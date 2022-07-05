Автор «I Believe I Can Fly» отправился за решетку на 30 лет. Пунктов обвинения много — насилие, торговля людьми, педофилия и другие ужасные вещи. «Афиша Daily» решила вспомнить других музыкантов, которые получили (и совсем скоро рискуют получить) огромный тюремный срок. Осторожно: в материале — жуткие подробности преступлений!

R.Kelly

R’n’B-певца обвиняли в преступлениях сексуального характера аж с начала 2000-х, но окончательно тучи сгустились над ним в 2019 году. Артиста арестовали с обвинениями в десяти случаях насилия, среди пострадавших были несовершеннолетние. В том же году вышел фильм «Surviving R.Kelly» с рассказами жертв певца о его злодеяниях, а также вышло интервью журналиста Джима Дерогатиса, написавшего книгу «Souless: the Case Against R.Kelly» — также о преступлениях певца. Приставам понадобилось три года, чтобы расследовать преступления R.Kelly и вынести ему приговор. Артиста приговорили к 30 годам лишения свободы. На процессе в суде выступили 45 свидетелей, 11 из которых рассказали о сексуальном, физическом и эмоциональном насилии со стороны R.Kelly. Иан Уоткинс (вокалист Lostprophets)

Валлийская группа Lostprophets гремела в Британии в 2000-х хитами «Last Train Home», «Rooftops» и «Can’t Catch Tomorrow» и поднималась с альбомами на первую строчку британского чарта. В начале 2010-х популярность группы пошла на спад, но самое страшное было впереди. В декабре 2012 года вокалиста Иана Уоткинса арестовали с подозрениями в сексуальном насилии, включая педофилию. В ходе расследования прокуратура Кардиффа выяснила шокирующие детали: лидер Lostprophets изготовлял детскую порнографию, вступал в половую связь с несколькими несовершеннолетними фанатками, упрашивал поклонницу отдать ему 11-месячного сына с целью сексуальных надругательств, хранил у себя на жестком диске порно с жесткими сценами насилия и зоофилией и страдал зависимостью от наркотиков. В 2013 году Уоткинса приговорили к 35 годам лишения свободы, включая 29 лет тюрьмы и 6 лет испытательного срока. Оглашая приговор музыканту, судья Джон Ройс заявил, что тот «опустился на самое дно разврата». Вместе с Уоткинсом скамью подсудимых разделили две его фанатки-подельницы: они получили 14 и 17 лет соответственно. В октябре 2013 года оставшиеся участники Losprophets сообщили о распаде группы. Варг Викернес (Burzum)

Фронтмен (и единственный участник) блэк-метал-группы Burzum очень любил волков (сменил родное имя Кристиан на Варг — волк по-норвежски), леса, скандинавское язычество, гитарный звук клозетного качества записи и кричать, но ненавидел христианство (ему приписывают поджог ряда норвежских церквей) и нормальный образ жизни. В начале 1990-х Викернес выпустил несколько важных для блэк-метала записей и наверняка продолжил бы в том же духе, но в ночь на 11 августа 1993 года Викернес зачем‑то нанес 13 ножевых своему коллеге по блэк-металу, гитаристу группы Mayhem Евронимусу (мотив убийства неизвестен до сих пор). Итог — Викернес сел в тюрьму и провел за решеткой 16 лет, выйдя по УДО в 2009 году. Суд и заключение принесли Викернесу мировую известность. Сам музыкант продолжил делать музыку, сидя в тюрьме, — правда, за неимением гитар пришлось сочинять эмбиент. Выйдя на свободу, Варг вернулся к блэк-металу. Гэри Глиттер

Пол Фрэнсис Гэдд (настоящее имя артиста) исполнял доступную и понятную версию глэм-рока в начале 1970-х и имел некоторый успех в Британии. В середине десятилетия певец попробовал записывать R’n’B и диско, но потерпел неудачу и вскоре вылетел из чартов. Имя Глиттера снова зазвенело в медиа только в 1997 году, и музыка здесь ни при чем: Гэри сдал в бристальскую мастерскую свой ноутбук, а на жестком диске обнаружили детскую порнографию и обратились в полицию. Глиттеру дали четыре месяца тюрьмы, из которых музыкант отсидел два. В дальнейшем стали всплывать новые эпизоды преступлений Глиттера: ему пришлось скрываться от правосудия в разных странах. В 2004 году Гэри оказался во Вьетнаме, где год спустя его арестовали за «неприличное поведение в присутствии двоих несовершеннолетних». Глиттер оказался во вьетнамской тюрьме и провел там три года. Новые проблемы певца начались в начале 2010-х. В рамках расследования о преступлениях английского диджея Джимми Сэвила выяснился ряд деталей, бросающих тень на Глиттера. Гэри арестовали в 2012 году. Процесс над ним длился три года: в 2015 году музыканта признали виновным в попытке изнасилования, домогательствах и сексуальных отношениях с девочкой моложе 13 лет и приговорили к 16 годам заключения. Фил Спектор

Сцена с открытым огнем во время студийной сессии Джона Леннона и Фила Спектора в документалке «Phil Spector» (HBO, 2013)

Изобретатель «стены звука», продюсер альбомов The Beatles и The Ramones, музыкальный гений. Это одна сторона Фила Спектора. Есть и другая — деспот на студии, тиран дома, параноик на улице. Спектор угрожал Леонарду Коэну пистолетом, стрелял в потолок при Джоне Ленноне и даже якобы захватывал в заложники The Ramones. Ходил с телохранителями по улице и угрожал случайным прохожим, будучи уверенным, что за ним следят. Издевался над женой Ронни Беннет, вокалисткой The Ronettes, — держал ее взаперти в особняке с колючей проволокой и сторожевыми псами (ей пришлось бежать). Золотые годы Спектора закончились с концом 1970-х — дальше продюсер почти не занимался музыкой, а страдал от алкоголя и наркотиков. Последней работой Спектора стал альбом постбритпоп-группы Starsailor «Silence is Easy», вышедший в 2003-м. В это время Фил уже находился под следствием — в феврале того года в его доме обнаружили труп актрисы Ланы Кларксон со следами огнестрельного ранения. Процесс длился шесть лет. В 2009 году Спектору огласили приговор: пожизненное заключение. Фил Спектор умер в январе 2021 года от осложнений после перенесенного коронавируса. Ему был 81 год. Big Lurch

Калифорнийская группа Cosmic Slop Shop делала в конце 1990-х малопримечательный гангста-рэпчик и ничем особым не запомнилась, если бы ее участник Антрон Big Lurch Синглтон не попал в сводки медиа. Правда, криминальные: в 2002 году рэпер изуверски убил 21-летнюю Тайнишу Айсис. Тело девушки нашли в квартире, которую Синглтон делил с ней и ее парнем. Подруга Тайниши зашла к ней домой в ночь убийства и обнаружила ужасную картину: ее грудь была разорвана, в лопатке было найдено сломанное лезвие, на лице и легких, оторванных от груди, были обнаружены следы зубов. Сам Синглтон был голый и весь в крови, стоял на улице и смотрел в небо. Медицинская экспертиза обнаружила в его желудке чужую человеческую плоть. Друг жертвы сообщил, что он и Big Lurch принимали фенциклидин за день до убийства. Процесс над рэпером длился больше года. Big Lurch получил пожизненное заключение. В 2011 году он дал интервью для документального сериала «Rhyme and Punishment». Сейчас он отбывает наказание в калифорнийской тюрьме для душевнобольных. Tay-K

Ребенок участников группировок Bloods и Crips из неблагополучного района в городе Лонг-Бич был обречен на криминал с самого детства. Таймор Макинтайр грабил магазины, сидел в машине, из которой стреляли (и убивали) и чуть не попал в тюрьму, был в банде, участвовал в убийстве, бегал от правосудия, а еще записывал рэп. Находясь в погоне, артист написал об этом песню «The Race» и даже снял клип на фоне листовки со своим лицом и красноречивой подписью «Wanted». Вероятно, клип помог копам найти артиста — сразу после релиза он был арестован. Пока «The Race» перформила в чартах и набирала стримы, дела самого Tay-K шли неважно: его подозревали сразу в нескольких случаях убийств и ограблений. Доказать удалось одно — в 2016 году артист вместе с подельниками ворвался в дом и выстрелил в двух человек: один ранен, другой убит. В июле 2019 года Tay-K был признан виновным и получил 55 лет тюрьмы. Faust (барабанщик Emperor)

Норвежец Борд Фауст Эйтхун играл на барабанах в группе Emperor и дружил с Эйстейном Евронимусом Ошетом. Обоих связал блэк-метал и криминал. Но если Евронимус был убит Варгом Викернесом (мы рассказывали выше), то Фауст совершил преступление сам. 21 августа 1992 года к Фаусту подошел молодой человек с предложением физической близости с ним. Гомофобно и воинственно настроенный музыкант отвел юношу в лес, достал нож и совершил несколько смертельных ранений. Преступление долго оставалось нераскрытым, но после убийства Евронимуса Варгом Викернесом людей из блэк-металлической среды стали пристально допрашивать — так выяснились детали преступления Фауста. Он получил 14 лет тюрьмы, из которых отсидел девять и вышел по УДО. B.G.

Крис B.G. Дорси начинал вместе с Лил Уэйном в группе Hot Boys в конце 1990-х, вместе с этим читал рэп сольно и построил вполне неплохую карьеру: его альбомы попадали в топ-10 Billboard и хорошо продавались. Но к концу 2000-х слава рэпера закатилась. Вдобавок к этому у него появились проблемы с законом — 3 ноября 2009 года Криса арестовала полиция по подозрению на хранение оружия и участие в преступном заговоре с целью давления на правоохранителей. В 2012 году суд приговорил Дорси к 14 годам лишения свободы. Вайбз Картель

Регги- и дэнс-холл-активист был узко известен на родной Ямайке, пока в 2009 году не выпустил хит «Romping Shop», который попал в американский чарт и сделал артиста известным в Штатах. В 2011 году Картель участвовал в собственном реалити «Teacha’s Pet». Правда, съемки пришлось прервать: 29 сентября у артиста в номере отеля нашли много марихауны и арестовали. Также при музыканте было огнестрельное оружие. Несколько дней спустя Картеля обвинили в заказном убийстве промоутера Баррингтона Бертона — по версии следствия, артист и его друзья избили Бертона до смерти в споре из‑за украденных пистолетов. 3 апреля 2014 года Вайбз Картель был приговорен к пожизненному заключению. C-Murder

Кори Миллер вырос в Новом Орлеане и довольно убедительно читал рэп о тамошней нелегкой жизни, которая слабо ладила с законом и правопорядком. Первый же альбом Миллера «Life or Death» принес рэперу платину и третье место в чарте Billboard. Следущие два альбома C-Murder также были популярны, но затем выяснилось, что псевдоним артиста не фигура речи, а образ жизни. В 2003 году его арестовали с обвинениями в избиении 16-летнего фаната и шутинге с погибшими в ночном клубе. Разбирательство длилось шесть лет: в это время C-Murder выпускал альбомы и сидел под домашним арестом. В 2009 году прокуратуре удалось убедить суд вернуть рэпера обратно в тюрьму. 27 августа суд решил назначить C-Murder пожизненное заключение. Yung Trappa

Петербуржец Владислав Ширяев раньше многих других коллег решил, что за южным звуком будущее, и пробовал делать трэп аж в 2011 году, переводя тексты Gucci Mane на русский. Первую большую известность Влад получил в 2014 году, выпустив микстейп «Jesse Pinkman 2» — важную и столповую запись для всего российского ньюскула. Но главной минутой славы в карьере Влада стал Versus — на фоне стеснительного и серьзного Федука Молодой Трезини (это его второй псевдоним) показался эксцентричным фриком и понравился зрителями ютьюба. В 2015 карьера дала паузу: прямо в день рождения Влада арестовали за хранение наркотиков и посадили на 5 лет и 7 месяцев. Несмотря на то что Трэппа пробовал выпускать музыку из‑за решетки и ему даже позволили снять «Вписку» с собой, русский рэп уже умчал слишком далеко. Правда, дань пионеру отечественный нью-скул все же отдал: в прошлом феврале выход Трэппы был обставлен триумфом, лимузином, Моргенштерном, Егором Кридом, очередью рэп-селеб на поклон, блеском и шумом — казалось, что события громче в 2021-м уже не будет. Но реальность изменилась, а Трэппа — нет: в ноябре Влада обвинили в изнасиловании — есть телефонные разговоры, где девушка жалуется рэперу на избиения и изнасилование, на что Трэппа ответил в духе «Мне [безразлично]». Последняя новость про Трэппу датирована 3 ноября 2021-го — Влада арестовали на три месяца, его обвиняют в двух эпизодах изнасилования. Сейчас артист находится в тюрьме — судя по всему, на свободе мы его увидим не очень скоро. YNW Melly