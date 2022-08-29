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Что случилось с музыкой
DJ Khaled (эх!), Sonic Death (ух!), Muse (ох!) и другая музыка за неделю. Без текста!
Владимир Завьялов,Николай Овчинников
Сегодня в 16:48
По традиции собираем главные песни за семь дней. Последняя полная летняя неделя оказалась так себе с точки зрения релизов, но кое‑что нам удалось найти. Наши эмоции — в четырех видео.

Как нам новый альбом DJ Khaled?

Каково нам после новых песен Saluki и Pyrokinesis?

Что мы чувствуем, послушав новый трек Sonic Death?

Мы после прослушивания нового альбома Muse

Подробности по теме
Зачем слушать новый альбом Muse?

Ну а теперь — плейлисты!

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