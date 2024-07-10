Кулаки, перцовка, подростки в больнице: как ЧОП сорвал концерт Кишлака, ведь он «зло»

«Мы не знаем, в каком хрустальном перезвоне нужно было находиться, чтобы додуматься до совершения таких аморальных и общественно опасных действий. Окей, вы нас в гробу видать хотели, но зачем вы забрызгивали перцовкой людей в зале? Зачем девочкам в лицо при выходе перцовым баллончиком тыкали показательно? Для чего били парней? Особенно того пацана, который прятался в туалете от перцового газа? Вами же был залит весь клуб, из‑за чего образовалась толкучка и паника, из‑за которых он и решил спрятаться в туалете. Как мы выяснили, он даже несовершеннолетний. Вы там топите за мораль, за ценности, а что по итогу? Куда все ваше культурно-нравственное вмиг исчезло? Как вы вообще додумались устраивать групповое нападение с применением оружия на подростков? Тем более после всеми известных ужасающе трагичных событий.