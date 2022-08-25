Музыка без границ
Слушаем норвежский, польский, латвийский и другой неанглийский поп
Текст и подборка:Владимир Завьялов
Подборка:Николай Овчинников
Сегодня в 16:01
Мы призывали вас (и нас самих!) начать слушать музыку на других языках — начинаем с огромного плейлиста, в котором мы хорошенько раскрутили глобус и отыскали музыку с разных континентов, из далеких стран и уголков мира.
Мы запускаем серию материалов с музыкой разных стран — и стартуем с огромного сборного плейлиста-гида, где собраны песни со всего мира: от Японии до Гренландии.
Что внутри
- В Гренландии есть свой язык, и на нем поют
- На Фарерах есть пост-брит-поп
- В Турции есть интересная рок-сцена, где Запад и Восток очень красиво встречают друг друга
- В Иране все не так бедно, как вы думали
- The Cranberries однажды спели на ирландском, а у фронтмена Super Furry Animals был альбом на валлийском
- Много-много инди на польском, латышском и португальском
- В Скандинавии полно IKEA-попа, который заставит вас вспомнить слово «хюгге»
А теперь — плейлисты!
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