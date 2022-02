Четыре альбома, без которых не обойтись

Spoon «Lucifer On The Sofa»: одна из лучших американских инди-групп продолжает исследовать возможности рок-музыки выжимать пот и слезы из нас с вами. Получается.

Joywave «Cleanse»: еще одна американская инди-группа играет будто на дворе 2012-й и все еще можно устраивать ностальгические танцы, а мы готовы делать вид, что так и есть.

White Lies «As I Try Not To Fall Apart»: идеальный британский рок-альбом для тех, кто все еще считает, что нулевые прошли не зря, много красочных гимнов плюс одна грандиозная баллада («Ragworm»), за которую группе можно простить любой пафос.

Basic Boy «Ничто, никогда»: уфимско-петербургский исполнитель продолжает играть меланхоличную поп-музыку с хип-хоповым началом, чертова дюжина хитов лета-2022.

Пять синглов, без которых тоже никак

DenDerty «Сплин»: наш любимый поп-исполнитель возвращается к интроспективному брейкбиту

Fontaines D.C. «I Love You»: пацанская печаль в исполнении лучшей ирландской рок-группы

Supruga «Теория Относительности»: самарские металисты грозят войной, которая случится завтра, очень убедительно

Парнишка «Барселона-Мадрид»: наш любимый исполнитель 2021–2022 годов, не показывая лица, продолжает играть в наивный романтический поп

ЛСП «Снеговичок»: Олег Савченко прикидывается The Weeknd’ом и выдает лучший синти-поп-номер зимы на русском