Казанские реаниматоры альт-рока и авторы красочных эмоциональных гимнов простоте быта десятых Harajiev Smokes Virginia выпустили новый альбом «Перестановка». Мы, кажется, злоупотребили выражением «нужный в 2022-м альбом», но это именно тот случай. По просьбе «Афиши Daily» лидер HSW Игорь Шемякин рассказал о всех песнях с диска.

«Ртуть»

Однажды перед репетицией наш клавишник Миша в красках рассказывал, как он и его будущая супруга разбили дома ртутный градусник — в итоге пришлось вызывать специальную службу, выбрасывать ковер, диван и чуть ли не менять весь пол в доме. В этой песне мы представили альтернативный вариант развития событий, которые могли произойти после этой «катастрофы». Сочиняя текст, я вдохновился треком «Earfquake» Тайлера зе Криейтора — мне кажется, сильные чувства довольно часто носят характер стихийных бедствий.

«Диляра»

Лирический герой этой песни — фанат, влюбленный в звезду из телека, который не может ни дня прожить без объекта своего обожания. Шесть из восьми строчек в припеве — это упоминания на разный лад названий романов японского писателя Харуки Мураками. Кстати, партию гитары в этом треке мы отдали «на аутсорс» Борису Ахметову — талантливому гитаристу, который работает с L’One и другими большими артистами.

© Дилюса Гимадеева

«Ты не врубаешься»

Довольно необычная для нас песня по форме и по содержанию. На репетиции мы заиграли прямой и грувовый риф и подумали, что было бы здорово позвать саксофониста — к счастью, наш товарищ джазмен Азат Баязитов (обязательно послушайте его альбом «The Doors Are Open») пришел на студийную сессию и исполнил несколько невероятных соло. Из всех этих партий нам было трудно выбрать всего одну, поэтому в самом начале этого фрагмента звучит «лавина» сразу из тринадцати саксофонов.

«Ноль часов, ноль минут» (ft. другдиджея)

Единственная песня с альбома, которая «не про любовь». Я задумывал ее как возможность проговорить, в первую очередь себе, что надо иногда замедляться, хватит спешить, хватит пытаться быть в курсе всех новостей, хватит «листать ленту». Гостевой куплет Славы из «другдиджея» привнес в нее новый смысл и расширил горизонты трактовок.

Получился такой взгляд из прошлого на настоящее — сейчас есть ощущение, что все мы застряли в каком‑то безвременьи, застыли в эпицентре воронки.

Наш ударник Арсений, при этом, играет в треке скоростную драм-н-бас партию, которая хорошо контрастирует с канвой песни.

«Баллада»

Это песня о расставании. Если честно, испытываю сложные эмоции по отношению к фразе «мы не останемся одни, но нас уже не будет двое» — ее, наверное, должен был сочинить Сергей Жуков, но по какой‑то случайности она свалилась мне на голову. А вообще, это, конечно, грустная песня, песня-сожаление. Любопытный факт — Айдар, наш басист, практически весь трек играет одну и ту же партию — что совсем ему не свойственно.

«Рождественская»

Нам нравятся такие песни-обрывки, как-будто зарисовки будущих песен, так и оставленные в своем первоначальном виде. Похожие штуки есть у Blood Orange и у многих американских рэпперов. Я написал ещё один текст про сложный период в отношениях и не забыл добавить цитату из Цоя. В качестве референса мы использовали заглавную тему из Твин Пикса, а накрутить качевый звук здесь нам помог наш братан — казанский музыкант и продюсер Митя Бурмистров (MITYA).

«Перестановка»

Песня, в которую так или иначе складываются все композиции с альбома — все меняется, мы меняемся.

Мы разные, но нам стоит учиться жить вместе, даже когда это не так‑то просто. Иногда, чтобы измениться, мы должны признать свои ошибки, честно взглянуть в лицо проблеме, не боясь ее озвучить.

Скажу банальность, но семья и отношения с близкими — это во-многом проекция нашего общества и, наверное, если дома будет порядок, может и в стране что‑то наладится.

«В твоих глазах»

Во всех песнях на пластинке, кроме этой, действия происходят в ночное время. Все они с налетом тревожности — про боль, расставания, разбитые чувства и горькую любовь. Но нам бы не хотелось закрывать альбом на темной ноте, и вот в этой песне наш лирический герой оказывается на рассвете. Мне кажется, настроение этой песни чем‑то созвучно творчеству Михея, а может и песням Доминика Джокера. Удивительно, как музыка, которая звучала по радио и ТВ в нулевые годы, пролезла к нам в подсознание — тогда, являясь фанатами условной The Mars Volta и других экспериментальных рокеров, мы не могли даже подумать, что, начнем писать песни, похожие на эту.