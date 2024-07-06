19 главных концертов Москвы в июле. Леонид Агутин, Boulevard Depo, Saluki и не только

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Saluki
6 июля, Atmosphere
Saluki только выпустил новый альбом «Beach Rock Hotel», где сменил рэп на серф-рок, — и сразу спешит выступить с новыми (очень летними!) песнями в Москве.
Баста/Гуф
6 и 7 июля, Зеленый театр
Завершающие концерты совместного марафона Басты и Гуфа в московском парке Горького — последняя возможность увидеть шоу двух рэп-легенд на одной сцене в этом году. Изначально один из концертов должен был пройти 5 июля, но на фоне московской погоды его унесли на 7 число.
«ГОСТ Звук». 10 лет
6 июля
Важный для российской сцены электронный лейбл отмечает свое десятилетие вместе с артистами, друзьями и слушателями.
Mirèle
6 июля, Blanc
Mirèle — с уютным концертом в летнем дворике Blanc, где обещают программу, под которую гости смогут «и поплакать, и потанцевать».
52 Day
7 июля, Summer Stage
Большой праздник для всех фанатов объединения «52»: в Москву приезжают Friendly Thug 52 Ngg, Alblak 52, Mydee 52, Glocki 52, Saintprince 52 и A-This. Отличная возможность послушать передовой русскоязычный рэп и от души покричать «писят два».
Loud Boyz («Лауд»), Антоха МС
12 июля, «Ровесник»
Большое выступление от группы «Лауд» и друзей (включая Антоху МС), посвященное дню рождения менеджера уфимского трио. Будет много танцев.
Slava Marlow
12 июля, Atmosphere
Сольный концерт человека, сперва задавшего новые тренды для рэп- и поп-музыки, а позже ставшего заметным поп-экспериментатором. От того концерты Славы — место, где всегда можно чему-то приятно удивиться и найти для себя что‑то новое.
Егор Крид
13 июля, «Речной»
Летний шоу-концерт Егора Крида — для всех, кому в жизни не хватает глянцевой поп-музыки.
Шура
19 июля, Magnus Locus
Шура — человек, который почти 30 лет дарит российской сцене свою харизму, эпатаж и вечные хиты. «Ты не верь слезам» и «Отшумели летние дожди», «Твори добро» и «Холодная луна» — и не только.
Polnalyubvi
19 июля, Зеленый театр ВДНХ
В этот июльский вечер Зеленый театр ВДНХ превратится в оплот романтичного поп-фолка.
Boulevard Depo
20 июля, Atmosphere
Много отменного рэпа, проверенные временем хиты и харизма Boulevard Depo — обязательная программа любого его концерта.
«Руки вверх!»
20 июля, «Лужники»
Сергей Жуков третий год подряд собирает «Лужники» на 70 с лишним тысяч человек. Кажется, полный стадион случится и на этот раз: время идет — а хиты «Руки вверх!» все такие же любимые.
Onyx
21 июля, 1930 Moscow
Американская группа, уже много лет носящая неофициальный статус народных рэперов России: регулярно сюда приезжают, чтут традиции рэп-олдскула и собирают любителей «правильного» рэпа на своих концертах.
Джиган
26 июля, VK Gipsy
Чилл, расслабон и другие обязательные аспекты концертов Джигана, когда мемы сливаются вместе с музыкой.
Pharaoh
27 июля, Atmosphere
Повзрослевший рэп-революционер с концертом, где рэп-хаос и томность рок-звезды сливаются в единое целое.
Леонид Агутин
27 июля, «Лужники»
Стадионный концерт Леонида Агутина. Тут и так все понятно: пропускать нельзя, идти.
Ева Польна
27 июля, «Дизайн завод»
Любовь, красота и наследие российской поп-музыки: от великих хитов прошлого до искусных экспериментов сегодняшнего дня.
Алена Швец
27 июля, Зеленый театр
Алена повзрослела и сменила тин-поп на куда более насыщенный поп-рок. Ее концерт — отличная возможность убедиться, что эти перемены к лучшему.
Obladaet
28 июля, Atmosphere
Рэпер, в своей музыке ставящий стиль превыше всего, привезет его и на свой московский концерт.