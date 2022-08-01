Бейонсе делает дискотеку для никого, The Limba — (вероятно) лучший хитмейкер-2022, «Кис-кис» и $uicideboy$ порадуют ровно тех, кого должны (в обратную сторону это тоже работает), «Гафт» спела с Машей Химой — бежим в новую неделю с лучшей свежей музыкой.
Хорошая новость для фанатов «Кис-кис»: девушки не меняют творческих установок и продолжают делать поп-панк о радостях и печалях поколения. «Как перестать беспокоиться и начать жить» — достоверный и исчерпывающий гид по молодости-2022. Впрочем, на заданный в заголовке вопрос он, кажется, так и не отвечает — так что вопрос скорее риторический. С другой стороны, ну а кто на него сейчас ответит?
Мировая новость номер один — конечно же, альбом Бейонсе. Вслед за Дрейком Бей отправилась на дискотеку, но совершенно там затерялась: получился очень спорный альбом, который наверняка будут обходить стороной фанатские топ-листы. Подробнее о «Renaissance» написал Леша Горбаш — обязательно прочтите его колонку.
Горячо любимый русским слушателям категории дединсайд дуэт $uicideboy$ продолжает делать мрачный хип-хоп на базе мемфис-рэпа 1990-х — фанат получит ровно то, что просит, и останется доволен. Кажется, миру не хватает качественного исследования на тему большой популярности клауд- и трилл-музыки в России — повод подумать об этом.
Лайв недели — акустическая версия великой «Мы умрем» Парнишки и Эллы: радует, когда хорошим песням дают вторую жизнь.
Коротко об остальном: группа «Гафт» в компании Маши Химы внезапно включила электричество, Туве Лу отреставрировала культовый инструментальный трек «Pop Corn», The Limba опять раздал стиля, «В чем дело?» практически импортозамещают Beabadoobee, Рина Саваяма продолжает делать прекрасную в своем хамелеонстве и притворстве поп-музыку, а герои топшоп-попа 2010-х Two Door Cinema Club записали лучшую песню лет за десять.