Сборная русского рэпа выступает у битмейкера Aarne, Куок раздает стиля на новом альбоме, Yeah Yeah Yeahs вернулись — как всегда, начинаем новую неделю со свежей музыкой.

Альбом недели выпустил Aarne, румынский битмейкер с пропиской в Лондоне и кучей друзей в Москве. К нему на альбом «AA Language» пришли вообще все: от Obladaet до иноагента Моргенштерна, а Lil Krystalll читает рэп на одном треке с Элджеем (представьте такое в 2018 — вот и я не представляю!).

Чем альбом полезен? Тем, что это такая фиксация русского рэпа в его текущем виде, которая отпечатала поколение-2022 примерно так же наглядно, как книга «Наши люди» показала поколение-2013, — только во звуком. Во всяком случае, для человека, несведущего в нынешнем хип-хопе, не нужно создавать специальный плейлист — Aarne сделал все за вас.

Насколько альбом Aarne нагляден, настолько его звук в целом типичен для рэпа-2022. Поэтому жаль, что в его тени остался другой хороший рэп-релиз — «Imago» Куока, который должен обрадовать слушателя, пытающегося обнаружить в хип-хопе интересные звуковые находки. Их на «Imago» предостаточно: Куок продолжает нести мышление гика-электронщика в рэп — и сознательно пишет альбом, который не принесет контента в чарты, но при этом явно метит в годовые топы медиа про рэп, а еще призывает в очередной раз поговорить о том, какое наследие нам продолжает нести «Дом с нормальными явлениями» Скриптонита и как мы без него вообще жили.

Хорошие новости для тех, кому мало корней в новой российской музыке: альбом Вассы Железновой уже с вывески «Культурный код» зовет к себе послушать, как русский фолк ассистирует заокеанским инди-традициям, зачатым Sonic Youth и Pavement. Как говорится, запомните это имя — вероятно, совсем скоро мы его увидим на фестивалях.

Теперь к трекам: ЛСП открывает для себя звук винтажного хип-хопа, T-Fest раздает рэпчаги и черновицких понтов в EP, который так и называется, Yeah Yeah Yeahs вернулись с новой песней (хорошей), новичок DoppDopp рифмует «Кати» и «бугатти» в самом заедающем поп-треке недели, героиня 2000-х Кейт Нэш врывается с бодрым диско, MØ переосмысляет старый хит позабытой группы Babylon Zoo.

И напоследок — плейлисты! Spotify

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