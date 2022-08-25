Музыка без границ Слушаем норвежский, польский, латвийский и другой неанглийский поп Текст и подборка: Владимир Завьялов Подборка: Николай Овчинников Сегодня в 16:01

Мы призывали вас (и нас самих!) начать слушать музыку на других языках — начинаем с огромного плейлиста, в котором мы хорошенько раскрутили глобус и отыскали музыку с разных континентов, из далеких стран и уголков мира.