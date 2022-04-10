1991-й год стал поворотным в истории мировой поп-музыки: именно тогда начались и календарные, и культурные девяностые. С альтернативным роком как частью мейнстрима, с умиротворяющей электроникой с Massive Attack во главе, с пост- и нойз-роком как настоящей альтернативой, с бесконечным смешением жанров. В 1992-м эти процессы окончательно подмяли под себя мейнстрим. Пока Nirvana и Pearl Jam ездили по фестивалям, свои главные хиты записывали Stone Temple Pilots и Alice In Chains. Крестная мать трип-хопа Нене Черри выпустила свой главный альбом «Homebrew», а крестные отцы дрим-попа и шугейза — свой лучший сингл «Teenage Lust».

1992-й явил миру Афекса Твина с его успокоительным эмбиентом и The Verve с их туманным стоном, Manic Street Preachers с их агит-попом и Тори Эймос с ее надрывными балладами о страшной женской судьбе. Новая эпоха захватила и героев прошлой: Inxs увлеклись гуттаперчевым звуком новой поп-музыки, а Питер Гэбриел продолжил исследовать новые технологии, Моррисси окончательно сбросил с себя юношеский романтический костюмчик и превратился в стадионного глашатая, а The Cure на этих самых стадионах поселились раз и навсегда. 1992-й год доказал, что главные герои и явления предыдущих 12 месяцев всерьез и надолго — наивные, шумные и яркие восьмидесятые окончательно ушли в прошлое.

В России, тем временем, шли совершенно обратные процессы. Распад СССР стал толчком к поиску корней и осознанию себя в новом мире. Борис Гребенщиков записывает «Русский Альбом», «Мегаполис» — «Женское Сердце», «Ноль» — «Полундру». Это уже песни не про реальность, а про то, как себя зафиксировать в вечности. Тем временем, на обломках советской эстрады рождается постсоветская поп-музыка — и Наталья Ветлицкая с ее «Посмотри в Глаза» задает тон новой эпохе: теперь все будет стильно, красиво — и безыдейно.