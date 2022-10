«Музыка лечит сердце»: 10 откровений из новой книги Ника Кейва

Мало какой музыкант проводит (пост)ковидную эру так же плодотворно, как Ник Кейв. Только в этом году он съездил в два турне, с Уорреном Эллисом и The Bad Seeds, стал героем снятого Эндрю Домиником рок-дока «This Much I Know to Be True», выпустил мини-альбом «Seven Psalms», записал пару саундтреков (в том числе к «Блондинке» того же Доминика) и привез в Монреаль именную выставку, по сути впустив любого желающего в собственный дом. Наконец, редкая неделя обходится без обновлений The Red Hand Files — уникального по части глубины и открытости онлайн-обмена жизненным опытом между Кейвом и его поклонниками (речь идет о сайте, где Кейв сам отвечает на вопросы поклонников — Прим. ред.).