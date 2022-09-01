15 хитов, под которые Россия забывалась этим летом

Традиционно подводим итоги лета списком главных хитов — по понятным причинам в этом году такой лист было составлять куда сложнее.

Егор Крид «We Gotta Get Love»

Главный хамелеон нашей поп-сцены чего только не перепробовал за последние годы: врывался с Оксимироном, Леваном, звездами и ноунеймами на 17-й Независимый баттл, читал детройт про оппов в компании новых лиц рурэпа, надевал кожу и играл рок, но не забывал и про чарты, подбрасывая им ровно то, что там обычно просят. Например, песню «We Gotta Get Love» — в пресс-релизе к треку даже специально написали, что Крид попробовал сделать кальян-рэп. Кажется, получилось.

Anna Asti «По барам»

Гиганты стримингов, короли эфиров, гегемоны корпоратов и повелители маршруток, побережий и кафешек Артик и Асти драматически распались на две сущности: Артик нашел новую Асти, а старая Асти засверкала пуще прежнего и уничтожила всю оппозицию на поп-сцене этим летом. Музыкальные медиа не нашли, что сказать. В комментариях сказали: наконец-то этого бородатого больше нет со своим рэпом!

Риторический вопрос: когда же падет авторитарный режим дип-хауса?

Anna Asti, Филипп Киркоров «Хобби»

Штрих к картине летней гегемонии Анны Асти — ее яркого сияния покорно причастился даже сам король эстрады.

Markul, Тося Чайкина «Стрелы»

Трагически звенящий зимний поп-гэридж «В сердце бахнули стрелы», как и вся карьера Тоси Чайкиной, получился блестящим и хватким, но несправедливо неоцененным массовым слушателем. Оказалось, все может решить большое имя в кредитсах — на трек ворвался Маркул и подвез свои куплеты: теперь от песни не спрятаться не скрыться. А за Тосю хочется по-человечески порадоваться и верить, что это только начало.

Shaman «Я русский»

Если Леонид Парфенов сподобится сделать «Намедни» про 2022 год, то у всех песен из этого списка примерно ноль шансов попасть в этот список. Кроме этой, что документирует эпоху.

Aarne, Bushido Zho, ANIKV «Тесно»

Лондонский румын-битмейкер собрал русских друзей-рэперов и сделал самую репрезентативную солянку русского рэпа последних лет, исполнив влажную мечту любого битмаря. А еще вместе с Маркулом и Тосей Чайкиной невольно зачал тренд на гэридж — спасибо песне «Тесно» с Бушидо Жо и Аникой. В последнее время помирить музыкальный телеграм с чайханой, акустикой в авто и колонкой JBL в нетрезвых руках становится все сложнее — это редкий по нынешним меркам случай, когда получилось.

Macan «Останься образом»

Macan — типичный хитмейкер последних лет: на стримингах — цифры с шестью нулями, но никто не знает не то что как выглядит их обладатель, а даже как читается его имя. Макан? Мацан? Фиг пойми!

Это не мешает ему раскачивать тазы и поднимать с колен пацанский рэп. Macan — многопрофильный пацан: и про бенз зачитать может, и бычку включить, и про любовь затянуть. «Останься образом» — образцовый медляк по заветам великой группы Kavabanga, Depo, Kolibri. Он о том, что пацаны вообще-то и страдать могут. А на их концерты — ходить девушки.

Rasa «Погудим»

Пока слушаешь бодрый реггетончик с улетом в дип-хаус, летняя тишка будто сама собой начинает пахнуть приозерным костром и сосисонами, которые уже сладко зашипели от кипения на мангале по акции из магазина «Красное и белое».

DJ Smash, Artik & Asti «CO2»

Диджей Смэш — настоящий теневой гигант поп-сцены, который успел испробовать сладкого духа нефтяной Москвы и безболезненно вписаться в новую стриминговую реальность, вручая ей то, что она просит.

Тогда почему теневой? Вот, например, фит с Артиком и новой Асти — расслушать и рассмотреть диджея Смэша без кредитсов нелегко: звучит вполне себе как обычная песня Артика и Асти.

Jackone, A.V.G., Macan «Самый молодой»

Вместе с пацанским рэпом возвращается и то, что его по привычке инструментально сопровождает — гулкий бас, низкий BPM и сиротливая пианинка: кажется от трэп-авторитаризма устали даже чарты.

Aleks Ataman, Finik «Ой, подзабыли»

Два человека из Ульяновска посмотрели на успех «Ягоды-малинки» и «Федерико Феллини», взяли «народную» напевность и дворовую романтику в духе группы «Фактор-2» и сорвали куш. Чем дальше вы уедете от Москвы, тем чаще услышите «Ой, подзабыли» из тачил.

Ислам Итляшев «Ай-яй-яй (Дикая)»

Подъем кальян-рэпа проторил дорогу наверх и традиционному кавказ-попу. Раньше его большой успех ограничивался единичными примерами вроде каноничных «Черных глаз» или «Едем в соседнее село», в то время как сам жанр особо не шагал за пределы кавказских республик. Сейчас ситуация изменилась: Ислам Итляшев и Султан Лагучев — звезды всероссийского масштаба, и интересно об этом порассуждать с точки зрения деколонизации музыки в России.

Morgenshtern*, Niletto, The Limba, Бумыч «Сколько стоит любовь»

Главного музыкального иноагента РФ сейчас чаще обсуждают в связи с иноагентством и другими напастями, но музыку тоже можно обсудить — как минимум немного грустный летний хаус-хиточек с Лимбой, Нилетто и звездой киберспорта Бумычем.

«Три дня дождя» «Я и одиночество»

Еще года полтора назад Глеб Викторов не выглядел лидером молодой рок-поросли, но сейчас именно он ее и возглавил. «Я и одиночество» — готовый кейс на тему «как с роком залететь в чарты».

The Limba «Секрет»

Лимба едва ли не в одиночку отвечает за самую стильную чартовую поп-музыку на русском прямо сейчас — «Секрет» изящно выводит на первый план упругий бас, соблазняет рефреном и красиво наследует группе «А-Студио» времен Батырхана Шукенова.

*Власти РФ считают Моргенштерна иностранным агентом, а Meta (Instagram) — экстремистской организацией.