Не заблудиться в трех Дубнах: гид по Outline 2024. Техно, Хаски и много искусства

Outline — фестиваль электронной музыки и современной культуры, созданный в 2014 году. После отмены в день мероприятия в 2016 году он взял паузу, чтобы перезапуститься в начале двадцатых: сперва в 2021 году как большое событие в клубе Mutabor, а в 2023 году переехав под Москву и глобально переосмыслив себя. В центре внимания по-прежнему остается передовая электронная сцена, а вместе с ней — и мир актуального искусства.