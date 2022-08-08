Вся Россия слушает UK Garage (спасибо Aarne, Bushido Zho, Анике, Маркулу и Тосе Чайкиной), Lauv повторяет за Викендом, «Панчи пич» рубят панкуху (и правду-матку), но изящно, Suede хотят быть как Fontaines D.C., OFFMi выпустил альбом после «расстрела» — начинаем новую неделю со свежей музыкой!

Похоже на эпохальную неделю в российской музыке — Bushido Zho с ANIKV (в гостях у продюсера Aarne) и Тося Чайкина с Markul, будто сговорившись, выпустили песни на базе звука UK Garage с потенциалом мощных хитяр буквально в один день. Сейчас оба трека возглавляют чарт VK — давно его верхушка не смотрелась настолько кайфово! Вывода два: во-первых, круто смотреть на их зарубу, во-вторых, приятно думать о том, как за гаражный звук возьмутся примерно все. А это и произойдет: кажется, от гаража до конца года будет не спрятаться, не скрыться.

К другим новостям. Три недели назад все обсуждали рэпера OFFMi: в телеграме показали видео, где в него стреляют из пистолета, но скоро выяснилось, что это исценировка, и рэпер просто хотел снять клип и «переродиться», а еще выпустить альбом. На выходе получился рэп со звуковыми хитростями и повадками хамелеона — то флоу поменяется, то бит перевернется. Даже жаль, что OFFMi еще долго будут припоминать историю с «расстрелом» во вред творчеству.

Панкуха недели — альбом девичьей группы «Панчи Пич», название которого нам запретил печатать Роскомнадзор. Внутри — боли времени в (о) духе времени: крикливые, но не плакатного толка. А еще и не лишенные мелодизма.

Эмо недели — альбом группы «Цветы» (олды: нет, не Намин). Он звучит так, как будто артист Джизус послушал эмо-сцену 1990-х и творчество Jimmy Eat World и при этом вырос на группе Amatory. Вполне удачная попытка примирить две вселенные — подросткого рока и нишевой эмо-сцены.

В зарубежной поп-музыке тихо. Можно разве что коротко поговорить про альбом Lauv, который символизирует и подчеркивает величие The Weeknd, открывшего мейнстриму 1980-е и раздавшего всей поп-сцене методички.

Теперь немного об остальном. Suede наслушались Fountaines D.C., а также другого мрачняка и молодняка (и не только) — и попробовали записать песню в таком духе (неплохо). The Killers показали второму эшелону поп-сцены, как стоит врываться в нью-вейв. Герои американского инди нулевых Silversun Pickups вернулись с непривычно нежной для себя балладой. Интересный беларусский фрешмен Lastend сделал прилипчивый поп-трек на ломаных битах. «Буерак» переосмыслили старый трек «Спортивные очки» — он резко помрачнел. Самая приставучая песня на русском — «где‑то на свете» артистки Victór: будем следить за ней!

Все, о чем написано выше, можно послушать в плейлистах!

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