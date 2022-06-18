Вечером 18 июня артель WIP, которую мы очень любим, устраивает выездную серию концертов и перформансов в «Мутаборе». В программе ЧТО? «Афиша Daily» рассказывает очень кратко, что там можно увидеть.
Сперва идем на звуковой перформанс «Храм» Пелагеи Щеглинской — там все звуки из храмов мира. Не пропускаем переосмысление великой оперы «Петя и Волк» Прокофьева. Оба действа — продукция бинарого биотеатра под руководством Василия Березина.
Потом отправляемся слушать электронику от ĸомпозитора и саунд-художниĸа Романа Кутнова. Под именем СORELL AV/LIVE он будет играть эмбиент.
Ночью смотрим на ночную программу от мастерской «ТОН»: 18 музыкантов будут создавать «единый объект искусства».
Потом танцуем под московский проект POINTOFYOU. Устоять невозможно. Вы только посмотрите, как они играют.
Потом бежим в двор клуба и танцуем под хаус и минимал. Среди тех, кого стоит особо послушать — Alixander Gorchilin, Cancelled, D.A.L.I., и Gevorg Simonyan. Завершаем ночь под диджей-сеты от Mikhail Bert и Skunk York b2b Vouie Lega.
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