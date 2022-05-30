Песня Кейт Буш «Running Up That Hill» впервые возглавила чарт iTunes. Все из‑за выхода первой части четвертого сезона «Очень странных дел», где этот трек играет важную роль в сюжете. По такому случаю перепубликуем наш старый текст об истории создания песни и подборку из 10 хороших каверов на нее.

1985 год. Кейт Буш попадает в регулярную рубрику журнала NME «Где они теперь». Через два дня после публикации выходит первый за три года сингл певицы. Во время записи прошлой пластинки «The Dreaming» Буш заработала нервное истощение и не заработала много денег, промаявшись в крошечной, плохо освещенной лондонской студии. Следующий альбом она решила делать по-другому. Папа-врач порекомендовал ей сменить обстановку, и Кейт слетала на Ямайку. Этого было недостаточно — и для широкой публики она исчезла на целых три года. Ходили слухи, что она в клинике, что она набрала вес. Буш же все это время продолжала делать, что делала, — разве что бросила попытки сочинять в угоду кому‑либо, кроме себя. Ради этого она переехала из Лондона за город, на участок в Ист-Викхэм, в то самое место, где родилась и провела детство. «Место поистине прекрасное! Во всей Англии едва ли я сыскал бы уголок, так идеально удаленный от светской суеты», — ликовал мистер Локвуд, найдя себе жилище в начале «Грозового перевала». Так же ликовала Кейт, которая в своем уголке пристроила профессиональную студию. Основная ее часть располагалась в амбаре, а одна из комнат для записи была, например, в хлеву. Кейт никто никуда не торопил: она гуляла, готовила, пела, танцевала, занималась садом и по вечерам садилась за фортепиано. Было лето 1983-го, из окон студии открывался вид на какую‑то замечательную долину. Лондон, маета и нервный срыв остались позади. Доказательством этого стала первая же песня, придуманная Кейт на новом месте всего-навсего за один вечер, — впоследствии она и была выпущена ее первым за три года синглом.

Кейт занималась танцами в юности, но потом это дело забросила, а клип на «Running Up That Hill» — в некотором смысле ее дань увлечению, к которому в поп-музыке в то время все относились легкомысленно

Безоблачная история сочинения «Running Up That Hill» — второго главного хита Кейт Буш после «Wuthering Heights» — на первый взгляд не очень-то соответствует самой песне. Кейт не раз терпеливо объясняла ее смысл: это о том, как мужчины и женщины сильно любят, но не понимают и никогда по-настоящему не поймут друг друга. Если бы им можно было хоть раз поменяться местами, стало бы полегче — это и есть сделка, которую лирическая героиня хочет заключить с Богом. Интересно, что Кейт именно во время работы над «Running Up That Hill» (и впоследствии всем альбомом «Hounds Of Love») впервые по-настоящему занялась мужской работой: разобравшись в компрессорах, гейтах и эмуляторах, она рулила процессом звукозаписи. С другой стороны, в ее музыке на первом месте всегда стоит голос, из‑за которого Буш не раз сравнивали с младенцем, раненой птицей, ведьмой, ослицей и так далее. «Running Up That Hill» сперва называлась «A Deal With God», но в EMI предупредили, что это коммерческое самоубийство — сингл с таким названием не включат на радио примерно в десятке стран, где католические активисты особенно внимательно следят за культурным пространством. Кейт пошла на сделку с совестью и, немножко обидевшись, согласилась на переименование. Заодно она настояла на том, чтобы продвигать в первую очередь именно «Running Up That Hill». Последствия известны — рост популярности синтезатора Fairlight, на котором Буш сыграла ведущую партию; успех «Hounds of Love» — не в последнюю очередь благодаря «RUTH»; признание от коллег в диапазоне от Биг Боя до Джона Лайдона; прямое влияние на чужое творчество, которое не отрицают как минимум Марк Холлис и Крис Мартин (см. «Life’s What You Make It» Talk Talk и «Speed of Sound» Coldplay).

Величие «Running Up That Hill» было лишний раз признано в форме такого номера на закрытии Олимпиады в Лондоне. Сама Кейт Буш в кадре не появилась

«Running Up That Hill» еще в 90-х была одной из любимых собственных песен Буш (да и вряд ли она только из‑за Олимпиады в прошлом году записала на нее ремикс). Хотя Буш подробно рассказала, о чем спела, однажды ее спросили: может быть, «RUTH» — про то, что хорошо было бы умереть, взбежать на холм до рая и таким образом поменяться местами, не мужчине с женщиной, а человеку с Богом? «Неплохо», — ответила Кейт. В каком‑то смысле все, что случилось с ней перед написанием «Running Up That Hill», и было ее дорогой в персональный рай. Впрочем, для попадания в него Кейт Буш пришлось всего лишь переехать.

10 хороших каверов на «Running Up That Hill» 1. Placebo

Влюбившемуся однажды в голос Кейт Буш не понять, отчего столько народу считает версию Placebo лучше оригинала. Вероятно, у фанатов этой группы схожие чувства по поводу Буш. Как бы там ни было, эта «Running Up That Hill», выпущенная бонус-лет назад на дополнительном диске к «Sleeping With Ghosts», гораздо популярнее любой песни Кейт Буш — не в последнюю очередь потому, что прозвучала в сериале «Дневники вампира». 2. Chromatics

В шести головокружительных минутах с альбома «Night Drive» нет ни истеричной помпезности оригинала, ни намека на какую‑либо лишнюю деталь. Это первая дивная кавер-версия от группы, которая сегодня записывает их лучше всех (вторая — «Hey Hey, My My» Нила Янга, которая на концертах Chromatics обычно идет сразу после «RUTH»). 3. Патрик Вулф

Мимо главной песни гей-иконы Буш не прошел и Патрик, по обыкновению проникновенно исполнив ее на нескольких концертах — либо отдельно, как на видео, либо в пандан к «Bluebells». 4. Литтл Бутс

Еще один клавишный «RUTH», также не раз прозвучавший вживую, — но куда приятнее смотреть и слушать Викторию Хескет, когда она дома дурачится с маленьким синтезатором (а где‑то за кадром, кажется, вибрирует мобильный). 5. Клаудиа Брюкен и Эндрю Поппи

Самое удачное фортепианное переложение «Running Up That Hill» сделал английский пианист для немецкой вокалистки, поющей, однако, на языке оригинала. 6 и 7. Blackbird Blackbird и Мика Вайнио

Две электронные фантазии на тему «RUTH». У обеих с оригиналом почти ничего общего — особенно у финна Вайнио из Pan Sonic, не оставившего на холме ни одной травинки. 8. Within Temptation

Версия Within Temptation вышла в один год с Placebo. Главное достоинство этой симфо-металической группы — вокалистка Шарон ден Адель, с первых нот показывающая, сколь нелепы иные попытки сделать Кейт на ее территории, то есть попробовать спеть лучше (Рут Раделе из Chromatics, если что, поступает очень мудро и даже не пытается). 9. Тори Эймос

«Торрид Эймлесс», — прозвал Эймос однажды известный фанат Кейт Буш по имени Джон Лайдон (тут же, впрочем, извинившись). Американка, наверняка уставшая от сравнений с Буш, периодически исполняет «RUTH» на концертах — как и Вульф, примешивая ее к своей песне («God»). 10. The Sexbots

Устрашающая ламентация от малоизвестной портлендской группы с говорящим названием.