Бейонсе делает дискотеку для никого, The Limba — (вероятно) лучший хитмейкер-2022, «Кис-кис» и $uicideboy$ порадуют ровно тех, кого должны (в обратную сторону это тоже работает), «Гафт» спела с Машей Химой — бежим в новую неделю с лучшей свежей музыкой.

Хорошая новость для фанатов «Кис-кис»: девушки не меняют творческих установок и продолжают делать поп-панк о радостях и печалях поколения. «Как перестать беспокоиться и начать жить» — достоверный и исчерпывающий гид по молодости-2022. Впрочем, на заданный в заголовке вопрос он, кажется, так и не отвечает — так что вопрос скорее риторический. С другой стороны, ну а кто на него сейчас ответит?

Мировая новость номер один — конечно же, альбом Бейонсе. Вслед за Дрейком Бей отправилась на дискотеку, но совершенно там затерялась: получился очень спорный альбом, который наверняка будут обходить стороной фанатские топ-листы. Подробнее о «Renaissance» написал Леша Горбаш — обязательно прочтите его колонку.