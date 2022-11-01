Конец эпохи: 100 лучших российских песен 2017–2021 годов

Под «мы» я подразумеваю осколки той самой индустрии. Да, ее в прежнем виде нет, но остались люди и их способности. Да, стало сложнее и морально, и материально вывозить происходящее — но и не с таким справлялись. Да, иногда хочется орать — возможно, и надо проораться, чтобы привести себя в порядок. Да, кому‑то хочется нас отменить, но мы сами себя умеем отменять лучше других, поэтому надо держаться и не срываться друг на друга. Да, мы все теперь далеко друг от друга, но, к счастью, у нас все еще есть возможность написать друг другу. И послушать друг друга.