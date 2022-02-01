Кратко обо всем

The Beatles издали-таки в аудиоформате свой знаменитый концерт на крыше. Тут нечего особо сказать: все всё видели, просто теперь это можно послушать. И слава богу.

Экс-вокалист Mansun Пол Дрейпер записал идеальный бритпоп-альбом. Будто на дворе 1997-й, Mansun снова рвут чарты, а мешать британский рок с соулом и электроникой — лучшее, что можно придумать. Обязательно к прослушиванию всем, кто ностальгирует по эпохе.

Вокалист «Увулы» Алексей Августовский под псевдонимом lek подался в поп-электронику — и крайне удачно. Его новый сингл «feeld» (так называется модный сервис знакомств, если кто не знал) — отменная новая волна про одиночество в сети. Ждем альбом 4 февраля.

Наша новая любимая британская группа Thyla выпустила дебютный альбом. Все, как и ожидалось: громкий и крикливый дрим-поп для разбитого сердечка. Терапевтическая музыка, которую лучше всего слушать в зимних сумерках.

Новый сингл Franz Ferdinand что‑то все ругают, а зря. Давно Алекс Капранос и компания не раздавали таких бодрых танцев. Почти как на дебютном альбоме, которому через два года уже 20 лет (sic!).

Влади записал трек про пытки с «Комитетом против пыток». Мрачный хип-хоп о насилии, ставшем нормой, слушать тяжело, но очень нужно.

Чез Бандик, он же Toro Y Moi, анонсировал новый альбом «Mahal»: первые песни с него не обещают никаких открытий. Все тот же ностальгический инди-поп с обильными фильтрами и теплым грувом.

Новая группа Тома Йорка и Джонни Гринвуда The Smile звучит как старая группа Тома Йорка и Джонни Гринвуда Radiohead образца альбома «In Rainbows», последней их безоговорочно великой пластинки. Очень тактильная музыка с витиеватым битом, за который отвечает участник Sons of Kemet Том Скиннер.

Если вы слушаете один метал-альбом в сезон, пусть это будет новая работа группы «Ермак!», более злобной и болезненной музыки, в то же время доступной, мы в этом году не слышали. Отдельно послушайте совместный трек с группой Oligarkh (у последних еще на минувшей неделе вышла бодрейшая совместка с хорошими эстонцами Trad.Attack!).

Два хороших танцевальных трека. Первый — от Disclosure и Zedd. Второй — от [легенды хауса Тода Терри и TWNTY4](https://music.apple.com/ru/album/pull-up/1602023462?i=1602023463. Оба — скорее не главный бэнгер для танцпола, а идеальная музыка, чтобы с этого самого танцпола отправляться домой спать.

И кратко об остальном. Совместная работа Terelya и «Диктофона» — такое приятное и нежное ностальгическое марево, что непонятно, как такое может появляться в зиму 2022 года. Новый альбом Mø — попса для больших площадок. То же и про новую песню Grimes, с поправкой на то, что у нее эта площадка находится, видимо, в космосе. Новый сингл Warpaint — максимально душевная их работа. Как и очередная песня Stereophonics с их грядущего альбома «Oochya!». Бритпоп-легенда Babybird выпустил ремикс на свой трек «Goodnight»: такой умильный бритпоп с электроникой. Хорошая инди-группа Modern Nature успешно изображает Talk Talk эпохи построка. А другая хорошая инди-группа Pinegrove вопреки всем неприятностям метит в хедлайнеры летних фестивалей (если те, конечно, будут).