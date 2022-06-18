Сперва идем на звуковой перформанс «Храм» Пелагеи Щеглинской — там все звуки из храмов мира. Не пропускаем переосмысление великой оперы «Петя и Волк» Прокофьева. Оба действа — продукция бинарого биотеатра под руководством Василия Березина.

Потом отправляемся слушать электронику от ĸомпозитора и саунд-художниĸа Романа Кутнова. Под именем СORELL AV/LIVE он будет играть эмбиент.

Ночью смотрим на ночную программу от мастерской «ТОН»: 18 музыкантов будут создавать «единый объект искусства».

Потом танцуем под московский проект POINTOFYOU. Устоять невозможно. Вы только посмотрите, как они играют.