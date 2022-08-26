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Премьера
Грустная босса, Ella и эрху. Из чего сделан сольник проекта басиста «СБПЧ» Pioneerball?
Николай Овчинников
Сегодня в 13:20
Еще один альбом, который очень нужен летом 2022-го. Басист «Самого Большого Простого Числа» и продюсер Стас Астахов выпустил свой дебютный сольный альбом под псевдонимом Pioneerball. Внутри — звонкая электроника, изящный хип-хоп, печальная акустика. У микрофона — Кирилл Иванов, Евгения Борзых, Ella и Наадя. Слово — автору.

«Cape Horse»

Этот трек о Кейптауне, о знакомстве с городом. Он начался с того, что мы с [менеджером «СБПЧ»] Катей Волковой купили калимбуЧто это?Африканский ударный инструмент и вечером записали ее во дворе дома, где мы жили. С этого и начинается альбом. Слышно как шумит город и стрекочут кузнечики. Потом мы записали множество стуков об каменные лавочки, стальные мусорные баки и многое другое.

«Шутка» (feat. «Самое Большое Простое Число»)

Мне хотелось сделать детскую песню считалочку, как будто она написана специально для мультфильма. Отсюда такая незатейливая мелодия. В основе трека использован семпл из песни одной древней и богом забытой рок-группы, магнит-альбом которой я нашёл где‑то на задворках нижнего интернета.

«I’m a Snake!»

Попытка сделать идеальный acid house трек с живыми барабанами как у Soulwax и голосом Розы Хайрулиной. А ещё это отсылка к нашей «Сказке о потерянном зеркальце», ведь именно оттуда я взял голос Розы.

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«Saudade»

Не буду объяснять значение этого слова на португальском, мне кажется лучше всего оно отражено в музыке [бразильского музыканта Антонио Карлоса] Жобима и многих других мною любимых латиноамериканских исполнителей, таких как Paula & Jaques Morelenbaum, Azymuth и многих других. Всем им присуще уникальное гармоническое мышление, в коем и кроется та самая «светлая грусть». Мой трек «Saudade» — это тоже грустная босса.

«Поток» (feat. Ella)

Обожаю Эллу и ее голос. Трек начался с того что я сочинил этот восточный мотив в GarageBand на телефоне, там есть такой необычный встроенный инструмент, эрхуЧто это?Китайский смычковый инструмент. Точнее его эмуляция. Я водил пальцем по экрану телефона и придумал эту мелодию.

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«Doppler»

Я случайно узнал о существовании фетального допплера, когда моя жена была беременна. Это такой прибор с помощью которого можно прослушивать животик и слышать как бьется сердечко малыша. А я решил его записать и построить на этом трек.

«F9C9»

Во время локдауна я много играл на акустической гитаре. Мне показалось что я совсем разучился играть и в результате сочинялся этот трек. Там необычный размер 9/4.

«Камни» (feat. Наадя)

Очень рад, что Надежде понравилась эта музыка. Изначально я хотел как‑то развить этот трек, но Надя сказала что это должна быть песня под гитару и ничего больше.

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