Перед очень длинными майскими праздниками подготовили для вас три функциональных плейлиста. Хип-хоп и фанк для прогулок в парке. Русскоязычный поп для дачных поездок. И неспешная электроника для глубокого сна. Сейчас нам всем очень не хватает спокойствия, пусть музыка его вернет хотя бы ненадолго.
Что слушать, если пошел погулять
Хип-хоп, фанк и электроника из девяностых для променада под майским солнцем
Apple Music
«Звук»
Spotify
«Яндекс Музыка»
VK Music
Что слушать, если поехал на дачу
Новый поп для правильного шашлычного настроения
«Звук»
Apple Music
VK Music
«Яндекс Музыка»
Spotify
Что слушать, если решил отоспаться
Электроника для того, чтобы сладко спать 12 дней и приводить кукуху в порядок
«Яндекс Музыка»
Spotify
VK Music
«Звук»
Apple Music
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