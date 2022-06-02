Во многих песнях есть не только музыка: звуки улицы, звон колокола, крики животных — все это тоже часто встраивают в записи. Мы предлагаем вам угадать песни реально с нуля нот — только по посторонним звукам из них!
Чей колокол?
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А этот чей?
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У кого так блеют овечки?
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У кого это гром гремит?
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Кто это так задорно лает?
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Кто это так возмущается?
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Откуда эти звуки улицы?
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Кто шагает дружно в ряд?
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У кого так море шумит?
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Чей это такой вкрадчивый голос?
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Какому Гарри желают спокойной ночи?
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