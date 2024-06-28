Почти 40 минут музыкальной роскоши от проекта Кирилла Сергеева, который можно будет услышать на Пикнике «Афиши».
Обложка, которая говорит громче любого пресс-релиза: Soda Luv экспериментирует с эстрадой и фитует с Димой Биланом.
Очень громкий рэп-альбом, который будет преследовать нас все лето.
Мрачная любовная психоделика: начинается с рок-концерта, заканчивается кислотным рейвом.
Альбом светлых поп-песен, под который одинаково комфортно лениться дома и веселиться на вечеринках.
Альбом-калейдоскоп из хип-хопа, джаза и бойкого фанка.
Смесь R’n’B и соула, где звучат очень светлые и красивые песни о самом мрачном.
Писят два! Alblak выпустил альбом классического питерского рэпа. В гостях — Скриптонит, Kizaru, Friendly Thug и другие.
Трио из Беларуси продолжает переосмысливать эстетику нулевых и эпоху «рич-н-бьютифул». Получается бойко.
Большая звезда тиктока рвется доказать, что он хорош не только в вертикальных видео. «Devil Is a Lie» в этом убеждает.
Синтпоп с оглядкой на диско восьмидесятых — обращаем внимание на новое имя локальной поп-сцены.
Название-обманка: это уютный дрим-поп из Владивостока. И никакой паники.
Музыка Dose продолжает брать все лучшее от его прошлого как битмейкера и настоящего как талантливого поп-певца.
Камбэк Романа Варнина, чья музыка по-прежнему звучит одновременно артово и попсово.
Тандем Андерсона Пака и битмейкера Knxledge вернулся спустя восемь лет. И подарил еще один солнечный альбом, для того чтобы справиться с летней жарой.
Близкий к Dead Dynasty диджей и продюсер — с мини-релизом, где рэп вдруг сваливается в метал и обратно.
Искусный продюсер вернулся, чтобы подарить всем танцы.
Обаятельный поп-рок — о поиске дома, любви и, конечно, собаках.
Раньше нигерийская певица пела припевы у рэп-звезд, а сейчас выпускает сольник с роскошной поп-музыкой.
Большие звезды наконец-то сошлись на фите — и кажется, случился хит.
Артистка «Газгольдера» — с теплой любовной лирикой как раз к летнему сезону.
Один из самых убедительных поп-альбомов 2024 года.
Чилловый теплый рэп-R’n’B о том, что лето — это здорово.
Привыкли к поющей Сюзанне? А вот и неожиданный поворот: здесь артистка успевает еще и рэп почитать.