Мы уже давно считаем, что для большого хита не нужна дорогая студия. Во времена, когда лучший поп-альбом конца десятых записывается в спальне, никакие отговорки про недостаток средств не принимаются. Владимир Завьялов спросил российских продюсеров о том, как записать песню дома, не имея под рукой практически ничего, кроме компьютера.

Артур iamfirstfeel Продюсер, диджей, автор подкаста iamfirstfeel

Реально ли вообще записать трек дома? Такие вопросы в мире, где существует Моргенштерн, который записывается с микрофоном в стакане, или пацаны из Melon Music, которые передвигаются везде с «походным» набором для записи, уже стали небольшим моветоном. Минимальный сетап для самой базовой записи:

— микрофон с не самым плохим АЧХ (классические бюджетные варианты — RODE NT1-A/Audio-Technika AT2020, не очень бюджетные — Neumann TLM 103);

— звуковая карта, для записи с мониторингом (бюджетные варианты — Komplete Audio 2, Focusrite 2i2/Solo, небюджетные — карты из линейки Universal Audio) Для лучшей домашней изоляции нужны поп-фильтр и акустический экран для минимизации естественного эха комнаты.

Еще есть вариант запариться и сообразить себе в квартире будку для записи: в интернете много предложений на эту тему, как и под ключ, так и гайдов по тому, как эту будку собрать из подручных материалов.



Я стараюсь придерживаться позиции, что записать трек [дома] возможно, но лучше все-таки это делать в специально подготовленном помещении и с профессиональным звукорежиссером. Домашняя запись обычно может использоваться для набросков/демок, когда нужно как‑то огранить спонтанно пришедшую идею.

Padillion Исполнитель, музыкант, битмейкер

Записать трек дома реально. У Икса (XXXTentacion. — Прим. ред.) есть треки «RIP Roach» и «Look at me!». Последний он вообще записал на микрофон-палочку и ноутбук. [Из местных примеров] есть трек «Тлеет» [артистов Bula и SVNV] — там ребята его вообще на веб-камеру записали! Вопрос — в аутентичности. У XXXTentacion это в кассу было — он везде писал и кричал, что он пионер грязного звука, и это было нормально.

Из говна и палок трек сделать можно.

Для этого нужно скачать любую программу, которая умеет записывать голос, и бит с ютьюба. Если ты хочешь по приколу дома записать трек с друзьями — просто скачиваешь бит с ютьюба, BeatStarz (самый популярный сайт с битами. — Прим. ред.) или SoundCloud. Я знаю, что люди на телефоне и планшете писали треки в программах, которые редактируют видео: запускали одну дорожку с аудио, другую — с микрофона. Это реально — из говна и палок. Звукоизоляция? Нужно выбирать комнату поменьше. Когда я был школьником, записывал свои первые треки на карманный плеер в туалете . Понятное дело, у меня была реверберация в голосе из‑за кафеля и прочей фигни, но туалет был метр на метр — и все было четко слышно. Если ты будешь записываться в спортзале, то у тебя будет в треке эхо как на стадионе. Короче, нужно выбирать комнату поменьше : чулан, заставленный вещами. Если есть окна, их нужно завешивать шторами. На полу должен быть ковер. В углы желательно купить и поставить басовые ловушки. Необходимо заставить всю комнату — так звук не будет распространяться и будет четким.

В мире, где Моргенштерн может буквально на коленке за неделю записать альбом, домашняя запись уже не кажется дикостью

Я как владелец студии, естественно, советую, если у тебя есть финансы, ехать на студию. Там ты покупаешь не качественный звук, а время профессионалов, которые знают, как тебе сделать лучше по звуку. Но если ты четко знаешь, как нужно все сделать, то тебе студия не нужна. Если у тебя есть идея и ты знаешь, что с определенной помощью ее можно круто реализовать, то, естественно, нужно ехать на студию. Я сам так работаю и учу работать своих ребят с клиентами. Ты приходишь на студию, читаешь — и тебя могут в любой момент остановить: вот здесь сделай так, а здесь — так, потому что такая подача не подходит. Мы продюсируем каждого человека, который к нам приходит записываться.

Claude Money Музыкант, битмейкер

Записать трек дома более чем реально, тем более сегодня. Большинство начинающих артистов скорее выбирают записывать себя [дома], чем ехать на студию и отдавать деньги за запись и сведение. Как правило, начинающий музыкант хочет разобраться во всех процессах сам, чтобы их понимать.

У тебя довольно низкий порог входа: тебе нужен микрофон с наушниками, звуковая карта и компьютер.

Ты можешь неограниченное количество времени записывать себя, скачав какой‑нибудь бит с ютьюба или Beat Starz. Многие состоявшиеся артисты тоже не хотят менять свои привычки и продолжают записываться дома: например, Markul или The Limba. Если брать самый минимальный вариант, где ты хочешь ноль вложений, то ты можешь записать трек буквально бесплатно, используя проводные наушники от айфона, скачав программу Garage Band. В ней можно делать биты, загружать уже готовые биты и писать вокал. Так делают многие, когда хотят записать демку. Понятное дело, в таком виде треки не выкладываются, но как зарисовка это работает.

Markul — один из артистов, все еще предпочитающих записываться дома, несмотря на наличие иных возможностей

Если ты хочешь записать полноценный трек дома, отдать на сведение и выложить на площадки, то тебе понадобится компьютер с программой (либо Ableton, либо Apple Studio, либо Logic), звуковая карта и микрофон. Звуковую карту и микрофон начального уровня можно купить недорого — уложиться буквально в 20 тысяч рублей . Еще необходимы наушники. Совет по звукоизоляции? Не покупайте акустический поролон и не обклеивайте им стены и потолок, потому что он действует на очень ограниченном спектре частот. Как правило, он воздействует только на средние и высокие частоты, а низкие совсем не глушит — в итоге вы получаете на выходе несбалансированную и плохо гудящую комнату. Лучшим и более дешевым решением будет закрыть поверхности, от которых может отражаться звук, бытовыми способами. Например, постелить на пол ковер — на том же «Авито» можно найти длинношерстный ковер за небольшую сумму. Можно заставить стены книжными полками — это будет смотреться более аутентично, чем комната, обитая поролоном. Вы можете повесить более плотные шторы. Домашняя студия минимального калибра подходит начинающим больше, чем профессиональная. Там ты ограничен во времени и не знаешь, получится ли у тебя найти коннект со звукорежиссером. Например, многие зажимаются при встрече с ним и записывают материал хуже, чем сделали бы дома.

Есть так называемый «эффект демки», когда человек делает классный материал дома, потом перезаписывает его на студии, и получается шляпа: теряется эмоциональность.

Если вы начинающий продюсер, вам нужно еще больше времени на то, чтобы практиковать свои скиллы, изучать основы программы — и очень много времени нужно потратить на то, чтобы делать хорошую музыку. В данном случае домашняя студия может быть изначально небольшого объема (компьютер, звуковая карта, мониторы, MIDI-клавиатура), а дальше можно докупать пианино, синтезаторы — здесь можно разгуляться, пока это позволяет ваш бюджет. Но есть и третья категория людей — это звукорежиссеры. Я бы не рекомендовал им с самого начала делать домашние студии, если у них нет нескольких миллионов рублей на акустическое оформление студии. Для звукорежиссера с самого начала жизненно важно слышать правильно звук : если этого не будет, то и результат будет плохим.

Highself Артист, музыкант, битмейкер

В последний год в одной из комнат моей съемной квартиры была студия. Я записал пол-альбома и еще кучу всякой музыки. В целом это достаточно хорошо звучит. Реально ли записать трек дома? Конечно. Я вообще придерживаюсь мнения о том, что студии переоценены. Если артист приходит на свежую студию с новым звукорежиссером, нужно быть суперпрофессионалом, чтобы сразу же раскрыться.

Этот трек записан дома

Дома — более ламповая атмосфера. Зачастую люди лучше раскрываются, когда записываются дома. Можно ли сделать трек из подручных средств? Да. Нужен микрофон, звуковая карта и наушники и мало-мальски звукоизолированная комната . Честно, моя была комната не было звукоизолированной, но все нормально звучало.

Еще люди делают студии в шкафу, обивают стены тканью, пишутся под одеялом. Это рабочий вариант: например, одеяло очень хорошо поглощает звук.