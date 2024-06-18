Зачет по русскому рэпу: как хорошо вы знаете дикие панчлайны молодых рэперов?

«Больше не вижу свои яйца, я ненавижу…» — что не любят авторы этой песни?
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«Не перепутай с … это Воскресенский», — из‑за сравнений с кем переживает рэпер из Беларуси?
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«Едем на рыбалку и мы бухаем пиво, ни одной шалавы с нами: [болтают] — …», — почему Платина предпочитает рыбачить в мужской компании?
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«На руках держит вся страна, делаем …», — чем занимаются Lil Krystalll и 9mice?
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«Бегу от тебя очень быстро — …», — какую метафору тут придумал Lovv66?
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«Пью горький кофе, … в торговом центре», — чем занимается Friendly Thug 52 NGG?
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«Себя порадовал: зашел в магаз купил себе …», — что радует Майота?
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«Во снах мы живы беззаботными днями,/в мечтах мы дети, что не знают …», — о чем поют Soda Luv и Дима Билан?
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«Дай мне посмотреть — жопу, сиськи, …», — на что еще хотят смотреть Bushido Zho и Heronwater?
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«Бриллианты — да как нехер, скинни-джинсы — я как …», — кем себя видит Toxi$?
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«Постоянно кручусь, моя жизнь почти …», — какой видит свою жизнь OG Buda?
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«Не могу [делать кунилингус], у меня…», — что останавливает Big Baby Tape?
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«Hubba Bubba маскирует запах водки,/запомни, нет приятней секса чем с той, с кем…», — кого больше всего ценят Nkeeei, Artem Shilovets и Uniqe?
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