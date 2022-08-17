Едете на фестиваль Signal? Вот наш очень краткий гид: что послушать и посмотреть

Четверг, 18.08

Начинаем с главной сцены и выступления Low Tape, чей медитативный хаус идеально подходит для летнего заката. Потом перемещаемся на сцену Prizma, где почти весь вечер и всю ночь будут играть резиденты «ГОСТ звука», главного российского электронного лейбла. Советуем обратить внимание на Burago с его мрачным эмбиентом, ну и обязательно потанцевать под Vgtnike. Последние силы тратим на сцене Rodnya под забойный бит резидентов лейбла Monasterio

Пятница, 19.08

Просыпаемся и идем слушать участников Signal Residency, а потом бежим на сцену Prizma, на живой сет Shadowax. На поздний вечер и ночь у нас два варианта — веселый блеск-бурлеск на шоукейсе Popoff Kitchen (участвуют среди прочих Кирилл Шаповалов и Raumtester) или сцена Meadow при поддержке МТС, куда позвали наших инди-любимчиков: «Интуриста», «Всадников ЖКХ», «Электрофорез» и Тиму Якимова (он же «Тима ищет свет»). Завершит пятницу на сцене Meadow группа The Omy, и это настоящее безумие и полный разнос.

Суббота, 20.08

Высыпаемся, просыпаемся и идем на поп-ап-сцену «Радуга» при поддержке МТС: там разогреваемся под МС Сенечку и Kito Jempere Big Band. Потом идем к главной сцене слушать Simple Symmetry — где бы они ни выступали, они всегда согревали наши сердца, а следом двигаем на сцену Signal: там Ishome и проект Дельфина «Механический пес». Дальше выбор — слушать PTU или гиперпоп-новичков Zarya, тут решайте сами. Завершаем вечер субботы на сцене Trance Romance. Особенно советуем обратить внимание на Kudamir Katitsa (их сольный трек «Субкультура» — идеальный рефрен к миру вокруг).

Воскресенье, 21.08

Если еще есть силы, оставайтесь на Trance Romance до конца, потом — короткий сон, потом — сет Dubfound на главной сцене (мелодичное электро идеально для пробуждения). Не покидаем мейн до конца и последние часы Signal проводим под совместный сет Дениса Кораблева, Tulbure и Stab9.

Не забываем

Дождевики (в пятницу обещают осадки), крем от солнца (будет жарко и солнечно остальные дни), что‑то от насекомых, много-много запасных носков и футболок. Удачи на Signal!