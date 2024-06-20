Мерч в виде дихлофоса, донаты и секретные каналы: 5 необычных способов поддержать артистов

Учитывая, что большинство слушателей узнают о новой музыке из ленты соцсетей, артисты нередко превращают свои аккаунты в бесконечную витрину. Вот ссылка на новый релиз, а вот — расписание будущего тура или новый дроп мерча. В последние годы музыканты и слушатели стали для удобства использовать сервисы смартлинков вроде BandLink, где они могут под одной ссылкой собрать всю нужную информацию и сделать акцент на ключевом инфоповоде вроде нового релиза. Этим пользуются как состоявшиеся звезды, в том числе «Каспийский груз», так и артисты поменьше. У Стереополины или группы Sirotkin (и не только у них) смартлинки давно выглядят как удобный компактный личный сайт.