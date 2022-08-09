Предлагаем слушателю оглядеться по сторонам и узнать про музыку не только на русском и английском — и нашли как минимум четыре причины, почему.

Языковой барьер в музыке — странная вещь. Вроде он и правда есть. Можно посмотреть на разницу стримов «All The Things She Said» и «Я сошла с ума». Можно вспомнить, как Шакире, Энрике Иглесиасу и Рики Мартину пришлось петь на неродном английском. Можно зайти в чат любой страны и посмотреть: сколько там песен на языках, кроме родного и англисйского. Ноль? Ну чуть больше, ок. С другой стороны, отдавать ему всесильную власть тоже не стоит. В Советском Союзе за пределами филфаков хорошо английский знали полтора дипломата, но вся страна пела хоть «ёмаха ёмасо», хоть «шизгару», интуитивно подбирая слова на тарабарском. Да что там: зайди в 2022 году в VK-сообщество группы Måneskin и спроси любого участника — знают ли они итальянский? Не думаю, что многие. Хорошо, примеры не про Россию: хищная поп-хватка и большая удача поможет песням прорвать границу прямо без въездного штампа! «Dragostea Din Tei» группы O-Zone была в топах аж в Великобритании. Там же висела «Zitti e Buoni» упомянутых Måneskin. Прямо сейчас американский Billboard оккупировал король реггетона Bad Bunny. Корейцы BTS заходят в чарты как домой.

Нашествие кей-попа и латины, конечно, символизирует глобальную усталость от музыки на английском. В связи с этим вопрос: а чем музыка на польском, финском, венгерском хуже? Да ничем!

Так почему нам пора уже начать слушать музыку на других языках? Вот четыре причины. Во-первых, я убежден, что даже самая трафаретная поп-музыка, построенная по самым базовым инструкциям, перестает быть таковой, когда она спета на непривычном для слушателя языке. В контексте популярной музыки это даже выглядит как челлендж: как текст на албанском или греческом фонетически впишется в мелодию, которую будто только что украли со студии у The Weeknd? Это очень хорошо чувствуется, когда есть несколько версий песни — условно на английском и на родном. Я помню, как в детстве слушал «L’ete Indien» Джо Дассена и ее же английский вариант. Вторая версия от некогда нью-йоркца Дассена образно увозила меня за океан от Елисейских полей.

Дарья Завьялов (на обложке материала) и Давид Подсядло — не последние люди на польской инди-сцене