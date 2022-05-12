Традиционный дайджест лучшей музыки по версии «Афиши Daily» летит к вам после длинных выходных. Слушаем Arcade Fire, Boulevard Depo, первый за четыре года сольный сингл Кендрика Ламара и многое другое.

Boulevard Depo выпускает музыку (исключая коллабы) нечасто, оттого и внимание к ней особое. «ВОК» — классический Депо в привычной форме: неторопливый, пространный и, простите, вайбовый (тот случай, когда синоним затертому термину из вселенной паблика «Рифмы и панчи» нарочно не хочется искать). Внимательный слушатель может усмотреть в треке препарацию всего современного рэпа на русском.

Главный альбом выходных на русском — «Человечек» проекта Komplimenter. Его основатель Максим Куббе сперва играл громкий и артистичный рок в группе Kirov, потом — синти-поп в группе Auroraw, а вот теперь занялся поп-музыкой для взрослых и очень уставших людей. В последнее время песни на русском, которые как‑то не учитывают текущий момент, режут слух, но с «Человечком» такая история, что это альбом терапевтический. Как после думскроллинга ты идешь смотреть на милых котиков, чтобы не сойти с ума, так и Komplimenter — легитимная альтернатива тяжелой (и музыкальной, и простой) повестке.

Еще два душеспасительных EP — «Переобуваюсь» «Хадн дадн» и и «До клеточки, до сантиметра» «Макодзебы» В первом случае Варя Краминова и компания продолжают писать заковыристые песни про маленьких и несмешных людей, коими мы все в какой‑то момент являемся. Вторая EP — это водопады слез, самая трогательная запись группы: очень хочется услышать все это уже в формате альбома.

Два важных российских альбома не на русском — и оба из Татарстана. Группа Gauga берет лучшее из «Нашего радио» нулевых и поет с диким надрывом под едкий гитарный рок. Проект Qaynar берет лучшее из электроники нулевых и поет с дикой страстью под пульсирующий бит и домбру.

Два главных зарубежных альбома последних недель, к сожалению, в России практически нельзя послушать легально. Речь о «WE» Arcade Fire и «Radiate Like This» Warpaint. Общая у них не только недоступность в России. Обе группы, которые в свое время начинали со спорого ретро-инди, а потом взялись за танцы, на новых альбомах неожиданно сбавили обороты и впустили воздух в свои записи. Это все музыка, которую не расслушаешь с первого раза и в которую влюбишься со второго. Разница в амбициях. У Arcade Fire — сложносочиненная работа с участием Найджела Годрича и Питера Гэбриела, вдохновленная «Мы» Замятина и рассказывающая о «смерти Американской империи». У Warpaint — более личная работа про любовь, природу и собственную наготу душевную и физическую (за последнюю отвечает в общем трогательная песня под названием «Send Nudes»).

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Альбом Rammstein «Zeit» легально в России тоже не послушать, но ищущий да обрящет. Там все в целом так же (громкий и торжественный тевтонский метал), как и раньше, только со сменой оттенков в более светлую сторону.

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Альбом Toro Y Moi «Mahal» тоже сложно найти, но стоит попробовать. Чез Бандик окончательно между моложавой тоской и секси-грувом выбирает последний. Отдельные треки — марвингеевского порядка роскошь, отдельные — пляжное марево от имени уставшего интеллигента на отдыхе. В целом — самый знойный грув сезона.

Еще из новостей мировой поп-музыки. Кендрик вернулся: все обсуждают его клип с дипфейками, сама песня с «I Want You» Марвина Гея в качестве основы не поражает — Ламар как Ламар. Все обсуждают и свежий клип Future и Дрейка из‑за паляницы с тризубом (ну и вообще там все красиво), песня тоже не то чтобы поражает — типовой североамериканский рэп последних пяти лет.

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