Кризис очень сильно ударил по культурной индустрии: дорожает бумага, уходят лейблы, отменяются концерты и фестивали. Редакторы разделов «Мозг» и «Музыка» рассказывают, как поддержать любимых писателей, издательства и музыкантов в непростые времена.

Кратко

Покупайте книги, они пока несильно подорожали.

Купите подписки на книжные сервисы.

Поддержите любимых музыкантов адресно: например, через «ВКонтакте».

Покупайте билеты на концерты и не сдавайте их, если шоу отменяются.

Поддержите местных издателей винила и продайте ненужный винил магазинам. Книги Лучший способ поддержать любимые издательства в трудные времена — купить у них книги. Это еще и выгодно: цены на книги будут только расти; это связано и с падением курса рубля, и с невозможностью получать зарубежные гранты, и с дефицитом качественной бумаги. Так что вспомните о тех издательствах, которые радовали вас в последние годы (в помощь наша серия интервью с ними) — и закажите новинки. Комикс-издательство «Бумкнига» уже пообещало, что не будет повышать цены до лета. В «Клаудберри» кладут в подарок к любому заказу от 1000 рублей томик «Скрытой перспективы» легендарного фотографа Роберта Капы. «МИФ» до 3 апреля дает скидку 25% на все детские книги (обязательно поищите советы в наших обзорах). Popcorn Books объявило, что повысит цены на книги 4 апреля — до этого их можно приобрести по старым. Детское издательство «Розовый жираф» в рассылке рассказало, какие книги еще можно купить по старым ценам. Если есть возможность, отдайте предпочтение собственным магазинам издательств или независимым магазинам: им сейчас тоже будет тяжело. Кроме этого имеет смысл оплатить годовые подписки на книжные сервисы: Storytel (несмотря на то что сервис приостановил работу в России, приложение остается доступным для подписчиков), «Букмейт» (там не повышают цены и продолжают выпускать аудиокниги) и «ЛитРес».

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