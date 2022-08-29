Что случилось с музыкой
DJ Khaled (эх!), Sonic Death (ух!), Muse (ох!) и другая музыка за неделю. Без текста!
Сегодня в 16:48
По традиции собираем главные песни за семь дней. Последняя полная летняя неделя оказалась так себе с точки зрения релизов, но кое‑что нам удалось найти. Наши эмоции — в четырех видео.
Как нам новый альбом DJ Khaled?
Каково нам после новых песен Saluki и Pyrokinesis?
Что мы чувствуем, послушав новый трек Sonic Death?
Мы после прослушивания нового альбома Muse
Ну а теперь — плейлисты!
Apple Music
«Звук»
«Яндекс Музыка»
«VK Музыка»
Spotify
расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тегиApple