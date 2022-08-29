Что случилось с музыкой DJ Khaled (эх!), Sonic Death (ух!), Muse (ох!) и другая музыка за неделю. Без текста! Владимир Завьялов, Николай Овчинников Сегодня в 16:48

По традиции собираем главные песни за семь дней. Последняя полная летняя неделя оказалась так себе с точки зрения релизов, но кое‑что нам удалось найти. Наши эмоции — в четырех видео.