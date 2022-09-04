Supruga

Одна из ведущих метал-групп страны на текущий момент. Хардкор, блэк, постметал, мощнейший женский вокал — вряд ли у вас получится устоять на месте.

Skulls, Angels and Sluts

Skulls, Angels and Sluts принято относить к поп-панку, но привычных жанровых клише (скейт, лето, счастье) вы здесь не обнаружите. При этом тексты о расставании, утрате смысла жизни и тотальном одиночестве нисколько не мешают кутежу на их выступлениях. Парадокс.

The Omy

Индустриальный рэп, психоделический рок, фри-джаз, фанк и хардкор. Нет, это не пять разных групп. Все эти жанры успешно сочетают в своей музыке москвичи The Omy. Смотрите не запутайтесь.

«Кобыла и трупоглазые жабы искали цезию, нашли поздно утром свистящего хна»

Музыка «Кобылы и трупоглазых жаб» такая же цветастая, как и их название. Тут вам и нойз, и крайне прилипчивый синти-поп про рептилек, и единственный нормальный русский рэп, и хард-рок, и даже данжен-синт. Нам бы такую же продуктивность, как у лидера коллектива Антона Вагина, — уххх. Но мы бы ничего не сделали, потому что грустные и ленивые.

Truckdrivers

Панк-регги из Челябинска. Прочитайте еще раз предыдущее предложение. Вон чего бывает! Причем музыка у Truckdrivers невероятно светлая и бодрая. Долой стереотипы!

«Затмим»

Скинхеды, постпанк, ой!, поэзия. Что в этом ряду лишнее? Правильный ответ — ничего, все на своих местах. Послушайте москвичей «Затмим» и убедитесь сами.

Irhagar

Шумные дум-сладжеры Irhagar, переехавшие из Улан-Удэ в Питер. Возможно, так и не смогли оправиться от вступления [местной важной рок-певицы] Сабрины Амо в «Яблоко». Ну, впрочем, жутковатый звук Irhagar и Питеру — в самый раз.

«Аминь»

Наверняка все читатели «Афиши Daily» знают, что такое мэдчестер. Так вот, «Аминь» играют эталонный мэдчестер. Приходите к нам на фестиваль, читатели «Афиши Daily».

Tsygun

Уникальный случай — на выступлении грайндкорщиков Tsygun вас и в моше замесят, и на ладони погадают. Нет, не погадают. Простите за эту идиотскую шутку, автор уже уволен!

Convince

В прошлом году у барабанщика неокрастеров (что такое «краст», можно почитать тут) Convince сгорела квартира. Не знаем, связано ли это с тем, какого огня парни дают на сцене, но надеемся, что в будущем он будет на сцене и оставаться.

«Раскаты»

На выступлении самарских нойз-рокеров «Раскаты» будьте аккуратны. Вот один из наших организаторов включил их запись, послушал пару минут, а потом с разгону влетел стену — так мощно забрало. Но его не жалко, а вы себя поберегите.

Moratory

Питер, ди-бит, кроссовер-треш — ух! Если у вас в загашнике валяется клепаная косуха и жилетка в метал-нашивках, лучшего повода их выгулять вы не найдете!

Minuala

Если вам кажется, что мрачной музыки на фестивале пока как‑то недостаточно, то получайте еще! Петрозаводские дарк-хардкорщики Minuala воспевают тлен, упадок и разложение. Теперь нам как‑то даже немного боязно ехать в Карелию!

«Машнинбэнд»

Живые легенды отечественного рэпкора. Отчаяние, до которого довела лирического героя Андрея Машнина окружающая безысходность, наверняка отзовется в сердцах многих посетителей нашего фестиваля.

«Триммигрант»

Музыканты стоунер-рок-команды Trimmigrant утверждают, что собрали группу в 2005 году в таинственной стране Фуззбекистан и успели съездить в тур в страну Перегрузия. Да, мы тоже ничего не поняли. Приходите, будем разбираться вместе!

«ГШ»

Легендарное зарубежное радио KEXP знаете? Вот московские авангардисты «ГШ» там выступали. А про «Рюмочную в Зюзино» слышали? Вот, и там тоже выступали. Не то чтобы это их главные заслуги, но, согласитесь, внушает. Часто шоу группы носят импровизационный характер, и наблюдать за тем, как участники «ГШ» прямо на ходу развивают музыкальную мысль и взаимодействуют друг с другом, — чистое удовольствие.

«Линия бикини»

Панк-проект участников Hellspin, Argument 5.45 и Kraater. Вы все еще не покупаете билеты? А почему?

«Мразь»

Музыка, которую мог бы исполнять герой Майкла Дугласа из «С меня хватит!», если бы у него было чуть больше самоиронии и саморефлексии. Слава богу музыкантам «Мрази» ни того ни другого не занимать. Хлесткий нойз-рок в исполнении москвичей — гораздо лучший способ выпустить пар, чем громить закусочные. Наверное.

«Мачеха»

Сырой злобный метал-панк с мощнейшим вокалом. Тот случай, когда не стыдно использовать избитую фразу: музыка «Мачехи» — это как удар по лицу!

Chaneys

Кого вы представляете, когда слышите «хоррор-панк»? Какой дурак, ребят, какая молния? Послушайте-ка москвичей Chaneys и возвращайтесь на пересдачу, вот что!

Фестиваль Minimum Pop в клубе «Мутабор» начнется в 14.00 10 сентября. Подробности на «Афише Daily».

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