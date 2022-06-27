Егор Крид играет рок (и надевает кожу, но это не точно), Джизус реанимирует звук «Психеи», Soccer Mommy выпускает альбом недели, Markul и новый игрок из Казахстана Adamnim говорят в рэп-куплетах о самом насущном.

Альбом недели — «Sometimes, Forever» Soccer Mommy, женская альтернатива в духе 1990-х, спетая языком твиттер-закрыток, монологов в айфон-заметках для самой себя и сообщений-исчезалок в снэпчате с самыми близкими. Вселенная альбома обширна: это и сестры по духу и поколению (Beabadoobee, Snail Mail, Фиби Бриджерс), и основа (Долорес и Ширли).

Новичок недели — казахстанский артист Adamnim, который отвечает на звучащий уже четыре месяца вопрос «Почему модные рэперы не читают на русском рэп о самом важном, что есть сейчас»? Читают. альбом «120» наверняка и фейсбук-интеллигенцию обрадует (острой слога и облаком тегов, будто взятым из новостей и колонок о духе времени), и рэп-слушателя ублажит (бесспорным скиллом, работой топ-битмейкеров вроде YG Woods и Pretty Scream и пробежками между олдскулом и новой школой).

Раз уж заговорили об этом, переходим к трекам: рефлексии вокруг происходящего посвящена отличная новая песня Маркула — наверняка ее совсем скоро будут петь на концертах. Егор Крид снова попробовал играть рок — вышло не хуже самых заметных образцов (см. Три дня дождя, «Космонавтов нет»). «Дорогой Дневник» дают мастер-класс по кьют-року и куда его еще можно увести (почти что в драм-н-бэсс) — будем за ними пристально следить. «Пошлая Молли» записала дуэт с Молодым Платоном — это песня-хамелеон, притворяющаяся гиперпопом, R&B 2000-х и бледный-роком. Джизус выпустил трек «Апокалипсис сегодня» — трек, который не понравится Фео из «Психеи», но звучит прямо как «Психея» в середине 2000-х (и это комплимент!).

А, еще вышел альбом Анны Асти — там все то же самое, только без Артика.