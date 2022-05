Безоблачная история сочинения «Running Up That Hill» — второго главного хита Кейт Буш после «Wuthering Heights» — на первый взгляд не очень-то соответствует самой песне. Кейт не раз терпеливо объясняла ее смысл: это о том, как мужчины и женщины сильно любят, но не понимают и никогда по-настоящему не поймут друг друга. Если бы им можно было хоть раз поменяться местами, стало бы полегче — это и есть сделка, которую лирическая героиня хочет заключить с Богом. Интересно, что Кейт именно во время работы над «Running Up That Hill» (и впоследствии всем альбомом «Hounds Of Love») впервые по-настоящему занялась мужской работой: разобравшись в компрессорах, гейтах и эмуляторах, она рулила процессом звукозаписи. С другой стороны, в ее музыке на первом месте всегда стоит голос, из‑за которого Буш не раз сравнивали с младенцем, раненой птицей, ведьмой, ослицей и так далее.

«Running Up That Hill» сперва называлась «A Deal With God», но в EMI предупредили, что это коммерческое самоубийство — сингл с таким названием не включат на радио примерно в десятке стран, где католические активисты особенно внимательно следят за культурным пространством. Кейт пошла на сделку с совестью и, немножко обидевшись, согласилась на переименование. Заодно она настояла на том, чтобы продвигать в первую очередь именно «Running Up That Hill». Последствия известны — рост популярности синтезатора Fairlight, на котором Буш сыграла ведущую партию; успех «Hounds of Love» — не в последнюю очередь благодаря «RUTH»; признание от коллег в диапазоне от Биг Боя до Джона Лайдона; прямое влияние на чужое творчество, которое не отрицают как минимум Марк Холлис и Крис Мартин (см. «Life’s What You Make It» Talk Talk и «Speed of Sound» Coldplay).