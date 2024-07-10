Кулаки, перцовка, подростки в больнице: как ЧОП сорвал концерт Кишлака, ведь он «зло»

Перцовка, зеленка и кулаки — рецепт коктейля вместо концерта артиста Кишлака в Омске
4 июля Кишлак должен был выступать в Омске. Но в клуб «Викинг» пришли несколько неизвестных мужчин, напали на артиста и его менеджмент в гримерке (били, распыляли перцовку, выливали зеленку на лицо), а также распылили перцовый баллончик в зале. Концерт был отменен, а некоторые из зрителей в итоге оказались в больнице.
Сам по себе факт нападения на артиста — нетипичный случай для российской музыкальной индустрии. Как правило, проблемы артистов во время или до выступлений связаны с интересом со стороны государства: чьи‑то концерты могут отменять из‑за внимания «Лиги безопасного интернета», а кого‑то могут арестовать прямо во время концерт — как Платину —за нарушение условий пребывания в России. Но разбойное нападение — это дикость, которая не вписывается ни в какие законы.
Кто напал на Кишлака. Охраняющий клуб ЧОП и православный спортивно-патриотический клуб
Нападавшие связаны с ЧОП «Иртыш», которое обслуживает массовые мероприятия в Омске. В инстаграме* можно найти совместные фото директора организации Владимира Долгополова и Дениса Карплюка — одного из нападавших, работающего тренером в «православном спортивно-патриотическом клубе» «Десантник».
Работники ЧОП «Иртыш» должны были охранять выступление Кишлака, но вышло ровно наоборот. Команда артиста рассказала «Афише Daily», что для концерта была запрошена дополнительная охрана: «Это стандартная мера. Мы ничего не знали о потенциальном нападении, отталкивались от количества людей на концерте и того, что у нас всегда долго осуществляется вход на площадки из‑за строгого контроля возраста зрителей. ЧОП ответил клубу, что в день нашего концерта у них почти нет свободных работников. Оговорили трех охранников, в итоге было двое».
«Не нужен мне ваш этот расписной». Что известно о нападавших
Судя по странице VK, ЧОП «Иртыш» работает в Омске с 2003 года. На сайте 2gis у них рейтинг 3,8/5, отзывы разнятся от «лучшие в своем деле» до «моего друга избили работники этого ЧОПа».
В интернете есть видео, на котором нападавшие без каких‑либо вопросов со стороны охраны клуба и самого Долгополова заходят в помещение и позже проходят в гримерку. Как говорит команда Кишлака, Долгополов участвовал в нападении: «Есть видео, на котором видно, как меня и Максима Кишлака заливают перцем, и именно Долгополов указывает на Максима со словами: „Дай ему в ***** [лицо]“».
Сам Долгополов отрицает свою причастность к нападению: «Поверьте мне, не нужен мне ваш этот расписной. Я бы точно не стал его баллончиком заливать, отлупил бы его за такие песни, и все. Я, конечно, против такого, но я считаю, что их родители воспитывать должны», — сказал работник ЧОПа омским «Аргументам и фактам».
В распоряжении «Афиши Daily» также есть аудиозапись, на которой Долгополов в беседе с командой Кишлака и правоохранительными органами утверждает, что знал о готовящемся нападении за сутки и сообщил об этом работникам клуба. При этом арт-директор и управляющий площадки ничего об этом не знают. Клуб «Викинг» не ответил на запрос «Афиши Daily», как и глава ЧОП «Иртыш» Виктор Богачев. Владимир Долгополов не ответил на запрос «Афиши Daily», но подробно прокомментировал события в Омске у себя в канале.
Директор ЧОП «Иртыш»
«Я посмотрел, какие песни поет ваш артист, как он выглядит и как его аудитория относится ко всем и ко мне в том числе: пишут матери, звонят ребенку.
Не позволю ни ему, ни кому‑то подобному выступить в Омске. Это не соответствует морали. Я не дал подохнуть этой твари, а теперь меня и обвиняют еще? Ну хорошо».
Канал Владимира Долгополова появился через пару дней после нападения на Кишлака. Там Владимир иронично комментирует инцидент и выкладывает самодельные мемы, где называет себя «мальчиком», а Кишлака — «мужчиной».
«Вы топите за мораль и ценности, а что по итогу?» Как отреагировал Кишлак и его команда
«Мы не знаем, в каком хрустальном перезвоне нужно было находиться, чтобы додуматься до совершения таких аморальных и общественно опасных действий. Окей, вы нас в гробу видать хотели, но зачем вы забрызгивали перцовкой людей в зале? Зачем девочкам в лицо при выходе перцовым баллончиком тыкали показательно? Для чего били парней? Особенно того пацана, который прятался в туалете от перцового газа? Вами же был залит весь клуб, из‑за чего образовалась толкучка и паника, из‑за которых он и решил спрятаться в туалете. Как мы выяснили, он даже несовершеннолетний. Вы там топите за мораль, за ценности, а что по итогу? Куда все ваше культурно-нравственное вмиг исчезло? Как вы вообще додумались устраивать групповое нападение с применением оружия на подростков? Тем более после всеми известных ужасающе трагичных событий.
Тридцатилетние мужики ультраправого склада ума ворвались показать подросткам, как правильно жить, ******** [зафигачив] все и всех перцем, залив зеленкой и отмудохав нашего менеджера и просто рандомных ребят. У меня эмоций не хватает нормально выражаться. Пришли толпой под 30 человек, красавчики. Хотите что‑то решить, все контакты есть, ни одного прямого обращения от вас к нам ни разу не видел. В правовом поле нас не получилось отменить, потому что и не за что, так вы решили все по методу девяностых решить. Ну молодцы, мы драться тоже умеем, но иным образом».
Концертный директор Кишлака
«Мы еще полчаса не могли с Максимом покинуть помещение. Нам залили глаза и вообще вплотную вылили по несколько баллонов — как газовых, так и струйных. Помимо этого, мне еще прилетело зеленкой. Слава богу, у меня линзы были — это хоть как‑то меня защитило.
Нападавшие дежурили у выходов, а мы ждали скорую и полицию полчаса. И находились внутри. Пытались как‑то отмыться молоком и потом уже водой, когда молоко закончилось. Самое жуткое состояние в моей жизни — эти полчаса.
Глаза открыть не мог, жутчайшая боль. Все тело горело, будто я находился в раскаленной до предела бане».
Пострадали не только Кишлак и его команда, но и несовершеннолетние зрители
Перцовку распыляли не только в гримерке, но и в самом концертном зале. Сразу несколько зрителей после так и не состоявшегося концерта обратились в больницу. Среди них и 16-летний Максим: «У меня был ранний вход, поэтому в 17.10 я был прямо возле сцены. Через 10–15 минут почувствовал привкус перцовки, все в зале стали кашлять. Организаторы начали выводить людей, но некоторые — включая меня — сперва подошли к окну, чтобы подышать. Потом я направился на улицу, потому что стало еще сложнее дышать.
Похожие вещи говорили и в зале, когда заливали его перцем с двух сторон: от гримерки и с улицы. В итоге я обратился в больницу из‑за раздражения на лице, зуда и высокой температуры». Больничная выписка Максима есть в распоряжении редакции.
Другая зрительница концерта рассказывает: «Я пришла туда с сестрой. Пока искала нам места, она была недалеко от гримерки. Когда я вернулась, сестра уже была в перцовке, как и несколько других девочек — таких же обычных зрителей, которые не были причастны к самому выступлению. Сестра аллергик, и тяжело восприняла перцовку. Сейчас она в больнице, скоро ее должны выписать и перевести на домашнее лечение».
Кишлак настаивает, что не пропагандирует наркотики, а рассказывает об их вреде и сотрудничает с ГНКГоснаркоконтроль — прежнее название Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков
Кишлак (Максим Фисенко) — 25-летний российский артист из Североморска, который начал выпускать музыку под этим псевдонимом в 2020 году. Первый большой успех случился уже год спустя, когда вышел сингл «Я ******* [ухожу] в джаз». После этого Кишлак продолжал наращивать творческие обороты, а вместе с ними — и количество аудитории. На сегодняшний день у него 969 тысяч ежемесячных слушателей на «Яндекс Музыке» и концерты с солдаутами в Москве и регионах.
Его музыку ценят за откровенность и эмоциональность. Песни Кишлака — это часто дневники трудной молодости, разбитого сердца и преодолений. А также зарисовки о вреде наркотиков. В прошлом году Кишлак уже сталкивался с проблемами на концертах: в июле 2023-го полиция сорвала его выступление в Чебоксарах и обвинила в пропаганде употребления запрещенных веществ.
Кишлак отверг эти обвинения и тогда, и вспомнил о них после происшествия в Омске: «Я всегда рассказывал о вреде наркотиков, как боролся с этим и прошел на своей шкуре. <…> В прошлом туре мы в каждом городе раздавали брошюры о вреде наркотиков и говорили речи по этой теме. [Согласовывали] каждое выступление с ГНК и в каждом городе и республике, нам в итоге желали удачи и творчества. Ни одного мата даже не было в нашей программе», — написал он в телеграм-канале.
Запросы в прокуратуру, проверки и уголовное дело. Что планирует делать Кишлак
Команда артиста готовит документы для передачи в суд. Сейчас идет проверка первичного иска, также направлены запросы в прокуратуру. На момент публикации этого текста проверка еще не закончена. При этом менеджмент Кишлака уточняет, что дело изначально отдали на проверку участковому, который в перспективе будет передавать его наверх, что наверняка замедлит процесс.
Концертный директор Кишлака
«Сейчас занимаемся составлением коллективного иска. Собираем все справки и документы с пострадавших. Также пострадала Татьяна, наш тур-менеджер. Она астматик. У нее теперь есть справка о том, что ухудшилось состояние легких».
Юрист по интеллектуальной собственности, много работающий с представителями музыкальной индустрии
«Ни одна проблема столкновения идеологических взглядов на мир не должна решаться насилием. В данном случае я бы предположил, что этот ужасный прецедент даст свои плоды неочевидно и непублично. Если он не будет оперативно расследован правоохранителями, это может послужить маячком к подобным инцидентам в будущем.
Но что еще хуже, это может подорвать доверие как глобальное явление: к охранным службам, к организаторам и промоутерам, доверие от аудитории к концертам, к правоохранителям, если виновные не будут привлечены к ответственности. Как родитель отпустит ребенка на какое‑либо мероприятие, если там его могут залить перцовкой или избить?
Некоторые артисты, с которыми я общался после этой ситуации, стали намного серьезнее относиться к теме личной охраны. Кто‑то уже вносит в райдеры положения о безопасности. И это не панические действия, а первая реакция и результат снижения как раз доверия к концертной индустрии в целом».
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