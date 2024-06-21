Возможно, если бы я не катался на доске, мой саунд был бы другим — уличная музыка и культура сильно на него повлияли . В нашей скейтерской тусовке было много диджеев, музыкантов: сначала я познакомился с братьями Мишей и Гришей и диджеем Ol. Миша и Гриша писали drum’n’bass — они познакомили меня с первым MPC-2000 и в целом научили делать музыку. Потом меня обучал диджей Ol, и уже в пятнадцать лет я записал на кассету первые демки. У меня был магнитофон, на который я надиктовывал рандомный текст, а потом выбирал из него отдельные фразы и использовал как сэмплы для будущих треков. Один из моих первых текстов позже появился в треке у Thomas Mraz.