиваля за 1700 рублей.
От кемпинга до отеля. Как жить на Outline
Стандартный вариант — кемпинг от 2500 рублей, где можно установить свою палатку. Из удобств — горячая вода, душ, туалеты, стенды с зарядками, кафе и магазин.
Есть и автокемпинг от 18 000 рублей. Там — костровая поляна, ресторан и бар, магазин, а также электричество, вода и технический сток, а заодно и круглосуточная охрана для транспорта.
В этом году на территории фестиваля организовали глэмпинг с шатрами повышенной комфортности — от 90 000 рублей на все дни фестиваля. Для тех, кто не готов к отдыху на природе, есть опция с отелем в 20 минутах езды от фестиваля с бесплатным шатлом.
Outline уже давно не только про техно
В этом году на Outline будут работать сразу пять сцен. Основной упор — на электронных музыкантов из России и не только. Вместе с локальными звездами на Outline выступят легенда детройтского андеграунда Магда, португальцы Мануэль Котта и Тиаго, Джованни Веррина из Италии, бельгийский проект ASA и не только.
Но на фестивале мыслят не только категориями электронных поджанров. Поэтому в этом году Outline не ограничивается только электронной сценой. В лайнапе также можно найти Хаски, Славу КПСС, Mirèle, Масло Черного Тмина, Beautiful Boys и других важных для российской сцены артистов.
Культура
Все дни фестиваля на его территории можно будет не только метаться между музыкальными сценами, но и просвещаться культурно на спектаклях и перформансах.
Церемония открытия как иммерсивный перформанс
Саунд-перфоманс от Sensonica & Dasha Mamba, в основе которого тема диалога со стихиями.
«Между_речье»
Спектакль о людях и коммуникативности. В постановке танцевальной компании «Полуночники» авторы попробуют ответить на вопрос, может ли разница культур и языков помешать людям быть услышанными.
«Три»
Еще один проект «Полуночников» — от обсуждений людского к образной миниатюре о триединстве.
«Лавандовые обстоятельства»
Перформанс Олега Глушкова, в котором режиссер обращается к мифу о противостоянии дня и ночи, продолжится шествием по главной аллее фестиваля, в ходе которого «зажигаются» сцены и пространства Outline. Музыкальным оформлением руководит Лера Коган. Ключевой артефакт процессии — сову — конструирует норвежский инженер Андрис Тьюлинс.
«Коррозия»
Концептуальный пластический перформанс Власа Лескина, Никиты Синявского и хореографа Карины Гусевой. За аудиосопровождение отвечает Boorluck.
«Свет, звук, вода»
Перформанс от Labsha, творческой мастерской Анастасии Шайкиной, завязанный на пересечениях работы света, звука и воды.
Искусство
Deus ex machina
Международная студия Sila Sveta — соорганизатор Outline — совместно со студией Panterra представляет экспериментальную аудиовизуальную инсталляцию главной сцены. «Мы создаем инсталляцию, напоминающую полуразрушенный суперкомпьютер. Свисающие провода и разбитые экраны — это символы и деконструкции, вводящие зрителя в новый, незнакомый контекст. Искусственный интеллект в этих условиях становится не просто инструментом, а постоянно эволюционирующей живой структурой», — говорит Александр Ус, сооснователь и креативный директор Sila Sveta.
Postcargo
Креаторы Redkeds вошли в шорт-лист конкурса на участие в художественной программе Outline 2024 с идеей, которая перекликается с конструктивным решением основной сцены фестиваля в Мневниковской пойме. Масштабы проектов сопоставимы: в 2014 году грузовые контейнеры использовались для организации главного фестивального пространства, вмещавшего тысячи посетителей, десять лет спустя гигантский металлический параллелепипед — часть творческого высказывания. После опен-кола проект поддержал Т-банк.
Stella
Команда ISA при поддержке «Яндекс Плюса» собирает многоканальную инсталляцию с идеей использовать особенности распространения звука в природных условиях. Световое оформление и сценографию разрабатывает международная студия «Сетап».