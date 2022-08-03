«Тату» объявили о концерте в Минске — первом за восемь лет. Владимир Завьялов видит ноль причин для камбэка группы в 2022 году и призывает оставить уже «Тату» в прошлом.

Давайте начистоту: история «Тату» после 2005 года — боль.

В коммерческом смысле карьера группы покатилась еще раньше. Ну, вы помните: «Евровидение» (зачем?), реалити «Поднебесная» с наркотической турбулентностью Шаповалова, падение легенды о любви Катиной и Волковой вместе с репутацией и резкий отток слушателей. Отличные альбомы «Dangerous and Moving» и «Люди-Инвалиды» только чуть отсрочили падение группы, но ситуацию не спасли — слушатели отреагировали на раскрытие гетеросексуальности участниц даже хуже, чем на разоблачение голосов поп-дуэта Milli Vanilli.

Потом закончилась и музыка: попробуйте вспомнить хоть одну песню с альбомов «Waste Management» и «Веселые улыбки»! Да что там, недоуменный читатель сейчас спросит: были вообще такие альбомы? В следующий раз имя «Тату» понадобится, чтобы озвучить песней «Нас не догонят» государственный флекс в олимпийском Сочи-2014 — вскоре Волкова и Катина перестали общаться.

Спустя восемь лет «Тату» снова соберутся вместе и выступят — сперва на фестивале в Минске, но, возможно, оно этим не закончится. Я не понимаю одного — зачем?

Я не понимаю, зачем это слушателю. Зачем это сейчас, если магия «Тату» заключалась в силе момента. В силе союза всей творческой команды от Сергея Галояна и Лены Кипер до Ивана Шаповалова. В силе эпохи еще свободного начала 2000-х. В силе юности и страсти, в конце концов.