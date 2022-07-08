Кажется, после 24 февраля российская музыка встала на паузу и находится в оцепенении. На самом деле, это не совсем так. Мы выбрали семь альбомов, которые лучше всего осмысляют то, что с нами происходило в последние четыре месяца и накануне них.

Дора «Miss»

Дарья Шиханова превращается в главную поп-певицу момента. «Miss» — это праздник ностальгии по нулевым, которого очень не хватало раньше и который выглядит как стыдное эскапистское удовольствие сейчас. Его развлекательная природа на первый взгляд совсем не соответствует происходящему, но на самом деле все чуть сложнее. «Miss» — это удачная попытка рефлексии по поводу нестыдной поп-музыки начала нулевых, эпохи приятной стабильности, которую нам как раз предстоит исследовать получше. Чтобы понять, как мы от этой стабильности пришли к тому, что происходит сейчас.

Подробности по теме
«Miss» Доры — идеальный альбом из прошлой жизни
«Miss» Доры — идеальный альбом из прошлой жизни

Nedoremeslo «Быт»

Поп-музыка, как отражение личного, которое все чаще равно политическому. «Быт» — это альбом про поиск личного тепла, утешения и сострадания, про бессилие и слабость, в которых как раз и обретаешь настоящую силу (и с этой силой можно дальше жить). Поп-музыка, как отражение национальной певческой традиции. Это песни, которые могли бы появиться только в России, той самой, глубинной и недоисследованной (и эта Россия — страна будщего, не такого страшного, как кажется). Поп-музыка, как шум и суета большой жизни — с электронным стрекотом и шумом, который делает песни строже и сильнее.

«Второй этаж поражает» «Дворцы»

Наверное, самый эмоциональный дрим-поп-альбом последних лет (наряду с лучшими записями «Увулы» — те тоже любили искать большие чувства в большом шуме). «Второй этаж поражает» не убаюкивает, не успокаивает, но примиряет с неопрятной постсоветской действительностью, где ни у кого нет сил, времени и желания как‑то вырваться из идиотского колеса сансары. В этих песнях с лихой сменой ритма и аранжировок, с духовыми и обязательным катарсисом под занавес очень много боли, но притом и много света. Который в итоге все поборет, будем надеяться.

Подробности по теме
«Что все это было? Наверное, просто наша жизнь»: «Второй этаж поражает» — о новом альбоме
«Что все это было? Наверное, просто наша жизнь»: «Второй этаж поражает» — о новом альбоме

Shortparis «Зов озера»

Спектакль из «Гоголь-центра», которого больше нет. Высоцкий и Вознесенский. Красочная, картинная, модернистская безысходность, которая может вызывать отторжение. Но одновременно для московской публики это идеальная точка входа для знакомства с настоящей Россией. Наверное, самый мелодичный и доступный альбом Комягина и компании. Наверное, самая изящная и непошлая оцифровка локального мрака.

Подробности по теме
9 спектаклей «Гоголь-центра», которые точно войдут в историю
9 спектаклей «Гоголь-центра», которые точно войдут в историю

«Акульи слезы» «Ссадины»

Если «Второй этаж поражает» ищет маленькую надежду в большом мраке, то «Акульи слезы» выбирают иной путь — они вообще этот мрак стараются игнорировать. Не потому что он тяжеловесен и противоречив. А потому что им бы найти сил, чтобы озвучить всю ту красоту и все те маленькие и важные трагедии, наблюдением которых полны «Ссадины». Это альбом, где под гитарный шум поют непростые колыбельные о том, что даже сквозь боль можно добиться личной свободы.

DenDerty «Мед»

Наш любимый артист из «новых грустных» берется за поп-музыку, синти-поп, постпанк и все чаще срывается на крик. Песни усталых и взрослых людей, которым все сложнее вести коммуникацию между собой. Под песню «Взрослый» хочется рыдать. Под песню «Пожалуйста, люби» — обнимать кого‑то очень близкого.

Подробности по теме
Что мы писали о DenDerty в прошлом году
Что мы писали о DenDerty в прошлом году

Арсений Креститель «29»

Появившийся в начале марта альбом, который ненамеренно подводит итоги десятых в российской музыке. Тех, что как раз начались с Арсения Морозова, реаниматора русского рока (в любом значении этого слова). Теперь на языке вальяжного постпанка он объясняет, что никакой великой эпохи у нас не было и все, что мы могли потерять, мы потеряли, а перемены придут через насилие. А мир так и не был вашим. Даже если бы 2022 год был другим, настроение смены эпох Морозов все равно поймал лучше всех. Бога нет, места нет, а есть только усталый петербургский поэт, который не даст ответов и просто спокойно расскажет, как мы все провалились.

Подробности по теме
Тотальная растерянность. Какие альбомы позволяют лучше всего понять нас прямо сейчас?
Тотальная растерянность. Какие альбомы позволяют лучше всего понять нас прямо сейчас?