«Гринвошинг» или новая культура: зачем концерты переводят на жестовый язык

Рэпчик — это очень сложно. В прошлом году я выступала со Slava Marlow и думала, что его треки трудно переводить, но в этом году меня ждал Soda Luv. Я была в шоке от скорости текста и подбора жестов к некоторым словам. Сидела в гугле и искала синонимы или описания некоторых слов, но это не всегда удавалось. Опыт интересный, но теперь берусь за рэп очень избирательно».