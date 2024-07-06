Концертный зал

19 главных концертов Москвы в июле. Леонид Агутин, Boulevard Depo, Saluki и не только

Сегодня в 12:00
Собрали все ключевые музыкальные события Москвы на июль в одном месте: большие звезды, рэп-андеграунд, ностальгия по нулевым и многое другое.

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Saluki

6 июля, Atmosphere

© nesatyi.jr

Saluki только выпустил новый альбом «Beach Rock Hotel», где сменил рэп на серф-рок, — и сразу спешит выступить с новыми (очень летними!) песнями в Москве.

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билеты

Баста/Гуф

6 и 7 июля, Зеленый театр

© Пресс-служба

Завершающие концерты совместного марафона Басты и Гуфа в московском парке Горького — последняя возможность увидеть шоу двух рэп-легенд на одной сцене в этом году. Изначально один из концертов должен был пройти 5 июля, но на фоне московской погоды его унесли на 7 число.

«ГОСТ Звук». 10 лет

6 июля

© «ГОСТ Звук»

Важный для российской сцены электронный лейбл отмечает свое десятилетие вместе с артистами, друзьями и слушателями.

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паблик VK

Mirèle

6 июля, Blanc

© Пресс-служба

Mirèle — с уютным концертом в летнем дворике Blanc, где обещают программу, под которую гости смогут «и поплакать, и потанцевать».

52 Day

7 июля, Summer Stage

Большой праздник для всех фанатов объединения «52»: в Москву приезжают Friendly Thug 52 Ngg, Alblak 52, Mydee 52, Glocki 52, Saintprince 52 и A-This. Отличная возможность послушать передовой русскоязычный рэп и от души покричать «писят два».

Loud Boyz («Лауд»), Антоха МС

12 июля, «Ровесник»

© Пресс-служба

Большое выступление от группы «Лауд» и друзей (включая Антоху МС), посвященное дню рождения менеджера уфимского трио. Будет много танцев.

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билеты

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Slava Marlow

12 июля, Atmosphere

© slavamarlow

Сольный концерт человека, сперва задавшего новые тренды для рэп- и поп-музыки, а позже ставшего заметным поп-экспериментатором. От того концерты Славы — место, где всегда можно чему-то приятно удивиться и найти для себя что‑то новое.

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билеты

Егор Крид

13 июля, «Речной»

© egorkreed

Летний шоу-концерт Егора Крида — для всех, кому в жизни не хватает глянцевой поп-музыки.

Шура

19 июля, Magnus Locus

Шура — человек, который почти 30 лет дарит российской сцене свою харизму, эпатаж и вечные хиты. «Ты не верь слезам» и «Отшумели летние дожди», «Твори добро» и «Холодная луна» — и не только.

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Polnalyubvi

19 июля, Зеленый театр ВДНХ

В этот июльский вечер Зеленый театр ВДНХ превратится в оплот романтичного поп-фолка.

Boulevard Depo

20 июля, Atmosphere

© Пресс-служба

Много отменного рэпа, проверенные временем хиты и харизма Boulevard Depo — обязательная программа любого его концерта.

«Руки вверх!»

20 июля, «Лужники»

Сергей Жуков третий год подряд собирает «Лужники» на 70 с лишним тысяч человек. Кажется, полный стадион случится и на этот раз: время идет — а хиты «Руки вверх!» все такие же любимые.

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Onyx

21 июля, 1930 Moscow

© Richard Bord/Getty Images

Американская группа, уже много лет носящая неофициальный статус народных рэперов России: регулярно сюда приезжают, чтут традиции рэп-олдскула и собирают любителей «правильного» рэпа на своих концертах.

Джиган

26 июля, VK Gipsy

Чилл, расслабон и другие обязательные аспекты концертов Джигана, когда мемы сливаются вместе с музыкой.

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Pharaoh

27 июля, Atmosphere

© Пресс-служба

Повзрослевший рэп-революционер с концертом, где рэп-хаос и томность рок-звезды сливаются в единое целое.

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Леонид Агутин

27 июля, «Лужники»

© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Стадионный концерт Леонида Агутина. Тут и так все понятно: пропускать нельзя, идти.

Ева Польна

27 июля, «Дизайн завод»

Любовь, красота и наследие российской поп-музыки: от великих хитов прошлого до искусных экспериментов сегодняшнего дня.

Алена Швец

27 июля, Зеленый театр

© alyona_shvetz

Алена повзрослела и сменила тин-поп на куда более насыщенный поп-рок. Ее концерт — отличная возможность убедиться, что эти перемены к лучшему.

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билеты

Obladaet

28 июля, Atmosphere

© obladaet

Рэпер, в своей музыке ставящий стиль превыше всего, привезет его и на свой московский концерт.

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билеты

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