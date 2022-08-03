«Тату» объявили о концерте в Минске — первом за восемь лет. Владимир Завьялов видит ноль причин для камбэка группы в 2022 году и призывает оставить уже «Тату» в прошлом.
Давайте начистоту: история «Тату» после 2005 года — боль.
В коммерческом смысле карьера группы покатилась еще раньше. Ну, вы помните: «Евровидение» (зачем?), реалити «Поднебесная» с наркотической турбулентностью Шаповалова, падение легенды о любви Катиной и Волковой вместе с репутацией и резкий отток слушателей. Отличные альбомы «Dangerous and Moving» и «Люди-Инвалиды» только чуть отсрочили падение группы, но ситуацию не спасли — слушатели отреагировали на раскрытие гетеросексуальности участниц даже хуже, чем на разоблачение голосов поп-дуэта Milli Vanilli.
Потом закончилась и музыка: попробуйте вспомнить хоть одну песню с альбомов «Waste Management» и «Веселые улыбки»! Да что там, недоуменный читатель сейчас спросит: были вообще такие альбомы? В следующий раз имя «Тату» понадобится, чтобы озвучить песней «Нас не догонят» государственный флекс в олимпийском Сочи-2014 — вскоре Волкова и Катина перестали общаться.
Спустя восемь лет «Тату» снова соберутся вместе и выступят — сперва на фестивале в Минске, но, возможно, оно этим не закончится. Я не понимаю одного — зачем?
Я не понимаю, зачем это слушателю. Зачем это сейчас, если магия «Тату» заключалась в силе момента. В силе союза всей творческой команды от Сергея Галояна и Лены Кипер до Ивана Шаповалова. В силе эпохи еще свободного начала 2000-х. В силе юности и страсти, в конце концов.
У меня не получается сложить один плюс один, пытаясь представить, как почти-депутат Юлия Волкова поет «Я сошла с ума, мне нужна она». Мне сложно представить группу «Тату» без тех самых надписей на футболках — несложно догадаться, как они смотрятся в текущем контексте. Мне никак не сопоставить Катину-2022 и Волкову-2022 со старыми песнями «Тату» — происходит отуждение уже как будто бы по умолчанию.
И, конечно, эти песни примерно никак не встраиваются в Россию (и Беларусь — речь идет ведь о минском концерте) образца 2022. Как футболист Егор Титов в бромантановый «Спартак»-2003. Как двигатель от Ferrari в танк. Как цветочная клумба в шиномонтажку. Ну, вы поняли.
Я не понимаю, зачем это самим девушкам. Катина и Волкова не общались восемь лет — судя по их интервью последних лет, ворошить былое явно не входило в их планы. Каково им петь эти песни сейчас? В конце концов, нет уверенности, что Волкова после всех своих злоключений и операций сможет взять те самые ноты.
И, в конце концов, если небо уронило ночь куда‑то не туда, то зачем все это?