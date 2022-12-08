Новый альбом «Сироткина»: утопия в стиле sovietwave и попытки сбежать в детство

«Тень первого облака» можно назвать высказыванием на тему меняющейся реальности. Но это точно не протест — скорее рассуждение о том, как в текущей обстановке чувствуют себя люди и как можно спастись от тревожности. «Сироткин» в целом — уникальная и даже кинематографичная группа и по звучанию, и по смыслам. Несмотря на подчеркнутый инфантилизм, ее треки звучат в относительно тяжелой подростковой драме «Мир! Дружба! Жвачка!», а каждый клип — полноценная короткометражка с острой проблематикой. И хотя музыканты не экспериментируют со стилем, им удается каждый раз качественно создавать одновременно легкие и осмысленные треки, которых сейчас так не хватает, чтобы ненадолго отвлечься от подавляющей реальности.