Петербургский проект «Жарок» еще прошлой весной заставил нас всех офигеть от их лайв-сетов и их душевного и очень болезненного инди-рока с электронной основой. Мы уверены: 2022-й будет их годом, и это далеко не последняя наша публикация о них. А пока слушаем их новый трек «Суран-1995» с комментариями авторов.

«Когда‑то мы слушали группу „Многоточие“, „Стук бамбука в XI часов“ и Coil в долгих путешествиях по России автостопом. Дальше случилось неизбежное — мы, наконец, встретились. И познакомившись, похоже, не могли не записать однажды этот трек — „Суран“. Сперва мы думали, что назвали песню выдуманным словом, но, как оказалось, есть такое имя, с татарского означает „ребенок, вымоленный у Бога“. Узнали об этом в Казани, случайно, в диалоге с друзьями.

Помню, в тот момент мы наблюдали, как подступают волны к руинам храма-пирамиды на островке Куйбышевского водохранилища. События и встречи того дня были будто обусловлены духом песни. Этим же вечером мы играли „Суран“ на концерте, явственно и глубоко ощущая связь нашего жизненного пути и вымоленных нами художественных образов. Впрочем, это чувство возникло у нас не в первый раз, и мы уверены, что не в последний».