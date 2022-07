Автор «I Believe I Can Fly» отправился за решетку на 30 лет. Пунктов обвинения много — насилие, торговля людьми, педофилия и другие ужасные вещи. «Афиша Daily» решила вспомнить других музыкантов, которые получили (и совсем скоро рискуют получить) огромный тюремный срок. Осторожно: в материале — жуткие подробности преступлений!

R.Kelly

R’n’B-певца обвиняли в преступлениях сексуального характера аж с начала 2000-х, но окончательно тучи сгустились над ним в 2019 году. Артиста арестовали с обвинениями в десяти случаях насилия, среди пострадавших были несовершеннолетние. В том же году вышел фильм «Surviving R.Kelly» с рассказами жертв певца о его злодеяниях, а также вышло интервью журналиста Джима Дерогатиса, написавшего книгу «Souless: the Case Against R.Kelly» — также о преступлениях певца.

Изобретатель «стены звука», продюсер альбомов The Beatles и The Ramones, музыкальный гений. Это одна сторона Фила Спектора. Есть и другая — деспот на студии, тиран дома, параноик на улице. Спектор угрожал Леонарду Коэну пистолетом, стрелял в потолок при Джоне Ленноне и даже якобы захватывал в заложники The Ramones. Ходил с телохранителями по улице и угрожал случайным прохожим, будучи уверенным, что за ним следят. Издевался над женой Ронни Беннет, вокалисткой The Ronettes, — держал ее взаперти в особняке с колючей проволокой и сторожевыми псами (ей пришлось бежать).

Золотые годы Спектора закончились с концом 1970-х — дальше продюсер почти не занимался музыкой, а страдал от алкоголя и наркотиков. Последней работой Спектора стал альбом постбритпоп-группы Starsailor «Silence is Easy», вышедший в 2003-м. В это время Фил уже находился под следствием — в феврале того года в его доме обнаружили труп актрисы Ланы Кларксон со следами огнестрельного ранения. Процесс длился шесть лет. В 2009 году Спектору огласили приговор: пожизненное заключение.

Фил Спектор умер в январе 2021 года от осложнений после перенесенного коронавируса. Ему был 81 год.

Big Lurch