Перед очень длинными майскими праздниками подготовили для вас три функциональных плейлиста. Хип-хоп и фанк для прогулок в парке. Русскоязычный поп для дачных поездок. И неспешная электроника для глубокого сна. Сейчас нам всем очень не хватает спокойствия, пусть музыка его вернет хотя бы ненадолго.