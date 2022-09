Татарская музыка XX века была восхитительной. Вот 20 лучших примеров

«Туган тел» («Родной язык»)

«Әллүки» («Аллюки»)

«Каз канаты» («Гусиное крыло»)

«Булат җыры» («Песня Булата»)

«Ком бураны» («Песчаная буря»)

«Комсомолка Гөлсара» («Комсомолка Гульсара»)

«Лирик җыр» («Лирическая песня»)

«Су буйлап» («Вдоль реки»)

«Әдрән диңгез» («Адриатическое море»)

«Гөлҗамал» («Гульджамал»)

«Хыяллар» («Мечты»)

«Җиз кыңгырау моңнары» («Перезвоны медных колокольчиков»)

«Күпме күзләр күреп онытылган» («Сколько увиденных глаз позабыто»)

«Урман кызы» («Лесная девушка»)

«Була бер көн» («Будет один день»)

«Казан кичләре» («Казанские вечера»)

«Мин сине шундый сагындым» («Я по тебе так соскучился»)

«Зәңгәр томан» («Синий туман»)

«Миләшләрем» («Рябины»)

«Бер генә минутка» («На одну минутку»)