Instasamka на страже семейных ценностей. Большое интервью

— От нуля до бесконечности. У меня есть и детская аудитория очень большая, и взрослая. И те, кто учится в школе, и заканчивает ее, уже учится в университете, и молодые мамочки, и взрослые женщины на «бентли», и взрослые женщины в банках. Мужчины, чьи женщины любят мою музыку, и им приходится везде ее слушать. Мужчины, чьи дочери слушают мою музыку. Когда мы выходим после концертов, к нам может подойти взрослый мужчина и сказать: «У меня все слушают твои песни, спасибо, что поднимаешь им настроение».