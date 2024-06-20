Мерч в виде дихлофоса, донаты и секретные каналы: 5 необычных способов поддержать артистов

Сегодня молодые музыканты, с одной стороны, получают возможность почти без вложений продвигаться в соцсетях и доступ к их огромной аудитории. Но с другой, фрешмены рискуют потеряться в бесконечном потоке новой музыки и незнакомых имен.
В 2023 году 86% от всей выпускаемой музыки в мире прослушали меньше 1000 раз. А 25% песен не слушали вообще. Поэтому артистам приходится выходить за стандартные проморамки «анонс нового релиза — сторис в поддержку — ссылка» и искать неочевидные способы зацепить аудиторию и познакомить ее со своей музыкой. На удачный креатив откликаются и слушатели, которые соглашаются дополнительно поддержать исполнителей в обмен на возможность услышать демки или получить коллекционный мерч. Вот кого из артистов можно поддержать уже сейчас.
Поработать над музыкой вместе с Saluki в закрытом телеграм-канале
Музыкальную индустрию сейчас невозможно представить без личного общения артистов со слушателями. Идеальной площадкой для этого стал телеграм, удачно совмещающий функционал привычных соцсетей: свой канал — это одновременно и уютный блог, и место, где можно оперативно донести до подписчиков все важные анонсы.
В телеграме артисты ведут себя по-разному. Одни буквально превращают канал в лайфстайл-блоги и показывают свой быт, благодаря чему сильно сближаются с аудиторией. Другие используют его для бесконечных прогревов и активизируются ближе к релизам — в результате слушатель заранее знает, когда стоит ждать новую музыку.
Артисты также видят в телеграме опцию дополнительной монетизации — и запускают закрытые каналы с платной подпиской. Такие есть, например, у Loqiemean и Saluki. Подписка на «Черновик Локимина» стоит 333 рубля в месяц — ее обладатели получают возможность напрямую общаться с артистом, а заодно первыми слушать новые треки и демо, которые никогда не дойдут до широкой аудитории. Подписка на канал Saluki дороже — 799 рублей в месяц. Но его «W.Workplace» предназначен не столько для слушателей, сколько для молодых продюсеров — это скорее профессиональная среда, куда зовут экспертов из индустрии, обсуждают новую музыку с точки зрения продакшена и, конечно, тоже показывают отрывки из еще неизданных песен.
Поблагодарить артистов донатами
На стримингах музыкантов можно поддерживать не только прослушиваниями, но и сразу деньгами. «Яндекс Музыка» запустила такой инструмент в декабре 2023 года и выделила дополнительные 100 миллионов рублей на удвоение донатов от слушателей: увеличить сумму в два раза могут все артисты, выпустившие новые релизы в этом году.
В профиле музыканты часто указывают, на что именно пойдут донаты. Например, фолк-исполнитель TMNV направил полученные деньги на покупку хорошей гитары для концертов. Наша Таня — на печать новых стикеров для фанатов, а Маленький Ярче — на запуск собственного бренда качественного мерча.
Донаты пока что остаются развивающимся инструментом, к которому должны привыкнуть и сами артисты, и их слушатели. Но исполнители сходятся на том, что у такого вида поддержки может быть будущее. А до 31 августа «Яндекс Музыка» направит дополнительные 10 000 рублей музыкантам, впервые подключившим донаты. Такой же бонус получат и артисты, которых до конца лета поддержат десять и больше слушателей.
«До того как на „Яндекс Музыке“ появились донаты, у меня уже была аудитория, которая меня поддерживала. А с появлением донатов стало видно, что большое количество слушателей готовы поддерживать меня деньгами, это здорово. Решили с командой попробовать через донаты „Яндекс Музыки“ собрать на гитару, которая стоила для нас достаточно дорого — 78 тысяч рублей. Мы уже купили ее, а через донаты собрали большую часть суммы. Через месяц стриминг удвоит сумму, поэтому вполне вероятно, что в итоге сможем отбить стоимость целиком».
«Пока донаты — это не потоковая история, но в любом случае полезный и психологически важный инструмент: слушатель не просто копеечку вкидывает, слушая треки, а поддерживает напрямую. Я думаю, что наше общество еще не привыкло поддерживать артистов деньгами, если не все готовы даже за стриминг платить. Обычно стараюсь напоминать про донаты с юмором через мемы: так проще и мне, и аудитории. Важно оставаться с ней дружелюбной».
«Потенциально донаты — сильный и хороший инструмент. Это естественный процесс эволюции индустрии, который не стоит отвергать. Раньше артисты могли так же болезненно реагировать на то, что надо снимать тиктоки, но все привыкли это делать. Среди стримеров же нет негативной реакции на донаты. И если такой способ поддержки приходит в музыкальный мир, то чем раньше это примут, тем лучше».
Залипнуть на музыкальные витрины «Каспийского груза», Стереополины, Sirotkin и не только
Учитывая, что большинство слушателей узнают о новой музыке из ленты соцсетей, артисты нередко превращают свои аккаунты в бесконечную витрину. Вот ссылка на новый релиз, а вот — расписание будущего тура или новый дроп мерча. В последние годы музыканты и слушатели стали для удобства использовать сервисы смартлинков вроде BandLink, где они могут под одной ссылкой собрать всю нужную информацию и сделать акцент на ключевом инфоповоде вроде нового релиза. Этим пользуются как состоявшиеся звезды, в том числе «Каспийский груз», так и артисты поменьше. У Стереополины или группы Sirotkin (и не только у них) смартлинки давно выглядят как удобный компактный личный сайт.
Достать дихлофос от Loqiemean и другой яркий мерч
Артисты годами выпускают мерч — и за это время они наловчились выходить за рамки стандартных (и чуть поднадоевших) футболок и кепок. Носки, шоперы, зажигалки, пляжные полотенца, туалетная бумага — в мерч можно превратить буквально любой предмет. Через нестандартный подход к нему артисты не только выдумывают себе дополнительную статью дохода, но и глубже проникают в быт своих слушателей.
Так, весной Loqiemean выпустил сингл «Паразиты» и через гейтинг (обмен онлайн-активности аудитории на подарок от артиста) вырастил свой телеграм-канал. Аудитория подписывалась, а за это получала возможность поучаствовать в розыгрыше дихлофосов, выпущенных специально к синглу.
Заказать винил любимого артиста — но быстро, потому что их мгновенно разбирают
На фоне развития стримингов может показаться, что релизы на физических носителях окончательно отжили свое. Но в мире цифровизации возможность офлайн-коннекта с артистами приобрела новую ценность. Отсюда и взлет продаж винила последних лет, и появление инди-артистов, не стесняющихся выпускать маленькие тиражи кассет с новыми релизами.
Слушатели не остаются к ним равнодушными. Например, недавно Петар Мартич открыл предзаказ на винил альбома «Петар» — и за пару часов продал половину от всего тиража.