Пикник Афиши 2024
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Что случилось с музыкой

24главных музыкальных релиза июня

Сегодня в 14:30
Что мы слушали в июне: самый яркий поп-альбом года, много русскоязычного инди, громкие рэп-премьеры и не только.
Kito Jempere, Hard Ton «The Sound of Love»

Почти 40 минут музыкальной роскоши от проекта Кирилла Сергеева, который можно будет услышать на Пикнике «Афиши».

Альбом
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Soda Luv «Soda Luv»

Обложка, которая говорит громче любого пресс-релиза: Soda Luv экспериментирует с эстрадой и фитует с Димой Биланом.

Альбом
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Big Baby Tape, Aarne «Peekaboo»

Очень громкий рэп-альбом, который будет преследовать нас все лето.

Альбом
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Маугли «Любовь оставляет во мне следы»

Мрачная любовная психоделика: начинается с рок-концерта, заканчивается кислотным рейвом.

Сингл
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Eighteen «Super»

Альбом светлых поп-песен, под который одинаково комфортно лениться дома и веселиться на вечеринках.

Альбом
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Другдиджея «Декаданс»

Альбом-калейдоскоп из хип-хопа, джаза и бойкого фанка.

Альбом
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Yerkatt «Праздник ожидания праздника»

Смесь R’n’B и соула, где звучат очень светлые и красивые песни о самом мрачном.

Альбом
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Alblak 52 «Streets Echo 2052»

Писят два! Alblak выпустил альбом классического питерского рэпа. В гостях — Скриптонит, Kizaru, Friendly Thug и другие.

Альбом
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Uniqe, Nkeeei, Artem Shilovets «Glamour»

Трио из Беларуси продолжает переосмысливать эстетику нулевых и эпоху «рич-н-бьютифул». Получается бойко.

Альбом
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Томми Ричман «Devil Is a Lie»

Большая звезда тиктока рвется доказать, что он хорош не только в вертикальных видео. «Devil Is a Lie» в этом убеждает.

Сингл
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Сара «Зодиак»

Синтпоп с оглядкой на диско восьмидесятых — обращаем внимание на новое имя локальной поп-сцены.

Сингл
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hehehe «Паника»

Название-обманка: это уютный дрим-поп из Владивостока. И никакой паники.

Альбом
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Dose «Моя»

Музыка Dose продолжает брать все лучшее от его прошлого как битмейкера и настоящего как талантливого поп-певца.

Сингл
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«Мальбэк» «Sombre»

Камбэк Романа Варнина, чья музыка по-прежнему звучит одновременно артово и попсово.

Альбом
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NxWorries «Why Lawd?»

Тандем Андерсона Пака и битмейкера Knxledge вернулся спустя восемь лет. И подарил еще один солнечный альбом, для того чтобы справиться с летней жарой.

Альбом
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Maib «Фантом»

Близкий к Dead Dynasty диджей и продюсер — с мини-релизом, где рэп вдруг сваливается в метал и обратно.

EP
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Kaytranada «Timeless»

Искусный продюсер вернулся, чтобы подарить всем танцы.

Альбом
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Лютик «Уже не здесь, но еще не там»

Обаятельный поп-рок — о поиске дома, любви и, конечно, собаках.

Альбом
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Tems «Born in the Wild»

Раньше нигерийская певица пела припевы у рэп-звезд, а сейчас выпускает сольник с роскошной поп-музыкой.

Альбом
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GONE.Fludd, ЛСП «Ути-Пути»

Большие звезды наконец-то сошлись на фите — и кажется, случился хит.

Сингл
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Минаева «Шоколадка»

Артистка «Газгольдера» — с теплой любовной лирикой как раз к летнему сезону.

Сингл
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Charli XCX «Brat»

Один из самых убедительных поп-альбомов 2024 года.

Альбом
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The Dawless, Гольд, Saeed, Mav-d «Yalla Yalla»

Чилловый теплый рэп-R’n’B о том, что лето — это здорово.

Сингл
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Сюзанна «Поворот»

Привыкли к поющей Сюзанне? А вот и неожиданный поворот: здесь артистка успевает еще и рэп почитать.

Сингл
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