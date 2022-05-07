5 апреля 1994 года совершил самоубийство Курт Кобейн. Его гибель стала страшным шоком для всей музыкальной индустрии и одним из определяющих событий музыки 1990-х. А альтернативный рок стал жанром большой славы и больших трагедий.

Середина 1990-х стала временем расцвета гитарной альтернативы. Большие лейблы были готовы подписывать контракты буквально с кем угодно. Биографии большинства независимых групп эпохи одинаковые: быстро прославились, подписали контракт, записали хит, не справились с синдромом второго альбома, ушли с лейбла, распались.

Но неприятности будут потом. А пока все слушают ключевые альбомы второй волны гранжа: «Superunknown» Soundgarden, на котором Крис Корнелл и компания делают хард-рок великим снова (оттуда же диковинный клип на «Black Hole Sun», см. обложку), и «Sixteen Stone» британцев Bush. За гранжем постепенно в чарты приходят и другие альтернативные жанры: Pavement приводят в топы инди-рок, Korn знакомят слушателей с ню-металом, а Nine Inch Nails — с индастриалом.

В Британии появляется своя новая волна альтернативы. Выходит дебютный альбом Oasis, а также «Parklife» Blur и «Dog Man Star» Suede — брит-поп становится жанром номер один. В следующем году его главные представители еще устроят большую битву. Выходят «Dummy» Portishead и «Protection» Massive Attack — трип-хоп тоже становится частью мейнстрима. Видимо, это общий тренд на смягчение нравов в хип-хопе: в том же 1994-м выходят «Illmatic» Нэса и сингл «I Used to Love H.E.R.» Коммона — рэп становится спокойнее и рассудительнее.

Российская же поп-сцена оправляется от кризиса 1991–1993 годов. Главной рок-группой становится «Агата Кристи»: именно в 1994-м выходят «Черная луна» и «Опиум для никого». Параллельно появляются новые звезды, которые будут определять положение дел в русскоязычной музыке в ближайшие десять-пятнадцать лет: 1994-й — это дебют «Сплина», Tequilajazzz и Агутина. Последний показывает, насколько интеллигентной может быть русская попса.