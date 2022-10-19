Земфира, Feduk, Оксимирон* и много другой музыки за две недели

Дух времени: Земфира и Оксимирон (власти считают его иноагентом), музыку которых когда‑то ждали годами, теперь поют и говорят куда чаще — о том, про что молчать у них не получается.

Земфира под новой вывеской «Земфира от Луки» выпустила четыре песни, в которых певицу уже не получится упрекнуть во внутренней эмиграции, несоответствии моменту, несвоевременности или иррелевантности. Описывая непогоду за окном, Земфира возвращает себе резкость, хлесткость и безошибочность в абсолюте. И при этом неплакатным языком, но самым понятным образом доносит то, что считает, думает и чувствует. Почему «от Луки»? Все просто: соавтор EP — племянник певицы, Артур «Лука» Рамазанов-Остапенко.

Артист со звездочкой (замеченный Минюстом) Мирон Федоров выпустил трек-сочинение на тему «Как я провел последний день старого мира», где все довольно красочно изложил.

Еще один релиз о том, как жить в новом мире, выпустили Wildways — специально для нас группа рассказала о каждом из треков нового EP.

К другим новостям. Feduk отошел от песенной формы и ворвался с двух ног в бронебойную рэпчагу — с репрезентами, факами оппам и даже диссом на самого себя. Однозначно лучший трек — гаражный «В центре города».

Хотите еще хорошего рэпа — обязательно послушайте «Оттенки» Lizer. Здесь вы не встретите эмо-рэп в духе «Панк-рок-мальчика» и лирику в духе «Между нами» и «Корабли», но зато услышите недурные плоды работы старательного и въедливого рэп-гика, которым стал бывший участник «Заката 99.1». Например, есть треки, очень явно смотрящие в сторону продукции Dreamville Records и J.Cole в частности.

Обратите внимание на альбом «Сложные шаги» исполнительницы Нежность на бумаге: на нашей памяти давно так любовно и очаровательно не описывали повседневность и домашний быт с чипсами принглc, диваном, нетфликсом и незаправленной (но это не точно!) кроватью. Хватает и цепких песен про любовь (к себе, к человеку и к людям); мы как‑то уже проводили параллели с Ксюшей (так зовут артистку) и Тейлор Свифт (в плане яркости искусства бытописания) — сейчас считаем их еще более легитимными!

К новостям эстрады. Новый альбом вышел у Мари Краймбрери, и там все то, что можно обычно услышать у Марины: безупречный в своем универсализме поп-дип-хаус для радиоволн и кальянных, баллады для фонариков на концертах и попоек под вино без мужчин и из‑за мужчин. Кажется, скрыться от этих песен не вариант — особенно если вы сели в такси, а наушники разрядились.

Две новости для олдов — от авторов футбольного гимна «Three Lions» The Lightning Seeds. Во-первых, сама группа выпустила новый альбом (первый за тринадцать лет) — такой умудренный и расслабленный брит-попчик для гиков жанра. Во-вторых, песню «You Showed Me» (да, в оригинале это песня 1960-х, но помнят ее по каверу The Lightning Seeds!) преобразила и взбодрила американская поп-певица Мэдисон Бир, получилось неплохо.

Коротко об остальном: Наша (так и хочется добавить, что горячо любимая редакцией) Таня снова сделала красоту, шведка Туве Лу достает старые конспекты великих поп-соотечественников и деурбанизирует поп-музыку, Тося Чайкина и Zoloto создали идеальный саундтрек для осени.

Внимание: послушать все песни из дайджеста из‑за санкций возможно только в Spotify. О том, как подключить его в России, можно прочитать здесь.

* Оксимирон (настоящее имя — Мирон Федоров) признан Минюстом РФ иноагентом.

«VK Музыка»

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