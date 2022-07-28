«Metal over Russia» должен был состояться в конце июля в Подмосковье и стать самым крупным метал-фестом в России, но организаторы напоролись на патриотическую самодеятельность владельца площадки события — экс-депутата Мосгордумы Андрея Ковалева — и гнев местных жителей. Рассказываем, что случилось.

Что планировалось?

В Германии есть фестиваль Wacken Open Air — ультимативное по масштабу мероприятие с десятком метал-команд в лайнапе. В России захотели сделать такой же: в конце 2019 года анонсировали фестиваль с кучей групп — от Moonspell до «Арконы». Времена были другие, потому лайнап был более чем наполовину зарубежным.

Потом наступили турбулентные (по понятным всем причинам) годы для концертной индустрии: фестиваль не состоялся в 2020 и 2021 годах, а в 2022 году его лайнап тотально «обрусел» — места Moonspell и прочих зарубежных метал-топов заняли [Amatory], Wildways и другие группы, которые собирают большие залы, но до сих пор ходят в объектах гик-споров на тему «Настоящий ли это метал?». В любом случае, список выступающих получился внушительным — от «Эпидемии» и «Стигматы» до десятков андерграундных групп, название которых на логотипе прочитать тяжело.

В 2022 году обновился не только лайнап события, но и площадка: вместо усадьбы «Отрада» фестиваль приютила к себе усадьба «Гребнево» на 29–31 июля. И тут началось все самое интересное.

Кому не понравился фестиваль и причем здесь экс-депутат Мосгордумы

Усадьба «Гребнево», на полях которой должен был пройти «Metal over Russia», располагается в непосредственной близи от спальных кварталов подмосковного города Фрязино. Совпадение или нет: в июле появился телеграм-чат «Антифест», где собрались обеспокоенные жители близлежащих к площадке домов. Кто‑то побоялся три дня слушать из открытых окон метал. Кто‑то увидел в названиях групп типа «Сатанакозел» всамделишний сатанизм и пошел писать письма Никите Михалкову.

Также к организаторам пришла еще одна беда — откуда ее совсем не ждали — от хозяина площадки. Дело в том, что усадьбой «Гребнево» владеет разбогатевший еще в 1990-х на недвижимости и макаронах бизнесмен Андрей Ковалев. В 1990-х он пошел строить политическую карьеру, побыв замминистра леспрома и депутатом Мосгордумы. Мир рок-музыки ему тоже близок — в середине 2000-х Ковалев воссоздал группу «Пилигрим», в которой играл в юности, и пошел исполнять хэви-метал и снимать клипы с Памелой Андерсон и Дольфом Лундгреном — не жалея бюджета ни на то, ни на другое. Для продвижения «Пилигрима» Ковалев собирал бесплатные метал-фестивали по всей России, приглашая известные группы: несложно догадаться, кто был хедлайнером на таких ивентах. Среднерядовой слушатель тяжелой музыки относился к «Пилигриму» скорее саркастически — называя творчество группы «олигарх-металом».

Кстати, главный хит «Пилигрима» называется «Слава России». Это неслучайно: тексты о бравых русских воинах и их подвигах стали основой лирики «Пилигрима», а сам Ковалев при любом удобном случае транслировал прогосударственные взгляды.

Продемонстрировал он их и сейчас, написав 23 июля в разгар конфликта организаторов фестиваля с местными жителями пост о том, что «Metal over Russia» — это «патриотический фестиваль в поддержку Президента». Совпадение или нет: группа «Пилигрим» тоже была в лайнапе фестиваля.

На следующий день организаторы сообщили, что публикации третьих лиц могут «не совпадать с официальной позицией фестиваля». Примерно в этот момент лайнап «Metal over Russia» стал редеть и странно менять заголовки: например, от выступления отказались одни из хедлайнеров Slaughter to Prevail, а группа «Сатанакозел» на афишах вдруг превратилась в «Сантакозла».

25 июля на «России-1» показали сюжет о борьбе жителей Фрязина с фестивалем и группами, «названия которых людей пугают». В этом сюжете Андрей Ковалев сообщил, что проводил мероприятия по тридцать тысяч человек — и ничего, а организатор Алексей Кочкин попытался уверить, что музыканты не будут сильно шуметь.

В это же время Андрей Ковалев стал писать у себя в телеграме посты об «украинских провокаторах», «проигравших выборы депутатах от оппозиции» и «психически больных людях», якобы пытающихся сорвать фестиваль.

В итоге 26 июля организаторы фестиваля написали, что «Metal over Russia» отменен.

Но отмены не случилось: фестиваль переносят!

27 июля организаторы заявили, что «Metal over Russia» все же состоится — но его перенесут на другие площадки. В итоге часть лайнапа действительно спасли: большинство топов выступят на разных площадках 29–31 июля — от «Главклуба» до «Агломерата». Организаторы обещают обеспечить возврат билетов и дать сроки возврата после 31 июля.

Закончатся ли на этом злоключения фестиваля — риторический вопрос.