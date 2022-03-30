Кризис очень сильно ударил по культурной индустрии: дорожает бумага, уходят лейблы, отменяются концерты и фестивали. Редакторы разделов «Мозг» и «Музыка» рассказывают, как поддержать любимых писателей, издательства и музыкантов в непростые времена.
Кратко
- Покупайте книги, они пока несильно подорожали.
- Купите подписки на книжные сервисы.
- Поддержите любимых музыкантов адресно: например, через «ВКонтакте».
- Покупайте билеты на концерты и не сдавайте их, если шоу отменяются.
- Поддержите местных издателей винила и продайте ненужный винил магазинам.
Книги
Лучший способ поддержать любимые издательства в трудные времена — купить у них книги. Это еще и выгодно: цены на книги будут только расти; это связано и с падением курса рубля, и с невозможностью получать зарубежные гранты, и с дефицитом качественной бумаги. Так что вспомните о тех издательствах, которые радовали вас в последние годы (в помощь наша серия интервью с ними) — и закажите новинки.
Комикс-издательство «Бумкнига» уже пообещало, что не будет повышать цены до лета. В «Клаудберри» кладут в подарок к любому заказу от 1000 рублей томик «Скрытой перспективы» легендарного фотографа Роберта Капы. «МИФ» до 3 апреля дает скидку 25% на все детские книги (обязательно поищите советы в наших обзорах). Popcorn Books объявило, что повысит цены на книги 4 апреля — до этого их можно приобрести по старым. Детское издательство «Розовый жираф» в рассылке рассказало, какие книги еще можно купить по старым ценам. Если есть возможность, отдайте предпочтение собственным магазинам издательств или независимым магазинам: им сейчас тоже будет тяжело.
Кроме этого имеет смысл оплатить годовые подписки на книжные сервисы: Storytel (несмотря на то что сервис приостановил работу в России, приложение остается доступным для подписчиков), «Букмейт» (там не повышают цены и продолжают выпускать аудиокниги) и «ЛитРес».
Музыка
Как поддержать музыкантов? Раньше ответ на этот вопрос был простым: слушать музыку, ходить на концерты и покупать мерч. Сейчас стало сложнее — и артистам, и слушателям. Из‑за проблем с Visa и Mastercard, а также международных санкций музыкантам непросто получить деньги за прослушивания и залить новую музыку на стриминги. Что делать?
Сейчас, помимо классических способов саппорта, артистам важна адресная поддержка. Не теряйте любимых артистов из виду. Подпишитесь на их страницы в соцсетях и следите за новостями. Может быть, ваш любимый артист выпускает винил или мерч. Или планирует квартирник для преданных фанатов. Или просто открывает сбор средств на альбом. многие подключили сервис VK Donut во «ВКонтакте», где можно ежемесячно поддерживать музыкантов рублем.
Если можете себе этически и финансово позволить ходить на концерты — ходите! На сайте Afisha.ru есть актуальное расписание концертов в Москве и Петербурге — пользуйтесь им. Если любимый артист перенес/отменил концерт, посчитав его проведение неуместным сейчас, поддержкой для него будет не просить вернуть деньги. Особенно это касается отмененных концертов западных артистов и больших фестивалей — так вы поможете организаторам справиться с трудностями.
Собираете винил? Помогите локальным издательствам — Maschina Records, ZBS Records, «Виниловые коды» — и купите у них пластинку. Хотите, наоборот, избавиться от коллекции? Продайте ее любимому магазину винила — новые пластинки из‑за рубежа он покупать ближайшее время в прежнем объеме точно не сможет, а каталог пополнять надо.
Заняты в музыкальной индустрии и вам нужна работа? Зайдите на сайт «Института музыкальных инициатив», в раздел «Вакансии»: редакторы сайта регулярно мониторят рынок. Полезным будет и раздел «Специалисты» — там можно заполнить профиль, рассказать о себе и опыте работы. Профиль опубликуют, и о вас узнают другие работники индустрии. То же самое касается и тех, кто ищет кадры.