Prada в лесной чаще: фестиваль Signal глазами редактора «Инфопорно»

С 18 по 22 августа на территории арт-парка «Никола-Ленивец» вопреки всему в Калужской области прошел шестой фестиваль электронной музыки Signal. Вместо музыкальных редакторов в леса отправились главная по «Инфопорно» Надежда Афанасьева и фотограф Полина Рукавичкина. Почитайте и посмотрите, как выглядит Signal не глазами музыкального критика.

Несмотря на стоящую в Москве жару и смог, в нулевой день фестиваль встретил гостей облачностью и кратковременными дождями. Такая погода с небольшими перерывами на солнце сохранилась на протяжение всего уик-энда, что не удивляет завсегдатаев Signal — фестиваль редко радует теплом, а в 2019 году из‑за мощных ливней и вовсе напоминал скорее грязевой курорт.

Первый Signal состоялся в 2017 году и с тех пор ни разу не переносился, несмотря ни на что. Об ушедшей эпохе ковидных ограничений на фестивале не напоминало ничего: маски не требуют, дистанцию не соблюдают.

«Травма не прижилась в сознании людей, и они готовы снова почувствовать себя свободными»

Это PR-директор Анна Загородникова говорит про прошедшую пандемию и добавляет, что в этом году из‑за обострившейся политической ситуации Signal столкнулся с новыми сложностями. Несмотря на то что о проведении фестиваля объявили в прошлом сентябре, его программа была составлена за пару месяцев, существенно подорожала стоимость выступления артистов. Кроме того, от участия отказался ряд иностранных спонсоров — о чем грустно напоминает закрашенный логотип одного из алкогольных брендов на деревянных элементах сцены Prizma. В результате выросла и цена билета: в этом году она начиналась с девяти тысяч рублей на все четыре дня фестиваля. Помимо билета доплатить пришлось за проезд на автобусе из Москвы до Никола-Ленивца, а гостям со своим автомобилем — за парковку.

Пока что поляны парка не были забиты плотно стоящими друг к другу палатками, семь сцен находились на стадии сборки, как и пятнадцать тематических кемпов. По словам Загородниковой, кемпы — это не просто сцены с мастер-классами, а лагеря «со своей душой». Возможность организовать свой кемп в этом году была как у команд брендов, так и просто у творческих любителей фестиваля, желающих привнести в этот праздник что‑то свое.

В то время как, например, кемп «Ровесника» создавали, чтобы поддержать комьюнити бара, для завсегдатаев которого в инстаграме даже организовали автобус на фестиваль, организаторы некоторых кемпов разрабатывали свое пространство просто «чтобы подустать».

Один из создателей кемпа Garden of Beatrice, где гадали на картах таро, настолько вдохновился идеей, что даже уволился с работы ради Signal’а.

В центре каждого кемпа — сцена или пульт диджея и большая чилл-зона с гамаками, креслами-мешками и даже винтажной мебелью с «Авито». Комнатные интерьеры со столиками, люстрами и зеркалами неожиданно органично вписались в пространство леса, их дополнили блестящие гирлянды и диско-шары. На территории кемпов можно было поесть, сделать макияж с блестками, послушать лекцию по психологии и просто отдохнуть в перерыве между выступлениями музыкантов.

Несмотря на то что организаторы несколько раз подчеркивали именно некоммерческую направленность кемпов, капитализм добрался до сакрального — раскладов таро. Если в первый день фестиваля узнать свою судьбу в Garden of Beatrice мог каждый гость и в шатер гадалки выстроилась большая очередь, то к вечеру пятницы стоимость расклада выросла до 1000 рублей, а количество желающих значительно сократилось.

Как живет тот, кто приехал на Signal?

Уже в первый день фестиваля огромное пространство кемпингов в Никола-Ленивце плотно забили палатки. Большая часть из них принадлежит компаниям друзей. Они огородили пространство яркими лентами и создали свой мини-лагерь с тентом в середине для посиделок у костра и приготовления пищи. И хотя это было необязательно, почти каждая группа придумала свое название, знамя, которое гордо вывесили на деревьях, что немного напоминало атмосферу детских лагерей.

Разместиться на открытой поляне можно было без проблем, однако сильный порыв ветра там легко мог снести с места недостаточно хорошо закрепленную палатку. Ближе к деревьям пришлось бы прорываться сквозь заросли борщевика, оставляющего ожоги на коже.

В лесистой части кемпинга найти место для палатки было практически невозможно.

Даже свободное пространство оказалось ограждено лентами — было ли оно занято или ленты просто означали, что в этом месте не стоит проходить лагерь насквозь, не могла сказать даже организаторка Настя, которая пришла мне на помощь, после того как я в отчаянии бродила час по кемпингу в поиске свободного места.

Как выглядят посетители Singal?

Зона фестиваля растянулась на склоне вдоль реки и была ограждена от остальной части парка забором. У четырех входов стоят охранники, которые просят показать браслет. Как только вы попадаете за ограду, первое, что бросается в глаза, — образы гостей. Несмотря на максимально полевые условия, комаров и дождь, наряжаются любители электронной музыки ярче, чем публика в московских клубах.

Неотъемлемыми атрибутами гостей становятся яркие брендовые вещи.

Панамки от Prada, разноцветные парики, канекалоны, ободки, кроссовки, неоновые шубы, боа из перьев, сверкающие плащи из пайеток.

По мокрой от дождя траве одни девушки шли в сетчатых колготках и максимально коротких юбках, другие — в нарядах, напоминающих свадебные платья. Одни мужчины отдали предпочтение разноцветным балаклавам, другие вышли танцевать с голым торсом и в светящихся очках. Большую часть подобных аксессуаров можно было приобрести прямо на маркете фестиваля, но многие посетители долго продумывали образы и привезли всю одежду с собой.

Выделялись на фестивале те, кто не потрудился даже наклеить блестки на скулы — здесь их носили все, независимо от возраста и гендера.

Но хотя подобные наряды могли очень эффектно смотреться в свете неоновых проекторов и лазеров, они существенно усложнили жизнь в свете сложного ландшафта фестиваля. Постоянно приходилось подниматься в крутую гору к кемпингу или передвигаться от сцены до сцены по мокрым и скользким от дождя и грязи деревянным настилам.

В том числе из‑за этого люди не скакали с вечеринки на вечеринку, четко следуя составленному лайнапу, а, скорее, разрозненными кучками плавно перетекали с точки на точку.

— Давай пойдем и найдем Аню, — сказала одна из девушек, которая медленно, небольшими шагами идет по настилу, следя за равновесием.

— Скользко. Может, ну ее… — устало ответила ей вторая.

Выступления артистов на Signal шли все четыре дня фестиваля подряд на семи сценах. Одной из самых загруженных в этом году стала сцена Prizma, где на протяжение всего мероприятия без перерыва проходили саб-ивенты Popoff Kitchen, Simach, «ГОСТ звук», Applique, Bravers и Flammable Beats. Декорации сцены напоминали две призмы, внутри одной из которых можно подняться на второй этаж. Еще одна сцена, где саб-ивенты стартовали в полночь четверга, — Rodnaya. Там прошли в том числе выступления резидентов Monasterio и десятичасовые лайнапы Private Persons и Haze.

Сцена Möbius запомнилась подсвеченным в темноте арт-объектом в виде ленты Мебиуса, выполненной из зеркальных элементов, и нон-стоп выступлениями, в том числе крупными саб-ивентами Roots United и System 108. На Meadow, расположенной, как ясно из названия, на живописной поляне рядом с чилл-зоной МТС и арт-объектом Sila Sveta, проходили лайвы. В пятницу вечером гости собрались, чтобы послушать «Интуриста», «Всадников ЖКХ», «Электрофорез» и другие выступления.

Главной фишкой фестиваля стала основная сцена оборудованная проектором и несколькими десятками лазеров, дополняющих выступления артистов визуальным сопровождением. Благодаря чему из всех сцен она производила наиболее футуристическое и даже инопланетное впечатление. Более расслабленная атмосфера царила на сценах Pop-Up и Flower.

Кто приезжает на Signal?

Есть три типа посетителей Signal.

Первый — фанаты электронной музыки. Они заранее составляют в приложении личный лайнап, знают все о всех артистах и по расписанию, редко предусматривающему сон, передвигаются от сцены к сцене.

Второй — короли кемпинга, которые привозят столько снаряжения, еды и обустраивают в своем лагере такой домашний уют, что могут спокойно прожить там месяц. Например, в одном из лагерей кто‑то привез с собой даже гейзерную кофеварку. Эти люди иногда и вовсе не ходят на сам фестиваль и предпочитают просто проводить время с друзьями, слушая собственную музыку через колонку.

Третий тип — те, кто приезжает на фестиваль ради атмосферы, люди, которые зачастую даже не знают, на какой сцене находятся и кто там выступает. Они просто по настроению мигрируют компаниями от сцены к сцене, от кемпа к кемпу.

Как ни странно, росту числа гостей из второй и третьей категории способствует увеличение числа артистов на фестивале, количества сцен, общий рост масштаба и продолжительности фестиваля. С одной стороны, это позволяет угодить более широкой аудитории, которой интересны разные артисты. С другой стороны, выступления музыкантов, интересных конкретному гостю, могут оказаться разбросаны по разным дням, из‑за чего будет расти запрос на альтернативные варианты пассивного времяпрепровождения. Другими словами, нужно будет как‑то занять свободное время.

Кроме того, даже если вы не стараетесь послушать вообще всех, то все равно довольно быстро устанете от расстояний Никола-Ленивца. Даже в спокойном ритме за сутки я сделала почти 25 тысяч шагов.

Другие гости тоже довольно быстро начинают уставать, так что многие из них проводили день, валяясь на гамаках, отдыхая на креслах-мешках или просто спят, например в чилл-зоне «МТС Live».

«Я большую часть сегодняшнего дня, мне кажется, лежала где‑то в траве», — поделилась впечатлениями девушка, шедшая в кемпинг следом за мной.

Так как у гостей фестиваля нет общего распорядка дня, кто‑то ложился спать в семь часов вечера, а кто‑то — в семь часов утра, то ночевка превращалась в особый круг ада. Стены у палатки даже не картонные, они буквально сделаны из тонкого слоя ткани, так что слышимость внутри такая, будто вы просто лежите на земле. К счастью, частично могли помочь беруши или просто эйрподсы. Казалось, что даже в самой отдаленной части кемпинига ночью прекрасно слышно выступления на сцене Möbius, также доносилась музыка из ближайшего к палаткам кемпа «Ровесника». Кроме того, никто не запрещал гостям слушать свою музыку прямо в кемпинге. А многие добирались до фестиваля лишь в глубокой ночи и, установив палатку в кромешной тьме, решали громко отдохнуть, не выходя из лагеря.

Однако в отсутствующем распорядке дня есть и плюсы. Это позволило частично решить проблему с очередями в туалет и в душ, которые начали выстраиваться на второй день фестиваля, когда приезжала основная часть гостей. Несмотря на то что организаторы пообещали увеличить количество туалетов, больше стало в основном синих кабинок. Они не отличались чистотой, отсутствием неприятного запаха, наличием света и туалетной бумаги. Это было критично для гостей, если судить по тому, что биотуалеты были практически всегда свободны.

Кроме того, ранним утром можно было свободно купить еды в популярных фуд-траках Burger Heroes, Underdog, где в разгар дня пришлось провести не меньше 20 минут в очереди (большой плюс для большого фестиваля).

Как знакомиться с искусством на фестивале?

Арт-проекты — не менее значимая часть фестиваля. Signal ежегодно проводит арт-кол, по итогам которого выбирают трех победителей. Рассмотреть все объекты-победители этого года можно было в зоне фестиваля в перерыве между выступлениями любимых артистов.

Если бы в рамках арт-кола по итогам фестиваля присуждался приз зрительских симпатий, то в этом году он бы однозначно достался проекту Portal студии Radugadesign. В темное время суток на вязаном мосте, где начинала работать инсталляция, собиралось огромное количество гостей, которые снимали и просто наблюдали за тем, как кислотно-зеленые лазеры (ретроцвет в рамках проекта смотрелся очень свежо) плотным, почти осязаемым светом, озаряют болото под музыкальное сопровождение. По словам создателей, проект символизировал «переход из внешнего мира в фестивальное пространство свободы и равенства» и в том числе буквально связывал кемпинг и зону со сценами.

Недалеко от основной сцены Signal возвели «Сарай-градиент», который будто бы постепенно «растворяется» в окружающей среде. Не меньше внимания, чем сам сарай, выполненный из черных элементов, из‑за чего в темноте вечера он действительно максимально сливался с окружающей средой, привлекло размещенное рядом у дорожки пианино. Хотя сложно сказать, было ли оно частью инсталляции. Другой объект — победитель арт-кола, «Бар-горизонт», разместили на акустической поляне. С его вершины гостям открывался панорамный вид на парк, сцену и инсталляцию UFO студии Sila Sveta, которую театральный режиссер Юрий Квятковский, один из авторов перформанса Panhorama, описывает как «Кокаиновый рай с шарами». На поляне действительно были установлены несколько гигантских зеркальных воздушных шаров, которые вечером подсвечиваются разноцветными лазерами и создают инопланетную атмосферу.

Кажется, что все творческие проекты на Signal 2022 были пронизаны мотивом сиюминутности. Демонстрируемая инсталляция «Бар-горизонт», растворяющийся «Сарай-градиент», проект Radugadesign, который можно было рассмотреть лишь ночью. Дополнил ряд перформанс Panhorama, представленный 20 августа. В течение нескольких лет Квятковский, хореограф Марат Казиханов, композитор Sasha Dza и видеохудожник Илья Старилов вынашивали идею представления, вдохновленного культурой рейва.

«Уникальность события в том, что любители электронной музыки делали перформанс про электронную музыку, — сказал основатель фестиваля Сергей Фадеев. — Это не профессионалы, которые готовы за пару звонких монет что‑то сделать, а это любители электронной музыки, которые приехали в этот лес, в эти поля и подробно изучали электронную музыку и хореографию».

По задумке, участники представления под музыку стекаются со всех сторон к деревянной сцене особой формы, на которой выстраиваются пирамидой и танцуют. Идею перформанса режиссер Квятковский пояснил так: «Дионисийские шествия очень связаны [с современным рейвом]. И то, и другое — это экстатические формы существования людей. И наша задача — показать эту древнюю форму в рейве, с одной стороны. А с другой стороны, проложить дорожку между прошлым и будущим в истории электронной музыки. В идеале это должно превратиться в такой вот rave anthem».

Кроме арт-объектов и перформанса, подготовленных специально для Signal 2022, на территории парка можно было увидеть постоянные инсталляции — до некоторых вроде «Мавзолея мечты» было приятно дойти в перерыве между выступлениями артистов. На другие же, например на «Скорую тропу», часть тропинки, выполненную в виде огромного батута, легко случайно наткнуться в лесу. Для желающих переключиться после ночи на танцполе на фестивале также проводили занятия йогой каждый полдень, а в кемпе сервиса «Мета» можно было послушать лекции по психологии и даже освоить некоторые упражнения из телесно-ориентированной терапии.

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