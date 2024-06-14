Как Сергей Курехин придумал постиронию и антихайп за 30 лет до Гнойного и Моргенштерна*

Проведя самую нетривиальную дестигматизацию культа личности, Курехин продолжил свою постмодернистскую медиаигру, по большей части в качестве гостя разных передач. Посещая далее передачу «Пятое колесо», он вместе с Сергеем Шолоховым просил зрителей придумывать новые способы казни и бомбить Восток наркотиками. В эфире BBC-1 заявлял, что придумал перестройку. Не стеснялся назвать Моцарта и Пола Маккартни идиотами в интервью для программы «Те, кто». Вообще, Курехин во всех интервью едко и эмоционально говорил о себе и других (его любимое слово, кажется, «тупость»), но при этом его речь всегда была интеллигентна, а тон чересчур добрым, чтобы остро реагировать на высказывания, от интервью к интервью противоречащие друг другу. Особенно часто он любил пересказывать теорию своего друга, философа Александра Дугина, о топоре как главном символе русской культуры, которая может смешиваться с молекулами воды и лечить от психических болезней. Однажды он даже предсказал популярность sped up ремиксов: сидя на интервью с Артемием Троицким** в рамках передачи «Кафе Обломов», Курехин утверждал, что в будущем музыка начнет ускоряться, правда связано это будет, по его мнению, с повышением температуры тела.