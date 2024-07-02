«Гринвошинг» или новая культура: зачем концерты переводят на жестовый язык

Как перевод концертов на жестовый язык становится популярным
«Сурдопереводчица Рианны стала звездой Супербоула», «Переводчица на жестовый язык затмила Снуп Догга на его концерте» — виральные видео с такими заголовками уже не первый год вызывают восторг в соцсетях, привлекая внимание к адаптации развлечений для слабослышащих и неслышащих людей.
С недавних пор приглашать переводчиков стали и некоторые российские организаторы и артисты. Часто это происходит при поддержке больших брендов: в 2023 году адаптировать ивенты для слабослышащих и неслышащих зрителей начали «Яндекс» и VK. Первые привлекли переводчиков на концерты «Яндекс Музыки» на «Плюс Даче», вторые — на трансляцию VK Fest.
«Яндекс Музыка» работает с Сергеем Бидным из московского театра неслышащих актеров «Недослов». Он помог привлечь опытных переводчиц Маргариту Старцеву и Катерину Кононенко на летние мероприятия сервиса. Традиция продолжилась в этом году на июньском концерте Soda Luv.
На самом деле «сурдоперевод» — некорректный термин. Правильный — «перевод на жестовый язык». «Сурдо — это глухой. Получается, глухой сам переводчик, а это максимально некорректно. Мы пытаемся отойти от этого термина, но пока что не получается. И это понятно: слово „сурдоперевод“ очень продающее. Но все-таки правильно говорить „перевод на русский жестовый язык“», — рассказывает Катерина Кононенко.
У Катерины богатый опыт перевода выступлений российских артистов на жестовый язык. Все началось с выступления Найка Борзова на петербургском фестивале Stereoleto в прошлом году: «Он был первым артистом, которому я предложила перевести песню на концерте. Найк сразу согласился: я до этого уже снимала каверы на жестах для своего канала, и он был в курсе, даже репостил песню».
«Это был интересный опыт, он показал, как важно помнить, сколько особенных людей вокруг нас. Помочь им наполнить жизнь новыми впечатлениями хотя бы на время концерта или фестиваля — не такая уж трудозатратная задача для артистов или организаторов.
Кроме того, жестовый язык на сцене выглядит очень красиво, словно танец. Классный подарок как для особенной публики, так и для всех посетителей: он завораживает. Надеюсь, выступления переводчиков хотя бы на больших музыкальных и не только фестивалях станут в ближайшее время не то что нормой, а правилом».
Действительно ли перевод помогает «слышать» музыку
Переводчица на русский жестовый язык
«Конечно, концертный опыт неслышащего человека будет отличаться, ведь музыка — это в первую очередь то, как мы слышим.
Как‑то после концерта с Найком Борзовым ко мне подошел парень и сказал: «Я смотрю на сцену, а потом резко понимаю, что все понимаю. И не понимаю, почему понимаю. А потом до меня дошло!»
Я начала переводить концерты не столько для неслышащих людей, сколько для того, чтобы слышащие увидели красоту жестового языка. Показываю им: нарушения слуха — это не так страшно, как вам могло показаться.
Хотелось бы, чтобы у нас перевод на жестовый язык тоже стал популярен. С иностранных концертов мы часто видим записи с переводчиками Эминема или Рианны. Кого у нас надо перевести, чтобы завируситься? Хороший вопрос».
Когда перевод на жестовый язык пришел на концерты в России
2023 год стал отсчетной точкой популяризации жестового языка в музыке. В том же году концерты с участием переводчика отыграла Елка — также по предложению Катерины Кононенко.
«Катя Кононенко нередко выступает с нами в Петербурге. Все началось с концерта на крыше, где мы с ней спели одну песню в рамках проекта, а теперь у нас уже небольшой блок с переводом. Ждем большой удобной площадки, чтобы сделать целый концерт инклюзивным.
На нашем недавнем выступлении фан-клуб сделали мне сюрприз: они выучили вместе с Катей припев «Не брошу на полпути» на жестовом языке. Это правда очень трогательно. Уже весь зал знал, как показать аплодисменты, и приветствовал Катю именно жестами.
Мне нравится ненавязчивая инклюзивность, я вообще люблю легкость во всем. Мне было важно понять, что у большого количества слушателей появилась возможность показать мою музыку своим слабослышащим друзьям и родным.
Адаптация концерта для слабослышащих и неслышащих гостей волнует и более нишевых артистов. В мае прошлого года группа Alai Oli отыграла концерт в Саду Меншикова с переводом на жестовый язык. Инициатива исходила от менеджмента группы.
«Мне попалось видео с концерта Waka Flocka Flame, где он танцевал с сурдопереводчицей, и мне показалось, что сделать такое на нашем концерте будет вдвойне здорово. Во-первых, это визуально красиво, а во-вторых, подсвечивает важность заботы о самых разных людях, — рассказывает менеджер Alai Oli Мойш Соловей. — Группа поддержала идею с энтузиазмом. В инстаграме* мы нашли замечательную переводчицу Асю Зубанову, которая еще и фанатка группы, прекрасно знакомая с каталогом музыки Alai Oli».
Чтобы сделать выход переводчицы максимально полезным, Alai Oli распространяли информацию о нововведении на концерте в группах людей с ограниченным слухом, а в своих соцсетях просили рассказать о возможности посетить концерт тем, кому может пригодиться перевод.
Менеджер Alai Oli
«Мы были счастливы, что смогли реализовать задуманное. Реакция зала дала нам понять, что это того стоило. Когда Ася вышла на сцену и начала переводить, толпа ревела так, будто увидела звездного гостя.
Для меня концертная атмосфера — это одно из самых сакральных проявлений соприкосновения людей и музыки. Музыкальная индустрия сделала много, чтобы люди с разными физическими ограничениями смогли комфортно посещать концерты и наслаждаться этой атмосферой. Создать комфортную зону для людей с ограниченным слухом — отличный новый рубеж, и я надеюсь, что его сможет преодолеть еще больше крупных артистов».
В чем основные сложности перевода
Адаптация песен на жестовый язык требует времени. Во-первых, переводчик должен ознакомиться с репертуаром артиста и внимательно изучить тексты. Каждому слову придется найти жестовую замену, а иногда это сделать совсем не легко.
Переводчица на русский жестовый язык
«Многое зависит от переводчика: важно, чтобы у него было понимание музыки и он смог правильно ее показать. Если музыка агрессивная и быстрая, логично, что и мы показываем жесты быстро. И наоборот, если артист долго тянет ноту, я не могу жестом все оборвать — я должна полностью синхронизироваться с исполнителем. Иногда организаторы просят не переводить мат, потому что в жестовом языке ругательства очень визуальны. Приходится обыгрывать и такие моменты.
Рэпчик — это очень сложно. В прошлом году я выступала со Slava Marlow и думала, что его треки трудно переводить, но в этом году меня ждал Soda Luv. Я была в шоке от скорости текста и подбора жестов к некоторым словам. Сидела в гугле и искала синонимы или описания некоторых слов, но это не всегда удавалось. Опыт интересный, но теперь берусь за рэп очень избирательно».
Еще одна трудность — репетиции и смена сет-листов на концертах. Переводчику важно полностью синхронизироваться с артистом, ведь живое исполнение может сильно отличаться от записи.
Какую реакцию вызывают переводчики на концертах и нет ли тут проблемы «гринвошинга»
Сложно сказать, сколько людей с нарушениями слуха приходит на концерты. Перевод на жестовый язык — не такая частая практика в российской индустрии, неслышащих зрителей на концертах немного. Впрочем, это не значит, что их нет — иногда посетители приходят, чтобы увидеть шоу и почувствовать причастность.
Учитывая, что людей с потерей слуха не так много, возникает вопрос: нет ли в таких инициативах «гринвошинга», когда корпорации отрабатывают светлую повестку только для галочки о собственной прогрессивности, при этом не погружаясь в проблематику на достаточном уровне?
Переводчица Маргарита Старцева считает, что внедрение жестового языка в любом случае идет всем на пользу: «Есть организации и артисты, которые действительно задумываются об инклюзии как о предоставлении равных возможностей всем членам общества. А есть бренды, которые используют эту тему для своего имиджа. Но и то и другое в итоге приводит к популяризации жестового языка и вниманию к людям с различным опытом».
Представительница сообщества неслышащих
«Я дважды посещала концерты с переводом на жестовый язык: на презентации проекта «Форма звука», где исполнялись популярные песни, и в рамках проекта «VK Инклюзия». Перевод концертов на жестовый язык — это замечательная и важная инициатива.
Переводчики жестового языка делают события доступнее и понятнее для всех. А еще жесты и выражения лица помогают получить более глубокое восприятие музыкального выступления».
Представитель сообщества неслышащих
«Я видел концерты с переводом на русский жестовый язык только по телевизору и в соцсетях. Отношусь к идее адаптировать музыкальные события с большим уважением и восторгом. Мне кажется, что с переводчиком концерт смотрится даже интереснее. Чаще всего именно на них обращают внимание из‑за их необычных жестов, мимики, эмоций».
Переводчица на русский жестовый язык Маргарита Старцева говорит, что и люди с нарушениями слуха, и слышащие зрители реагируют на ее появление положительно. Для одних это возможность «услышать» артиста, для других — посмотреть красивое жестовое выступление, для третьих — узнать о новом формате и, возможно, заинтересоваться языком.
Переводчица на русский жестовый язык
«Нам важно мнение людей, для которых работаем. Поэтому после каждого концерта мы с коллегой интересуемся впечатлением гостей, если есть такая возможность. Пока это всегда был восторг, благодарность и феерия чувств. Надеюсь, так оно и будет в дальнейшем».
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