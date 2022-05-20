Мы уже давно считаем, что для большого хита не нужна дорогая студия. Во времена, когда лучший поп-альбом конца десятых записывается в спальне, никакие отговорки про недостаток средств не принимаются. Владимир Завьялов спросил российских продюсеров о том, как записать песню дома, не имея под рукой практически ничего, кроме компьютера.
Продюсер, диджей, автор подкаста iamfirstfeel
Реально ли вообще записать трек дома? Такие вопросы в мире, где существует Моргенштерн, который записывается с микрофоном в стакане, или пацаны из Melon Music, которые передвигаются везде с «походным» набором для записи, уже стали небольшим моветоном.
Минимальный сетап для самой базовой записи:
— микрофон с не самым плохим АЧХ (классические бюджетные варианты — RODE NT1-A/Audio-Technika AT2020, не очень бюджетные — Neumann TLM 103);
— звуковая карта, для записи с мониторингом (бюджетные варианты — Komplete Audio 2, Focusrite 2i2/Solo, небюджетные — карты из линейки Universal Audio)
Для лучшей домашней изоляции нужны поп-фильтр и акустический экран для минимизации естественного эха комнаты.
Я стараюсь придерживаться позиции, что записать трек [дома] возможно, но лучше все-таки это делать в специально подготовленном помещении и с профессиональным звукорежиссером. Домашняя запись обычно может использоваться для набросков/демок, когда нужно как‑то огранить спонтанно пришедшую идею.
Исполнитель, музыкант, битмейкер
Записать трек дома реально. У Икса (XXXTentacion. — Прим. ред.) есть треки «RIP Roach» и «Look at me!». Последний он вообще записал на микрофон-палочку и ноутбук. [Из местных примеров] есть трек «Тлеет» [артистов Bula и SVNV] — там ребята его вообще на веб-камеру записали!
Вопрос — в аутентичности. У XXXTentacion это в кассу было — он везде писал и кричал, что он пионер грязного звука, и это было нормально.
Для этого нужно скачать любую программу, которая умеет записывать голос, и бит с ютьюба. Если ты хочешь по приколу дома записать трек с друзьями — просто скачиваешь бит с ютьюба, BeatStarz (самый популярный сайт с битами. — Прим. ред.) или SoundCloud.
Я знаю, что люди на телефоне и планшете писали треки в программах, которые редактируют видео: запускали одну дорожку с аудио, другую — с микрофона. Это реально — из говна и палок.
Звукоизоляция? Нужно выбирать комнату поменьше. Когда я был школьником, записывал свои первые треки на карманный плеер в туалете. Понятное дело, у меня была реверберация в голосе из‑за кафеля и прочей фигни, но туалет был метр на метр — и все было четко слышно. Если ты будешь записываться в спортзале, то у тебя будет в треке эхо как на стадионе. Короче, нужно выбирать комнату поменьше: чулан, заставленный вещами. Если есть окна, их нужно завешивать шторами. На полу должен быть ковер. В углы желательно купить и поставить басовые ловушки. Необходимо заставить всю комнату — так звук не будет распространяться и будет четким.
Я как владелец студии, естественно, советую, если у тебя есть финансы, ехать на студию. Там ты покупаешь не качественный звук, а время профессионалов, которые знают, как тебе сделать лучше по звуку. Но если ты четко знаешь, как нужно все сделать, то тебе студия не нужна. Если у тебя есть идея и ты знаешь, что с определенной помощью ее можно круто реализовать, то, естественно, нужно ехать на студию. Я сам так работаю и учу работать своих ребят с клиентами. Ты приходишь на студию, читаешь — и тебя могут в любой момент остановить: вот здесь сделай так, а здесь — так, потому что такая подача не подходит. Мы продюсируем каждого человека, который к нам приходит записываться.
Музыкант, битмейкер
Записать трек дома более чем реально, тем более сегодня. Большинство начинающих артистов скорее выбирают записывать себя [дома], чем ехать на студию и отдавать деньги за запись и сведение. Как правило, начинающий музыкант хочет разобраться во всех процессах сам, чтобы их понимать.
Ты можешь неограниченное количество времени записывать себя, скачав какой‑нибудь бит с ютьюба или Beat Starz. Многие состоявшиеся артисты тоже не хотят менять свои привычки и продолжают записываться дома: например, Markul или The Limba.
Если брать самый минимальный вариант, где ты хочешь ноль вложений, то ты можешь записать трек буквально бесплатно, используя проводные наушники от айфона, скачав программу Garage Band. В ней можно делать биты, загружать уже готовые биты и писать вокал. Так делают многие, когда хотят записать демку. Понятное дело, в таком виде треки не выкладываются, но как зарисовка это работает.
Если ты хочешь записать полноценный трек дома, отдать на сведение и выложить на площадки, то тебе понадобится компьютер с программой (либо Ableton, либо Apple Studio, либо Logic), звуковая карта и микрофон. Звуковую карту и микрофон начального уровня можно купить недорого — уложиться буквально в 20 тысяч рублей. Еще необходимы наушники.
Совет по звукоизоляции? Не покупайте акустический поролон и не обклеивайте им стены и потолок, потому что он действует на очень ограниченном спектре частот. Как правило, он воздействует только на средние и высокие частоты, а низкие совсем не глушит — в итоге вы получаете на выходе несбалансированную и плохо гудящую комнату.
Лучшим и более дешевым решением будет закрыть поверхности, от которых может отражаться звук, бытовыми способами. Например, постелить на пол ковер — на том же «Авито» можно найти длинношерстный ковер за небольшую сумму. Можно заставить стены книжными полками — это будет смотреться более аутентично, чем комната, обитая поролоном. Вы можете повесить более плотные шторы.
Домашняя студия минимального калибра подходит начинающим больше, чем профессиональная. Там ты ограничен во времени и не знаешь, получится ли у тебя найти коннект со звукорежиссером. Например, многие зажимаются при встрече с ним и записывают материал хуже, чем сделали бы дома.
Если вы начинающий продюсер, вам нужно еще больше времени на то, чтобы практиковать свои скиллы, изучать основы программы — и очень много времени нужно потратить на то, чтобы делать хорошую музыку. В данном случае домашняя студия может быть изначально небольшого объема (компьютер, звуковая карта, мониторы, MIDI-клавиатура), а дальше можно докупать пианино, синтезаторы — здесь можно разгуляться, пока это позволяет ваш бюджет.
Но есть и третья категория людей — это звукорежиссеры. Я бы не рекомендовал им с самого начала делать домашние студии, если у них нет нескольких миллионов рублей на акустическое оформление студии. Для звукорежиссера с самого начала жизненно важно слышать правильно звук: если этого не будет, то и результат будет плохим.
Артист, музыкант, битмейкер
В последний год в одной из комнат моей съемной квартиры была студия. Я записал пол-альбома и еще кучу всякой музыки. В целом это достаточно хорошо звучит.
Реально ли записать трек дома? Конечно. Я вообще придерживаюсь мнения о том, что студии переоценены. Если артист приходит на свежую студию с новым звукорежиссером, нужно быть суперпрофессионалом, чтобы сразу же раскрыться.
Дома — более ламповая атмосфера. Зачастую люди лучше раскрываются, когда записываются дома.
Можно ли сделать трек из подручных средств? Да. Нужен микрофон, звуковая карта и наушники и мало-мальски звукоизолированная комната. Честно, моя была комната не было звукоизолированной, но все нормально звучало.
Базовый совет по звукоизоляции? Не покупать поролон. Это бессмысленная трата денег, которая ничего не меняет. Самый классный вариант на сегодняшний день — звуковые панели, но они недешевые, так что вариант с одеялом очень неплох.
Мой трек «Тонем» с AMCHI записан у меня дома: мне кажется, он звучит отлично. У Недры скоро выйдут треки: они тоже записаны у меня дома. Так что все возможно и зависит от желания. Если ты хочешь получить высококлассный звук вроде аналоговой истории — то можно арендовать студию. Но я в последнее время выступаю за домашний вариант.