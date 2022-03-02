Рассказываем, какие музыканты решили, что выпускать музыку и выступать в текущее время неуместно.

«Мумий Тролль» 2 марта группа объявила о завершении концертной деятельности. «Нам придется снова начинать с чистого листа и через страдания и боль искать взаимопонимание и любовь. Может, эта музыка еще пригодится…» — говорится в сообщении коллектива.

Дора Исполнительница Дора приняла решение в «тяжелое время» отложить выпуск своего альбома, запланированного на 25 февраля.

Оксимирон Мирон Федоров (он же Oxxxymiron) принял решение отложить на неопределенный срок свои концерты в Москве и Петербурге (везде был солд-аут).

Фестиваль «Боль» Организаторы сообщили, что в связи со сложившейся в мире ситуацией проведение фестиваля не представляется возможным. «Мы не знаем, когда, в каких условиях и в каком формате сможем вернуться к работе, и надеемся лишь на то, что происходящий ужас как можно скорее закончится», — говорится в заявлении. На «Боли-2022» в июле должны были выступить Ник Кейв, Мак ДеМарко, King Krule, Оксимирон и другие.

Markul Марк Маркулис, он же Markul, заявил, что не видит «никакого смысла» в проведении концертов в ближайшее время. «Заместо того что отвлекаться, [давайте] подумаем о том, что сейчас действительно важно», — сказал он в своем видеообращении.

Bahh Tee и Atlantic Records Глава лейбла Бахтияр Алиев (Bahh Tee) заявил, что он перенес все запланированные на 25 февраля релизы компании, в том числе треки HammAli & Navai, Rauf & Faik, альбом Asammuell и других артистов.

Джарахов Эльдар Джарахов должен был выпустить альбом 25 февраля, но отменил релиз. Когда выйдет диск, пока неизвестно.

Найк Борзов Рок-музыкант Найк Борзов собирался 25 февраля выпустить песню «Пророчество», но перенес премьеру: «Мысли сейчас не о том».

Кристина Кошелева Поп-исполнительница Кристина Кошелева также перенесла релиз сингла, намеченного на 25 февраля, «в связи со сложившейся ситуацией».

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