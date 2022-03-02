Рассказываем, какие музыканты решили, что выпускать музыку и выступать в текущее время неуместно.
«Мумий Тролль»
2 марта группа объявила о завершении концертной деятельности. «Нам придется снова начинать с чистого листа и через страдания и боль искать взаимопонимание и любовь. Может, эта музыка еще пригодится…» — говорится в сообщении коллектива.
Дора
Исполнительница Дора приняла решение в «тяжелое время» отложить выпуск своего альбома, запланированного на 25 февраля.
Оксимирон
Мирон Федоров (он же Oxxxymiron) принял решение отложить на неопределенный срок свои концерты в Москве и Петербурге (везде был солд-аут).
Фестиваль «Боль»
Организаторы сообщили, что в связи со сложившейся в мире ситуацией проведение фестиваля не представляется возможным.
«Мы не знаем, когда, в каких условиях и в каком формате сможем вернуться к работе, и надеемся лишь на то, что происходящий ужас как можно скорее закончится», — говорится в заявлении.
На «Боли-2022» в июле должны были выступить Ник Кейв, Мак ДеМарко, King Krule, Оксимирон и другие.
Markul
Марк Маркулис, он же Markul, заявил, что не видит «никакого смысла» в проведении концертов в ближайшее время. «Заместо того что отвлекаться, [давайте] подумаем о том, что сейчас действительно важно», — сказал он в своем видеообращении.
Bahh Tee и Atlantic Records
Глава лейбла Бахтияр Алиев (Bahh Tee) заявил, что он перенес все запланированные на 25 февраля релизы компании, в том числе треки HammAli & Navai, Rauf & Faik, альбом Asammuell и других артистов.
Джарахов
Эльдар Джарахов должен был выпустить альбом 25 февраля, но отменил релиз. Когда выйдет диск, пока неизвестно.
Найк Борзов
Рок-музыкант Найк Борзов собирался 25 февраля выпустить песню «Пророчество», но перенес премьеру: «Мысли сейчас не о том».
Кристина Кошелева
Поп-исполнительница Кристина Кошелева также перенесла релиз сингла, намеченного на 25 февраля, «в связи со сложившейся ситуацией».
Shena?
Ольга Серябкина
«Я переношу релиз альбома на 8 апреля».
Моя Мишель, Dose
«Мы переносим релиз „Пташки“, который должен был состояться, на неопределенный срок».
HammAli & Navai
«Мы отменили выход трека „Ferrari“ [запланированного на 25 февраля]. Сегодня его не будет! Ждем мирного неба над братскими народами».
Кто еще отменил выход треков?
Jubilee, Lizer, Артур Бабич, «КлоуКома», Highself, Kina, Анна Седокова, Mona Songz, Rauf & Faik, Chebanov, Polina Chili, MC Сенечка, Assamuell, ДК им. Купера, Мэвл, The Neopolitans, Электрослабость, Banvivan.
И, скорее всего, все иностранные артисты не приедут с концертами в Россию
На данный момент уже отменились выступления Игги Попа, Franz Ferdinand, The Killers, Imagine Dragons, Placebo и ряда других.
Весьма вероятно, что этот список будет и дальше пополняться.