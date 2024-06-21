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Йоу-йоу, скейтбординг! Кассета, Лауд, Антоха МС и Казускома — о роли скейта в их музыке

Сегодня в 17:00
21 июня — Международный день скейтбординга. «Афиша Daily» попросила настоящих амбассадоров этого спорта рассказать, с чего началась их любовь к доске, как она повлияла на творчество музыкантов и посоветовать лучшие споты для катания в Москве и не только. А приложение «Студио» от HiFi-стриминга «Звук» собрало специальный плейлист.

Антоха МС

«Никто (даже я) точно не знает, сделает ли Антоха трюк или шлепнется со сцены»

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© Из личного архива
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© Из личного архива

Первый скейтборд достался мне от отца — он купил его на рынке в «Сокольниках». Я катался на нем настолько активно, что со временем после моих трюков от скейта ничего не осталось. Вторую доску мне подарил брат — это был аппарат от бренда Status. Я был от него в диком восторге, и именно на этой доске учился делать трюки, которые тогда были популярны в скейт-тусовке — кикфлипы, оли, бордсайд по наклонной и прыжки через ступени. С десяти до семнадцати лет я был ярым фанатом скейта и практически не выпускал доску из рук. И даже снимал свои трюки на камеру: с тех пор остались архивные видео.

В начале я катался без защиты и много падал, поэтому без ссадин и синяков не обходилось. Сейчас подхожу к этому вопросу основательно — в моем скейт-арсенале уже давно имеется специальная экипировка на все случаи жизни. С возрастом каждое падение с доски ощущается отчетливее. Это все-таки экстрим, поэтому надо себя беречь.

Теперь я катаюсь гораздо реже — примерно раз в месяц. Тренируюсь обычно в бетонных парках, обустроенных специальными площадками. Это помогает мне провести время наедине с собой и своими мыслями: умственный отдых полезен и в быту, и для создания новой музыки. Когда втыкаешь и поник — иди катайся.

Увлечение скейтом отразилось на моем творчестве — например, в песне «Воздушный змей» им вдохновлена строчка «И каждый раз срываясь вниз, верь — скоро снова воспаришь». Скейтбординга без падений не бывает — есть особый азарт не шлепнуться. А в клипе «Tokyё» есть момент, где я катаю на доске по улочкам Токио, на скорости наблюдая за быстрым течением городской жизни.

Иногда мне хочется удивить публику во время выступлений, и я прыгаю на скейте перед тысячами людей и камерами. Никто (даже я) точно не знает, сделает ли Антоха трюк или шлепнется со сцены.

Любимое место для катания

Петровский парк в Москве.

Любимый клип про скейт

Не клип, но фильм: «Шрамы Али Булалы».

Пикник «Афиши»: Санкт-Петербург, 10 и 11 августа

Антоха MC, Feduk, Дельфин, LAB с Антоном Беляевым, Куок, Mirèle, DJ Stonik и не только

Кассета

«Благодаря скейту мы сделали трек „KINO (не могу остановиться)“»

© Из личного архива

Мой путь в скейтбординге начался в тринадцать лет. Тогда я жил в Давыдково, недалеко от Парка Победы, где в те годы собиралась скейтерская тусовка со всего города. Как‑то я увидел, как ребята на скейте прыгают со ступенек. Тогда мне показалось, что это какой‑то обман зрения и настоящее кунг-фу. Я сразу подумал, что это очень красиво и что в этом спорте можно выразить свой стиль — как в одежде, так и в движениях. И понеслось.

К катанию на доске я всегда относился серьезно, как и ко всему, за что берусь, — ушел туда полностью, с головой. Даже участвовал в соревнованиях SNICKERS URБАNиЯ, Faces and Laces и ивентах от Red Bull — хотел стать про-скейтером, но из‑за многочисленных травм от катания спорт ушел на второй план. Сейчас я, к сожалению, не могу заниматься скейтбордингом, потому что в прошлом году три раза ломал ногу и порвал мениск. Но очень жду, когда все заживет, чтобы вернуться.

© Из личного архива

Возможно, если бы я не катался на доске, мой саунд был бы другим — уличная музыка и культура сильно на него повлияли. В нашей скейтерской тусовке было много диджеев, музыкантов: сначала я познакомился с братьями Мишей и Гришей и диджеем Ol. Миша и Гриша писали drum’n’bass — они познакомили меня с первым MPC-2000 и в целом научили делать музыку. Потом меня обучал диджей Ol, и уже в пятнадцать лет я записал на кассету первые демки. У меня был магнитофон, на который я надиктовывал рандомный текст, а потом выбирал из него отдельные фразы и использовал как сэмплы для будущих треков. Один из моих первых текстов позже появился в треке у Thomas Mraz.

Еще именно благодаря скейту я познакомился с Сережей Gol’d из The Dawless, с которыми мы сделали трек «KINO (не могу остановиться)». В 2006 году мы сняли первый хайповый скейт-видос Ability. Там совсем мелкий я делаю один популярный трюк на скейте. В ролике, кстати, есть еще Артем из «Казускомы». Мы думали, что видео довольно узконаправленное, но когда я потом пришел в колледж, другие студенты меня узнавали именно по нему.

Иногда, когда катаешься на скейте, в голову приходят классные тексты. Бывало, я останавливался прямо на споте, чтобы успеть записать какие‑то строчки. Например, «Пленку перемотай» я написал шесть лет назад в свой самый скейтерский период, сидя в теплице Парка Победы. С Янзи, режиссером клипа, мы тоже познакомились именно там. Сначала мы с ним хотели делать обложку, но потом я выиграл Jager Music AwardsПремия независимой музыки, проводимая с 2014 по 2020 год., и мы решили снять клип, а Сережа Gol’d написал бит. Получилось такое скейтерское трио.

Любимые места для катания:

В Москве скейт-парк «Красная Пресня» и, конечно же, Парк Победы, где раньше базировалась вся московская скейтерская тусовка. Еще мне нравится кататься в Барселоне: весь город обложен плиткой как огромный скейт-парк, и есть много крутых спотов. Мой любимый — это «Параллель».

Любимые клипы про скейт

У Pharrell Williams. А лучший скейт-видос, я считаю, это «Sorry (Flip)».

Пикник «Афиши»: Москва, 3 и 4 августа

Кассета, Feduk, Хаски, Pharaoh, Сюзанна, DJ Stonik 1917 и не только

Тали из «Лауд»

«Если мы приходили на студию после классной катки, это всегда хорошо отражалось на записи»

© Из личного архива

Кататься на скейте я начал с двенадцати-тринадцати лет благодаря игре Tony Hawk Pro SkaterСерия игр в жанре спортивного симулятора скейтбординга от студии Neversoft, изданная Activision и Activision Blizzard. Игра названа в честь скейтбордиста Тони Хоука. и своим друзьям, которые примерно в том же возрасте начали увлекаться этой темой. С тех пор скейтбординг захватил меня целиком. Было время, когда я катался профессионально, — у меня были спонсоры, я выступал на соревнованиях и даже выигрывал награды. Сейчас катаюсь редко — не хватает времени и энергии, потому что очень много занимаюсь музыкой и семьей: недавно у меня родился сынишка.

Но скейтбординг сильно повлиял на мой музыкальный вкус. В тематических видео всегда была просто шикарная музыка: оттуда я узнавал о самых модных новинках со всего мира — так, например, я открыл для себя английский рок, пост-панк, хип-хоп и электронную музыку.

© Из личного архива

Скейтбординг формирует позитивный настрой и дает вдохновение для творчества. Если мы приходили на студию в Питере после классной катки на скейте, это по-любому хорошо отражалось на записи.

Я очень сильно благодарен скейту. Для меня это фундаментальный вид спорта, который подарил мне и музыку, и друзей, и вкус в одежде, и жизненный опыт благодаря путешествиям, выездам на соревнования и новым связям. В общем, скейтбординг — это большая любовь.

Любимые места для катания

Парк перед Домом профсоюзов в Уфе, сквер у памятника Дзержинскому в Санкт-Петербурге, Парк Победы в Москве.

Лучшие клипы со скейтом

Сложно назвать только один клип со скейтом в кадре, но у меня есть несколько любимых профайлов скейтбордистов: Nick Trapasso, профайл для TrasherMagazine, Chris Cole «Zero New Blood», Heath Kirchart «This Is Skateboarding», Andrew Reynolds «Stay Gold».

Артем Ляховский из «Казускомы»

«Перед выходом нового трека я выхожу покататься на доске — провести вайб-чек»

© Из личного архива

Я начал кататься в начале 2000-х в популярном тогда Парке Победы. До сих пор сохранились видосы, где я делаю разные трюки: максимальный олдскул, 2004 год!

Для вдохновения я смотрел видео от иностранных скейтбордистов, которые часто сопровождала классная музыка. Треки, которые заходили больше всего, я скачивал себе на mp3-плеер и катался под них. Так я узнал много новых музыкальных жанров и коллективов, которые впоследствии сильно повлияли на меня и мое творчество. Именно из‑за этого я и сам захотел делать музыку.

Сейчас я катаюсь нечасто — периодически могу гонять на круизере, на котором тренирую хилфлипы и кикфлипы. Иногда перед выходом нового трека я выхожу покататься на доске, чтобы его потестить. Мы называем это вайб-чек: как он будет звучать за пределами музыкальной студии. Многие песни проходят вайб-чеки еще на стадии черновиков. Особенно вдохновлены скейтбордингом треки «Животный инстинкт», «Электрический волк» и «В следующий раз».

Любимые места для катания

Раньше Парк Победы, сейчас — сквер у памятника Ленину у метро «Октябрьская» или улица Новый Арбат.

Любимый клип про скейт

«Казускома» «В следующий раз».

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