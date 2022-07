Ника Кейва и его земляка, режиссера Эндрю Доминика , связывает давнее знакомство. Музыку к «Взгляду изнутри», дебютному фильму Доминика, писал один из основателей The Birthday Party и тогдашний участник The Bad Seeds Мик Харви. В ревизионистском вестерне «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса» его блестяще заменили Уоррен Эллис и сам Кейв, заодно исполнивший в фильме камео. Неудивительно, что, когда дело дошло до «Еще раз с чувством» — одного из самых душераздирающих рок-доков в истории жанра, где Кейв заканчивает работу над альбомом «Skeleton Tree», переживая смерть сына, его съемками занялся именно Доминик.

Структуру и железобетонную внутреннюю логику фильм в итоге находит — совсем как его великий предшественник «20 000 дней на Земле» об одном (вымышленном) дне из жизни Кейва, где концертные съемки были в меньшинстве, но тоже наводили идеальный порядок. «This Much I Know to Be True» не настолько хорош, но недавнюю трансформацию Ника — в «человека, мужа, отца, друга и гражданина, который пишет музыку и всякое прочее, а не наоборот» — он иллюстрирует превосходно. Даже если в фокусе фильма находится в основном именно музыка, превратившая дуэт Кейва и Эллиса в один из самых пронзительных в рок-н-ролле.