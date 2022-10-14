«Меня пугает турбулентность каждого дня»: премьера EP Wildways «Картины счастливого мира»

— Многие не поверят, но все треки на этом EP, включая тексты, были написаны еще до начала 2022 года. Если честно, нам даже самим не по себе от того, насколько картины в моей голове из прошлого совпадали с будущими картинами мира. Кажется, пора на «Битву экстрасенсов». Тем не менее, какой бы безвыходной и критичной в той или иной момент времени ни казалась ситуация, я все равно считаю, что будущее есть.

«Теплый чистый остров»

Сначала песня имела совсем другое название, и, вероятно, каждый слушатель для себя будет называть ее как‑то иначе, как ему ближе по духу. В композиции мы поддаемся полету мысли на тему «Хорошо там, где нас нет». Но все же мы здесь и рассуждаем вместе с лирическим героем о возможных райских благах, которые так соблазнительно манят своим бархатным шармом. Эта песня о бесконечном противостоянии фантазий и суровой реальности, рассвета и заката, о сложном выборе. А к чему он приведет — узнаем за горизонтом будущего.

«Весна»

Весна — какой теплый трепет и мысли вызывает это слово об этом времени года. Весна — период оптимизма и новых целей, рассвета и расцвета души, беззаветной чистой любви, весна — период начала новой жизни. К большому всеобщему сожалению, последние годы реальность окрашивает нашу весну лишь в темные краски. Возможно, если весна начнется внутри каждого из нас, она вернется и в наши дома, и в наши жизни. С бесконечной надеждой на светлую весну.

«Мечты хрустальные»

Эту песню мы написали еще осенью 2020 года, после этого дорабатывали звучание, которого стремились достичь. Осенью прошлого года сделали запись на студии, а часть для последнего припева нам записал детско-юношеский хор в Киеве. Жаль: несмотря на то что текст песни был написан еще в 2020 году, эти грустные депрессивные напевы и лирика не теряют актуальности и сейчас. Этой песней мы не пытаемся сделать каких‑либо заявлений и отсылок к конкретным событиям, но лично для нас «Мечты хрустальные» — это своеобразный крик души.

«Прятки»